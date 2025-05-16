«Какой-то хаос творится». Как таксист в Москве спас пенсионерку и помешал наркодельцам
В Москве таксист спас от мошенников пенсионерку, которая едва не отдала им около 90 тысяч рублей. О преступной схеме и своем подвиге 360.ru рассказал водитель «Яндекс Такси» Даниил.
Подозрительный сверток
Житель столицы подрабатывает в доставке на собственном автомобиле. Вечером 13 мая Даниил получил заказ, прибыл в пункт назначения и попытался связаться с отправителем и получателем посылки.
«Никто трубку не брал, комментариев в заказе никаких не было. Связаться с отправителем не получалось. В этот момент мне постучались в окошко. Смотрю, стоит пенсионерка с пакетиком, пакет большой. Я вышел, спросил: „Что ж вы сами то вышли? Чего вы трубку не берете?“ Она говорит: „Ну, вот так“. Ушла от ответа. Я забрал у нее этот зеленый пакет, попытался положить в багажник, а она говорит: „Ой, вы знаете, в багажник не надо, положите в салон“», — рассказал таксист.
Ему это показалось странным. Когда он отправился к получателю посылки, посыпались звонки.
Уточняли, как скоро я буду, где я еду. И вот постоянные звонки и постоянная попытка меня отвлечь, чтобы я был постоянно с ними на связи. Меня это опять насторожило.
Даниил
таксист
Он остановился в районе Нового Арбата, позвонил по номеру 112 и объяснил ситуацию. На место прибыли полицейские, вызвали понятых. Уже в отделе полиции вскрыли посылку — там оказались деньги, около 90 тысяч рублей.
«Как оказалось, бабуля уже вчера была в отделе полиции», — добавил водитель.
Таким образом женщина едва не отдала деньги мошенникам, теперь средства должны вернуть владелице. Даниил отметил, что в отделе полиции сотрудницы пожаловались ему на завал с подобными делами.
«Пачками эти дела висят, их никто не может раскрыть. <…> Здесь, на Арбате, при мне сидели три сотрудника полиции. При мне они принимали заявление по аналогичной ситуации. Какой-то хаос творится», — возмутился собеседник 360.ru.
Наркотики в печенье
Это не первый случай, когда Даниил пресек противоправные действия. В прошлом году он заметил, как некий мужчина распространял через «Яндекс Такси» наркотики.
«В тот день, когда я у него получал посылку, он, оказывается, забрал 50 грамм мефедрона — наркотического вещества, этой дряни, от которой привыкание с первой дозы у людей происходит. Он забрал где-то в Люберцах или в Балашихе, съездил, опять же, на такси, „Яндексом“, забрал вес, расфасовал его в печенье „Чокопай“. И весь вечер через таксистов, именно через доставку „Яндекса“ отдавал все это дело», — рассказал автомобилист.
Злоумышленника осудили. При этом, по словам Даниила, «Яндекс» никак не помогал в этих ситуациях.