08 июля 2025 00:35 Погубила жажда славы. Как поймали педофила Рудольфа Варламова 0 0 0 Фото: Рудольф Варламов рассказывает журналистам, как убил ребенка / Скриншот видео Происшествия

Убийства

Суд

Дети

Преступления

Педофилы

Недавно СМИ вспомнили историю Рудольфа Варламова. Педофила поймали лишь со второй попытки через 10 лет после преступления. Кстати, он еще успел получить деньги с родни своей жертвы, прикинувшись, будто видел вещий сон. Как поймали убийцу, кто не верит в его вину, где он сейчас — в материале 360.ru.

Сельский провидец Хоть село Шаркан и существует почти два века и даже выросло до административного центра, особой известностью оно не пользовалось. Разве только знатоки не забывали, что тут в свое время трудился школьным учителем первый удмуртский писатель Григорий Верещагин. Теперь же населенный пункт чаще всего вспоминают в связи со страшным убийством ребенка. Летом 1999 года в Шаркане пропала девятилетняя девочка. Ее долго искали милиция и сельчане, да только все без толку. Отчаявшись, родные пообещали тысячу рублей за сведения о школьнице. Тут-то и появился местный житель Рудольф Варламов по прозвищу Варлам — мелкий, худощавый, не шибко умный мужчина. Он заявил следователям, что накануне увидел вещий сон, в котором ему показали, где закопано тело. Других зацепок все равно не было, так что решили на всякий случай проверить хоть такую информацию. Останки девочки действительно нашли по указке сновидца — их забросали ветками. Оказалось, что убийца не только задушил, но перед этим еще и изнасиловал ребенка.

Фото: Село в Удмуртии. vk.com/udmurtiya18rus / www.globallookpress.com

Свидетель обвинения Варламов получил причитающуюся ему награду. Но милиционеры не слишком верили в мистику, так что стали приглядываться к личности новоявленного пророка. И на одном из допросов тот признался — да, убил. Но на суде подозреваемый заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников правоохранительных органов. А никаких доказательств, кроме его слов, у следствия не было. Суд отпустил мужчину на свободу да еще и назначил компенсацию за незаконные действия правоохранительных органов при задержании, аресте и содержании под стражей. Убийство ребенка оставалось нераскрытым до 2009 года. Тогда-то криминалисты Следственного управления СК республики начали поднимать и пересматривать старые дела. Удмуртские сыщики заметили, что никто не удосужился поговорить с важной свидетельницей — подругой погибшей. В роковой день девочки вместе вышли из летнего лагеря и по дороге у Дома культуры встретили странного мужчину. Девочку он напугал и она убежала, а будущая жертва спокойно пошла своей дорогой. Даже через десятилетие девушка уверенно опознала Варламова. Вот только суд отказался выдавать ордер на арест: дело было давно, свидетельница была еще ребенком. Сам же преступник на допросе откровенно заявил, что да, он убил. Но доказательств против него нет. Не отстанут — на суде снова разыграет карту невинной жертвы, которую вынудили себя оговорить. Вот вам и дурачок…

Фото: Рудольф Варламов / Пресс-служба Следственного комитета

Интервью с педофилом Возможно, преступник так и ушел бы от наказания, но следователей осенило — нужно использовать психологию! Варламов ходил гоголем и откровенно насмехался над попытками его поймать. Значит, нужно сыграть на его самолюбии — глядишь и проговорится. После детальной консультации с экспертами к убийце заслали журналистку. Девушка пришла к преступнику и предложила сделать интервью о его жизни. Никто не ожидал, что он с такой радостью моментально согласится и начнет под запись видеокамеры вываливать всю подноготную. Как закрыл ребенку рот ладонью и поволок в сторону от лестницы до ивняка, как с ноги школьницы слетела туфелька. Убийца спокойно, без всякой жалости пояснял, что в живых ребенка оставить не мог — иначе жертва наверняка бы все рассказала. Тогда же и выяснилось, отчего девочка, в отличие от подруги, не испугалась мужчины, который наблюдал за детьми. Варламов оказался хорошим приятелем ее отца и не раз бывал у них дома. «Звезда эфира» так вошел в раж, что предложил журналистке и оператору сходить на место убийства и все показать в деталях. Позже девушка признавалась, что ту видеозапись она больше не пересматривала — не хватало сил второй раз пройти через такое, рассказывала «Российская газета».

Фото: Рудольф Варламов рассказывает журналистам, как убил ребенка / Скриншот видео

Приговор суда Следователи отправили пленку на комплексную психолого-психиатрическую и сексологическую судебные экспертизы. Специалисты изучали все нюансы речи подозреваемого, его взгляды, мимику, выражение лица, жесты, то, какие слова он подбирал, какую выбирал позу. Заключение не оставляло шансов преступнику: его рассказ явно не был выдумкой. Психологи отмечали неспособность 34-летнего Варламова к осмысленному анализу поступков и высокую склонность к рецидиву сексуальных преступлений. Он определенно представлял опасность для общества, поскольку в моменты полового влечения к несовершеннолетним ему казалось, что он просто умрет, если не реализует эти свои потребности. В апреле 2010 года Верховный Суд Удмуртской Республики признал мужчину виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Преступника осудили на 15 лет лишения свободы. Говорят, поначалу в заключении он то и дело нарушал дисциплину, но неожиданно нашел себя, когда попал в швейный цех колонии № 5 в Сарапуле.

Фото: Пошивочный цех в колонии. Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Жизнь после ИК Варламов отсидел положенный срок, вышел на свободу в конце 2024 года и вернулся в Шаркан. Педофил находится под административным надзором до 2032-го и обязан регулярно четыре раза в неделю отмечаться в полиции. Кроме того, ему запрещено приближаться к образовательным учреждениям. Однако сельчане все равно были не слишком счастливы от такого соседства. А вот мать погибшей девочки уверена, что убийство специально «спихнули» на умственно отсталого мужчину, а настоящий педофил остался на свободе. Все дело в том, что он «непростой человек», влиятельный, потому и ушел от ответа за свое преступление. По словам женщины, все в округе знают виновного, но боятся даже упоминать его имя, писал ИА «Регнум».

Кстати, сама она тоже не стала называть предполагаемого убийцу своей дочери. Зато подчеркнула, что Варламов после приезда из колонии вел себя тихо, спокойно, ни к кому не приставал и не делал ничего противозаконного. А в апреле нынешнего года и вовсе взял да уехал в город Сарапул. Местная администрация заверила, что МВД об этом он предупредил.