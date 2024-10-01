«Я с ней разберусь». Москвичку облили зеленкой из-за желания сделать в доме капремонт

Житель Марьиной Рощи облил зеленкой свою соседку — местную активистку Ольгу Турундаевскую. Она рассказала 360.ru, что не раз получала угрозы в свой адрес, но нападение произошло впервые.

Обвинили в мошенничестве

Женщина написала заявление в полицию и приложила к нему справку из травмпункта. По ее словам, нападавший ранее уже грозил с ней поквитаться и однажды даже набросился на ее супруга.

«Он напал не на меня, а на моего мужа. Как раз с формулировкой: „Доставай телефон, вызывай свою жену, сейчас я с ней разберусь“. Мой муж был с малолетним ребенком, вел его в садик», — пояснила активистка.

По мнению москвички, проживающая по соседству семья, состоящая из матери и сына, заподозрила ее в присвоении денег при организации капремонта.

«Я активно занимаюсь капремонтом нашего дома, соседнего, проблемами двора. Помогаю одиноким пенсионерам, занимаюсь шлагбаумами во дворе, в общем, много провожу общественной активности. Ну и началось в первую очередь с капремонта», — объяснила она.

Женщина отметила, что агрессивные соседи распечатали и раскидали по ящикам предупреждения о том, что она якобы вступила в преступный сговор с занимающимся капремонтом государственным бюджетным учреждением.

«Они напечатали, когда начинался капремонт в нашем доме <…> информацию, которую раскидали по ящикам, что для этого капремонта я как бы взяла кредит в банке, но этот кредит ляжет на всех жителей нашего дома. Ну вот претензии такого уровня», — добавила она.

Оскорбляли и разбили телефон

Но одними листовками дело не ограничилось. Турундаевская сообщила, что однажды соседка на глазах у участкового выбила у нее из рук мобильный телефон, он упал и разбился. Активистка подчеркнула, что в тот момент она как раз пыталась записать оскорбления в свой адрес.

«По слухам, у них в нашем доме квартира на первом этаже. И они много жаловались, что у них то клопы, то из подвала кто-то еще к ним приползает, хотя, насколько я знаю, это неправда. И еще на шестом этаже комната в коммуналке», — отметила Турундаевская.

Она предположила, что соседи хотят признать дом аварийным, чтобы они могли получить квартиру лучше взамен прежней, а также обменять комнату в коммуналке.

«Там в целом достаточно неблагополучная семья», — добавила активистка.

Ранее в Новороссийске женщина набросилась на девятилетнюю девочку. Она схватила ее за волосы и чуть не сломала пальцы, чтобы освободить место на карусели для своих детей.