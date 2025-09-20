Горящий тур в Турцию. Лесные пожары вплотную подошли к отелям Антальи
Отдыхающая в Анталье россиянка: из-за запаха гари в отеле нельзя открыть окна
Масштабные лесные пожары в Анталье сорвали отпуск многим туристам, в том числе и россиянам. Гарь и дым долетали до гостиниц и отравляли отдых в прямом и переносном смысле. О том, что произошло с соотечественниками на курортах в Турции — в материале 360.ru.
Эвакуировали два отеля
Турецкие спасатели продолжают тушить лесные пожары. Губернатор провинции Хулуси Шахин рассказал, что они уже локализовали возгорания в районе Кунду в Анталье.
«Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в [двух] гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья», — отметил он.
Генеральное консульство России в Анталье подтвердило РИА «Новости», что российским туристам, эвакуированным из-за лесного пожара Турции, предоставили номера в ближайших безопасных гостиницах. В диппредставительстве подчеркнули, что обращения от россиян не поступали, в результате ЧП никто не пострадал.
«Продолжаем отслеживать развитие ситуации», — уточнили в генеральном консульстве.
По его данным, пожары в лесных массивах городов Аланья и Сиде скоро потушат.
«По состоянию на 08:00 по московскому времени большинство очагов возгорания ликвидировано», — отметили в диппредставительстве.
Позже в гостинице Titanic Deluxe Golf Belek сообщили РИА «Новости», что эвакуированные постояльцы уже вернулись в свои номера.
«Никаких проблем в работе отеля нет», — рассказал представитель отеля.
Он добавил, что гостиница уже может принять новых гостей, несмотря на ЧП.
Что напугало туристов
Российские путешественники пожаловались, что отдых на турецких курортах испортил запах гари, которым можно отравиться даже на большом расстоянии.
«Старшую девочку рвало ночью. Испугались, конечно. Мы понимали, что пожар до нас не достанет, но сильный запах гари и пепел пугали», — рассказала 360.ru Юлия.
Она добавила, что из-за ЧП решила закончить отпуск раньше запланированного. Туристка выехала из отеля и сняла номер рядом с гостиницей.
«Поменяли билеты на вылет на 9:15. И вот полетели домой», — добавила она.
Еще одна россиянка — Анна — сообщила 360.ru, что в ее отеле невозможно проживать.
Чувствуем себя плохо. Щиплет глаза, першит в горле. Пожар был сильный, территория отеля вся в пепле. Очень сильный едкий запах гари.
Анна
Туристка
Собеседница 360.ru подчеркнула, что в отеле приходится жить с закрытыми окнами, но запах гари проникает в помещения даже через систему кондиционирования. По ее словам, представители отеля и турфирмы бездействуют и говорят, что все в порядке.
«Ночью самостоятельно выезжали на такси в Анталью. Звонили оттуда на горячую линию [турфирмы], общались с представителями в аэропорту. Они уверяли нас, что все хорошо», — объяснила женщина.
Она добавила, что в итоге ей снова пришлось заселиться в отель, где чувствуется сильный запах гари.