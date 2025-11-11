Требовали похрюкать на камеру. Хабаровские подростки устроили ад восьмилетней девочке

Трое подростков избили восьмилетнюю девочку в Хабаровске. Мать пострадавшей рассказала 360.ru, что издевательства над ребенком длились более полугода, школьницу травили за лишний вес и выкладывали видео с ней в интернет.

По словам женщины, 8 ноября ее дочь пошла поиграть на качели во двор. К ней подошли подростки, начали снимать происходящее на телефон и дразнить из-за внешности. После словесной перепалки один из них ударил школьницу в спину, а затем вместе с двумя приятелями повалил ее на снег и стал бить ногами и руками.

«Начали ее словесно задирать — сколько ты весишь, просили похрюкать, сказать на камеру что-нибудь матерное», — рассказала мать пострадавшей.

Соседка семьи увидела потасовку из окна и сообщила матери пострадавшей. Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию. Позже она опубликовала кадры с камер наблюдения, где видна драка, и заявила, что будет добиваться наказания виновных.

«Я решила не молчать, предать все огласке. Мой ребенок не должен жить в таких условиях, бояться ходить гулять», — добавила женщина.

Откуда столько агрессии?

По словам женщины, подобные случаи происходили и раньше. Уже после происшествия 8 ноября дочь женщины вновь подверглась травле на той же площадке. В этот раз ее оскорбляли другие девочки.

«Начали опять ее оскорблять, „жируха“, „Кинг-Конг“. <… > в школе у нас такого нет, только на территории детских площадок», — объяснила мать пострадавшей.

После инцидента девочке понадобилась помощь психолога. Мать рассказала, что в соцсетях на происшествие отреагировали неоднозначно: начались оскорбления и попытки оправдать нападавших. Записи с камер наблюдения — у следователей.

«Дети и взрослые мне пишут, комментируют. Чем <...> дело закончится, не знаю. Мы будем ждать, что решат правоохранительные органы На протяжении года происходят эти издевательства. Ранее мы тоже писали заявление, на других детей», — рассказала мать пострадавшей девочки.

В Следственном комитете по Хабаровскому краю инициировали проверку по факту избиения девочки. Вопрос взяла на контроль и прокуратура.