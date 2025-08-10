Сегодня 12:53 Предвестник чернобыльской катастрофы. Как взрыв на подлодке К-431 засекретили от мира 0 0 0 Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

Ровно 40 лет назад, 10 августа 1985 года, на Дальнем Востоке произошла одна из самых крупных ядерных катастроф в истории, о которой знают немногие. Власти не раскрыли подробности и, кажется, не извлекли уроков из ситуации, ведь вскоре случилась катастрофа в Чернобыле. Что известно о трагедии — в материале 360.ru.

Во время плановых работ по перезарядке атомного реактора подводной лодки К-431 в бухте Чажма произошла неуправляемая цепная реакция. Взрыв огромной силы привел к радиационному загрязнению побережья и акватории. Десять моряков погибли, сотни людей получили облучение. Экономили на всем Во второй половине 1950-х в СССР началось развитие мирного атома. По всей стране, как грибы после дождя, возникали атомные электростанции. Вскоре после первых энергоблоков Белоярской и Нововоронежской АЭС начали строить объекты на Украине, средней полосе РСФСР, Закавказье и даже за полярным кругом. «Мы приступили с опозданием на 10 лет к широкому их строительству и потому рванули с места в карьер, экономя на защитных „колпаках“ и прочем, чтобы только больше, больше за те же самые средства», — вспоминал физик-ядерщик Валерий Легасов. Первая радиационная авария на атомной подводной лодке случилась 4 июля 1961 года. В тот день экипаж ракетной подлодки К-19, первой в СССР, выполнял боевую задачу в Северной Атлантике. Внезапно возникли проблемы с первым контуром охлаждения реактора.

Катастрофу удалось предотвратить, но большинство моряков получили облучение при ликвидации аварии. Несколько человек погибли, остальные попали в больницы и стали инвалидами.

Власти держали происшествие в тайне, сообщила Lenta.ru. С оставшихся в живых взяли подписку о неразглашении. Родственникам пострадавших лгали. Например, родителям одного из моряков сообщили, что их сын получил удар током.

Фото: РИА «Новости»

Жуткая катастрофа, о которой мало кто знает: взрыв на атомной подлодке К-431 в бухте Чажма В апреле 1985 года атомная подлодка К-431 направилась из залива Владимира в Японском море на судоремонтный завод № 30 в бухте Чажма. Там у нее должны были заменить отработавшее ядерное топливо. Лодка пришвартовалась к пирсу с северной стороны. Роковая ошибка На К-431 перегрузкой ядерного топлива должна была заняться команда Береговой технической базы. После прибытия подлодки специалисты БТБ тщательно проверили ее состояние и составили акт о готовности к работам. С этого момента они взяли на себя ответственность за безопасность всех операций. Руководил перегрузкой капитан 3-го ранга Вячеслав Ткаченко, у которого, как позже говорили, наступила черная полоса. Над реакторным отсеком подводной лодки К-431 демонтировали легкие и прочные корпуса. Вместо них установили специальное оборудование — перегрузочный домик из силумина, названный «Зима». Он защищал отсек от осадков и поддерживал нужный температурный режим.

За день до катастрофы, 9 августа 1985 года, специалисты перегрузочной команды успешно заменили активную зону на одном из реакторов. Однако при перегрузке второго, кормового реактора, произошла авария. Он дал течь во время гидравлических испытаний из-за негерметичности стыковочного узла крышки. Причиной стал посторонний предмет, попавший на уплотнительное медное кольцо.

Это потребовало увеличения времени на перегрузку ядерного топлива. Необходимо было изменить технологический процесс. Офицеры перегрузочной команды нарушили инструкцию и не сообщили о произошедшем. Они решили вернуться на подлодку на следующий день и устранить неполадки скрытно, чтобы никто об этом не узнал. Моряки были уверены, что все пройдет успешно: планировали поднять крышку реактора, очистить кольцо, установить крышку обратно и провести гидравлическое испытание.

Фото: РИА «Новости»

События развернулись по худшему сценарию Около 12 часов 10 августа начали поднимать крышку реактора, вспоминал капитан 1-го ранга Александр Груздев в статье «Ядерная катастрофа подлодки К-431». На борту К-431 и ПТБ-16 экипаж находился на своих боевых постах. На центральном посту операторы главной энергетической установки следили за реактором с помощью приборов. Однако в организации работ были допущены серьезные нарушения ядерной безопасности. Команду «Атом» по кораблю не объявили, как это обычно делается при подобных операциях. Во время установки устройства сухого подрыва забыли закрепить стопор удержания компенсирующей решетки. Перегрузчики начали работу. Они рассчитали, на какое расстояние кран может поднять крышку, чтобы избежать цепной реакции. Но они не учли, что вместе с крышкой вверх устремились компенсирующая решетка и другие поглотители. Это создало критическую ситуацию, и дальнейший ход событий зависел от мельчайших случайностей.

И она произошла. Крышка с компенсирующей решеткой и поглотителями висела на кране, а кран был на плавмастерской, которая могла качнуться в ту или иную сторону, то есть еще более поднять крышку на пусковой уровень или опустить. Виктор Храмцов Вице-адмирал, один из расследователей ЧП

А потом — дело случая. В полдень в бухту ворвался маленький торпедолов. Он предназначался для вылавливания учебных торпед, но пришел слишком быстро и неожиданно. Несмотря на сигналы на брандвахте, корабль стремительно прошел через Чажму. Его мощный корпус поднял высокую волну. Она качнула плавмастерскую с краном. Крышка реактора поднялась вверх, унося с собой всю систему поглотителей. Реактор вышел на пусковой уровень. «Произошла цепная реакция. Выделилось огромное количество энергии, произошел выброс вверх всего, что было в реакторе, над ним и рядом с ним. Перегрузочный домик сгорел и испарился, сгорели в этой вспышке офицеры-перегрузчики, кран на плавмастерской вырвало и выбросило в бухту», — описывал Храмцов момент катастрофы.

Фото: РИА «Новости»

Взрыв был такой силы, что 12-тонная крышка реактора взлетела на высоту двух километров. Она рухнула обратно, разорвав корпус подводной лодки ниже ватерлинии. Выжившие запомнили яркую световую вспышку в шесть метров высотой. После нее над реактором поднялся оранжево-серый дым, образовав облако. Оно начало двигаться в северо-западном направлении. Вода из бухты затопила реакторный отсек. Все, что взлетело при взрыве, осело на корпус К-431, К-42, ПТБ, КДС, акваторию бухты, пирсы, завод и сопки. За считаные минуты все вокруг атомохода пропиталось радиацией. Взрыв длился всего 0,7 секунды, но излучение превысило 50 тысяч рентген.

Взрыв в реакторном отсеке вызвал мощный пожар. По правому борту подлодки появилась длинная трещина шириной в несколько сантиметров. Электрические кабели, протянутые с берега, оборвались, и отсеки погрузились в кромешную тьму. Через щели в корпус начала поступать морская вода.

«Как произошла катастрофа? У реактора повысилась мощность, потому что они вместе с крышкой вынули компенсирующие решетки, он перешел в надкритическое состояние, резкое выделение энергии привело к нагреву и закипанию воды. А вода — теплоноситель и замедлитель. После того как она испарилась, ядерная реакция остановилась. В какой-то степени эта конструкция ограничила последствия аварии», — объяснил Lenta.ru инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. Как отметил специалист, ядерное топливо — это, по сути, природный уран. Топливо, которое используется в конце цикла реактора, содержит опасные изотопы, такие как йод, цезий и стронций. Их выбросы могут быть сравнимы с последствиями аварии в Чернобыле. Однако в данном случае масштаб загрязнения был бы значительно меньше, чем если бы проблема возникла на начальном этапе операции.

Дальше события развивались по худшему сценарию: неподготовленные люди занялись ликвидацией пожара. При этом использовались не все положенные средства индивидуальной защиты. Говорили, что грязь растащили по военному поселку. По инструкции должен быть пункт дозиметрического контроля, где людей отмывают и проверяют. Радиоактивные вещества в первую очередь прилипают к одежде, обуви, коже, волосам. Андрей Ожаровский инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов»

Взрыв унес жизни восьми офицеров и двух матросов. Ядерное топливо, не сгоревшее при цепной реакции, разлетелось высокорадиоактивными частицами. Огромный дымовой шлейф с радиоактивными аэрозолями протянулся на 30 километров в длину и пять с половиной километров в ширину, двигаясь с юго-востока на северо-запад. Он накрыл суда в бухте Чажма и разбросанные по берегу поселки. Крупнейшая радиационная катастрофа в истории человечества На месте реакторного отсека подводной лодки К-431 зияла огромная воронка. Обломки разорванного металла и фрагменты человеческих тел валялись на пирсе и берегу. Но тогда никто не знал, что в бухте Чажма произошла одна из самых страшных радиационных катастроф в истории. До Чернобыля оставалось всего восемь месяцев. Экипаж К-431 после взрыва разделился на две группы. Многие не сразу поняли, что столкнулись с радиационной опасностью. Часть экипажа сбежала с подводной лодки. Замполит укрылся в каюте плавучей казармы, выпил спирта для нейтрализации радиации и потерял сознание. Оставшиеся моряки вступили в борьбу за корабль и свою жизнь. В конце концов пожар удалось потушить пеной, но люди при этом подверглись сильному облучению. Капитан 3-го ранга Ткаченко был потрясен происшедшим настолько, что потерял способность действовать и больше не мог выполнять свои обязанности. Валерий Сторчак, сменивший его на посту, быстро оценил ситуацию. Он понял, что моряки у взорванного реактора рискуют получить смертельную дозу радиации. Опытный подводник принял решение минимизировать жертвы, даже если это означало риск для его собственной жизни. Сторчак быстро отправил с плавбазы на берег более 20 моряков-перегрузчиков и матросов, прослуживших меньше года. Остальных разделил на смены, которые сразу начали дезактивацию.

Фото: Википедия

«Останки моряков залили в бетон» Ликвидация последствий ядерной аварии заняла больше месяца. В операции участвовали около двух тысяч человек: военные моряки, спасатели, химики и инженеры. Из-за трещины, появившейся после взрыва, подлодка К-431 могла затонуть на глубине 15 метров. Чтобы этого не произошло, срочно приняли меры: лодку посадили носом на береговую осушку, реакторный отсек залили бетоном, а затем отбуксировали атомоход в бухту Стрелец. С территории завода убрали обломки реактора и элементы ядерного топлива. Захоронили твердые радиоактивные отходы и построили могильники. Асфальт и грунт снимали на глубину до метра. На всех участках, где прошел радиоактивный шлейф, провели дезактивацию. Пятно выброса оградили, но большую часть загрязненной воды унесли корабли. По официальным данным, облучению подверглись 913 человек, из них 290 получили повышенную дозу радиации. Однако капитан 1-го ранга Груздев, изучающий эту проблему, считает, что эти цифры занижены как минимум вдвое.

В начале 1990-х годов участники ликвидации последствий взрыва начали уходить из жизни. Офицеры медицинской службы, выжившие в этой катастрофе, столкнулись с тяжелыми последствиями: онкологическими заболеваниями, нервными расстройствами и инвалидностью.

О судьбе жителей прибрежных сел известно меньше. Но радиационный след после аварии прошел в основном через незаселенные районы. «Последствия на самом деле были серьезными, в тех краях большее количество детей с онкозаболеваниями, чем в других районах края», — рассказал Lenta.ru один из приморцев. Останки погибших собирали по частям в разных местах бухты. Удалось опознать только двух офицеров: флагманского механика, капитана 2-го ранга Виктора Целуйко, и командира 3-го дивизиона, капитана 3-го ранга Анатолия Дедушкина. Их тела с почестями предали огню в печи одного из заводов Большого Камня.

Еще в детстве нам рассказывали, что останки моряков, когда хоронили, залили в бетон — радиации было [очень много]. Это произвело тогда на меня сильное впечатление. местный житель

Для расследования причин катастрофы создали комиссию под руководством адмирала Валерия Новикова, заместителя главкома ВМФ по эксплуатации. В команду вошли специалисты флота, ведущие ученые-атомщики и представители разных министерств и ведомств. Комиссия установила, что взрыв произошел из-за грубых нарушений руководителями технологического процесса перезарядки БТБ. По их выводам, у ответственных за перезарядку реакторов должностных лиц ослабло чувство осторожности и предусмотрительности при работе с расщепляющимися материалами. Суд признал Ткаченко главным виновником среди выживших. Ему дали три года условно. Капитан 3-го ранга сам был сильно облучен и чувствовал себя плохо.