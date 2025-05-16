«Какой-то хаос творится». Как таксист в Москве спас пенсионерку и помешал наркодельцам

В Москве таксист спас от мошенников пенсионерку, которая едва не отдала им около 90 тысяч рублей. О преступной схеме и своем подвиге 360.ru рассказал водитель «Яндекс Такси» Даниил.

Подозрительный сверток

Житель столицы подрабатывает в доставке на собственном автомобиле. Вечером 13 мая Даниил получил заказ, прибыл в пункт назначения и попытался связаться с отправителем и получателем посылки.

«Никто трубку не брал, комментариев в заказе никаких не было. Связаться с отправителем не получалось. В этот момент мне постучались в окошко. Смотрю, стоит пенсионерка с пакетиком, пакет большой. Я вышел, спросил: „Что ж вы сами то вышли? Чего вы трубку не берете?“ Она говорит: „Ну, вот так“. Ушла от ответа. Я забрал у нее этот зеленый пакет, попытался положить в багажник, а она говорит: „Ой, вы знаете, в багажник не надо, положите в салон“», — рассказал таксист.

Ему это показалось странным. Когда он отправился к получателю посылки, посыпались звонки.