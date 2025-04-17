17 апреля 2025 06:03 Спали на полу и старались ничего не есть. История россиян, 5 месяцев просидевших в тюрьмах Туниса из-за картонки Россиян держали в тюрьме Туниса почти 5 месяцев из-за картонки вместо шторы 0 0 0 Фото: Фото из личного архива Романа Аргашокова Эксклюзив

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Группа российских туристов отправилась в Тунис изучать древнеримские руины, но вместо экскурсий оказалась в тюрьме по подозрению в терроризме. Месяцы в переполненных камерах, отсутствие медицинской помощи и давление со стороны полиции — что на самом деле произошло с россиянами и как им удалось вернуться на родину, рассказал 360.ru один из арестованных.

Исторический тур по древним руинам

Группа из 11 российских туристов отправилась в Тунис в конце сентября 2024 года. Они планировали изучить древнеримский город Амайдара, расположенный в городке Хайдра региона Кассирин. Этот археологический объект, основанный императором Августом, привлек их внимание масштабными руинами, занимающими огромную площадь. Однако 14 ноября их арестовали, а отпустили лишь спустя пять месяцев — 11 апреля 2025 года. Одним из участников группы был Роман Аргашоков. Себя он называет путешественником, переводчиком и бывшим интернет-предпринимателем. Ранее с этой же компанией он успел побывать в Грузии, Турции, Марокко и Армении. В беседе с 360.ru мужчина рассказал подробности последней поездки, которая запомнится ему на всю жизнь. По словам Романа, первые полтора месяца путешествия прошли спокойно: туристы получили разрешение от полиции, сняли квартиры и ежедневно исследовали местность.

Фото: Роман Аргашоков в Марокканской джеллабе. Фото из личного архива Романа Аргашокова

«Мы прошли авторизацию полиции. Объяснили, с какой целью мы туда приехали. Полиция обыскала наши вещи. Не нашла ничего подозрительного», — рассказал Аргашоков. Все время до ареста группа спокойно изучала руины и исторические места. Но в один из дней за ними приехал десяток машин отдела по борьбе с терроризмом. Террористы за картонкой и политика Полиция обвинила туристов в терроризме, шпионаже и незаконных раскопках. Формальным поводом для ареста могла стать картонка, закрывавшая в одной из квартир окно вместо занавески, на которую, возможно, пожаловался какой-то местный житель. Также, по словам Романа, в той местности, где находились россияне, около 10 лет назад было много террористов, которые прятались в горах. Возможно, поэтому полиция проявила неоправданную бдительность.

Фото: Фото из личного архива Романа Аргашокова

«Также полиция не понимала наших мотивов. Истории этого места они не знают. Кто такой император Август, построивший этот город, они не знают, требовали показать его фотографию. Также сказались доносы местных жителей. Та самая пресловутая картонка на окне показалась им подозрительной», — объяснил собеседник 360.ru. Кроме того, он высказал версию, что арест был политически мотивированным, так как полицейские постоянно повторяли фамилию президента России Владимира Путина. «Добро пожаловать в Тунис» или 15 суток ада Первые 15 дней заключения группа провела в переполненной тюрьме Бушуша, где в камеры, рассчитанные на 35 человек, набивались до 80 заключенных. Люди лежали на грязных матрасах вповалку, особенно тяжело приходилось в воскресенье, когда отменяли прогулки и приходилось сутки лежать. «Все лежат на полу, на грязных матрасах, потому что кроватей нет. В особенности тяжело в воскресенье, когда нет прогулки, и ты вынужден лежа провести, не шевелясь, целые сутки, потому что, если ты приподнял ногу, которая затекла, там две ноги уже на месте твоей лежат», — объяснил Аргашоков.

Фото: Фото из личного архива Романа Аргашокова

Питание состояло из хлеба и макарон без соли, а посуду мыли лишь один раз в день между обедом и ужином. Из-за антисанитарии россияне избегали тюремной еды.

Мы старались там не есть, и кормила нас полиция за наш счет, но для этого приходилось нас забирать из Бушуши, привозить в департамент полицейский, держать там по пять часов в маленькой комнатенке три на три метра, где работали мощные вентиляторы, поэтому мы там все заболели. Мы ели и нас отвозили назад в Бушушу.

По словам Аргашокова, местные заключенные, которые чаще всего находились в этой тюрьме всего несколько дней, были шокированы двухнедельным сроком россиян. При этом охранники этой тюрьмы частенько издевательски повторяли: «Добро пожаловать в Тунис». Неделя без вести от консула В первую неделю, по словам мужчины, полиция скрывала факт ареста от российского консула, ссылаясь на запрет телефонных звонков. Позже правоохранители все же сделали звонок, и дипломат прибыл в тюрьму. Перевод в разные тюрьмы После двух недель в Бушуше группу разделили: женщину отправили в тюрьму Манубы, мужчин распределили по четырем учреждениям, включая Морнагию и Бордж Аль-Амри. Камеры везде были переполнены вдвое.

Фото: Фото из личного архива Романа Аргашокова

«В результате большинство из наших остались без кровати, спали на полу. Это значит, что спать ты можешь только ночью. То есть днем, если ты хочешь отдохнуть, тебе нельзя прилечь, иначе ты перегородишь весь проход. Ребята там сидели на табуретках, на старых ведрах из-под краски», — рассказал Роман. Никакой медицинской помощи Кроме прочего, в камерах был еще и сквозняк из-за которого было очень холодно и некоторые сильно болели, а медицинской помощи не было. «Никакой медицинской помощи там не оказывается, никаких стоматологов там нету. То есть, если, к примеру, у тебя сильно разболелся зуб, тебе дают обезболивающее. А если у тебя пульпит и требуется нормальное лечение — ну все, это катастрофа», — объяснил собеседник 360.ru. «Тунисцы любят Путина» По словам Аргашокова, к россиянам тунисцы относились нормально, многие из них «любят Путина». Но тяжелые условия тюрьмы приводят к обычным для таких мест издевательствам над слабыми и теми, кто не понимает язык.

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«Зависит от того, по какой статье сидят люди. Если, как в моей камере, „торговцы наркотиками“ — это самая тяжелая статья, то там попроще. А если какой-нибудь грабеж, что-нибудь посерьезнее, то там люди уже другие. До драк, конечно, не доходило, но моральное давление, неприятные шутки могли быть», — объяснил Аргашоков. Ни наличных, ни переводов от родных После конфискации имущества у каждого осталось по 110 динар (около 300 рублей), которые быстро закончились. Родственники пытались переводить деньги, но администрация отказывалась сообщать реквизиты. Даже 230 долларов, случайно уцелевших при обыске, не разрешили обменять на местные деньги. Консульские визиты тоже никак не помогли. «Изучали историю и все»: чем все закончилось После пяти месяцев — в апреле 2025 года — следствия тунисские власти закрыли дело, признав отсутствие доказательств вины россиян. Судебный следователь, изучив переводы всех материалов из конфискованной техники — фотографий, заметок и видео, — не нашел следов террористической деятельности или призывов к свержению власти. Решение о прекращении дела приняли без суда, сославшись на отсутствие состава преступления. Однако технику — ноутбуки, камеры и накопленные научные данные — вернуть не удалось.

В итоге нас отвезли в отдел для депортации иностранцев. Никакой техники, никаких денег нам не вернули. Руководитель этой службы заявил, что это все конфисковано. Мы уточнили, а как, мы же невиновные, это же доказано. Почему вы не возвращаете нашу технику? Он говорит, разбирайтесь, в общем, через консула.

Консул в этом случае посоветовал оставить доверенности адвокату и предоставить юристам заниматься возвратом техники, а самим поскорее возвращаться на родину. Билеты в Россию для группы в срочном порядке втридорога покупали друзья за свои деньги, власти этот вопрос решать отказались. После возвращения в Москву бывшие тунисские арестанты приводят в порядок нервы и здоровье, оправляясь от невероятного туристического опыта. Как не угодить в тунисскую тюрьму: советы выжившего Роман поделился опытом и рассказал, как не попасть в подобную историю в Тунисе. По его мнению, главное правило — не отклоняться от стандартных туристических маршрутов.

Фото: Фото из личного архива Романа Аргашокова

«Самое безопасное — это ехать в отель „все включено“, расположенный на береговой линии, чтобы вам даже не приходилось выходить в город», — посоветовал турист. По его словам, любые самостоятельные передвижения по стране, особенно в приграничные районы, сразу вызывают подозрения у властей. Особую осторожность стоит проявлять с техникой. Полиция крайне подозрительно относится к любым устройствам, которые могут быть приняты за оборудование для поиска артефактов.

Фото: Фото из личного архива Романа Аргашокова

«Если у вас телефон, планшет или маленький фотоаппарат — это понятно для полиции. А если что-то от этого отклоняется, то это может быть расценено как элемент для сборки металлоискателя», — предупредил Аргашоков. Отдельная опасность — местные жители, которые могут оказаться осведомителями. Мужчина посоветовал избегать любых контактов с теми, кто навязчиво предлагает показать «особые места», продать «древние артефакты» или приглашает в гости. «Большинство из этих людей сидели в тюрьме неоднократно и находятся под наблюдением полиции», — отметил турист. Фотографирование тоже может стать проблемой. Даже случайное попадание в кадр правительственных зданий или полицейских объектов может быть расценено как шпионаж.

Если вы приехали смотреть руины Карфагена, где посреди стоит резиденция президента, лучше, чтобы она в кадр не попадала. Роман Аргашоков

«Если вы приехали смотреть руины Карфагена, где посреди стоит резиденция президента, лучше, чтобы она в кадр не попадала», — поделился опытом путешественник. Эти меры предосторожности могут показаться излишними, но, как показывает история российской группы, в Тунисе лучше перестраховаться. «Путешествуем вместе и постоянно на связи» Несмотря на пережитые испытания, участники злополучной поездки сохранили сплоченность. После возвращения в Москву они продолжают общаться, помогая друг другу справиться с последствиями тюремного заключения. Группа совместно решает вопросы с возвратом конфискованного оборудования через адвокатов.

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«Мы не первую поездку вместе совершаем. Люди интересуются историей, древними религиями. Соответственно, путешествуем вместе и постоянно на связи», — отметил россиянин. Эта история стала для них суровым уроком, но не смогла разрушить их страсть к познанию мира — просто теперь они знают, что к подготовке путешествия нужно подходить куда более тщательно.