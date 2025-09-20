Горящий тур в Турцию. Лесные пожары вплотную подошли к отелям Антальи

Отдыхающая в Анталье россиянка: из-за запаха гари в отеле нельзя открыть окна

Масштабные лесные пожары в Анталье сорвали отпуск многим туристам, в том числе и россиянам. Гарь и дым долетали до гостиниц и отравляли отдых в прямом и переносном смысле. О том, что произошло с соотечественниками на курортах в Турции — в материале 360.ru.

Эвакуировали два отеля

Турецкие спасатели продолжают тушить лесные пожары. Губернатор провинции Хулуси Шахин рассказал, что они уже локализовали возгорания в районе Кунду в Анталье.

«Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в [двух] гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья», — отметил он.

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило РИА «Новости», что российским туристам, эвакуированным из-за лесного пожара Турции, предоставили номера в ближайших безопасных гостиницах. В диппредставительстве подчеркнули, что обращения от россиян не поступали, в результате ЧП никто не пострадал.

«Продолжаем отслеживать развитие ситуации», — уточнили в генеральном консульстве.

По его данным, пожары в лесных массивах городов Аланья и Сиде скоро потушат.

«По состоянию на 08:00 по московскому времени большинство очагов возгорания ликвидировано», — отметили в диппредставительстве.

Позже в гостинице Titanic Deluxe Golf Belek сообщили РИА «Новости», что эвакуированные постояльцы уже вернулись в свои номера.

«Никаких проблем в работе отеля нет», — рассказал представитель отеля.

Он добавил, что гостиница уже может принять новых гостей, несмотря на ЧП.