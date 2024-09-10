Ген садизма. Что делать с малолетними живодерами

В Сети появилось душераздирающее видео, на котором иркутские подростки зверски мучили собаку. Полиция уже разыскала виновных, однако они оба несовершеннолетние и не смогут ответить перед законом по всей строгости. Какое наказание для них предусмотрено и что делать родителям, если у ребенка проявляются садистские наклонности, разбирался 360.ru.

Подростки-живодеры из Иркутской области Двое подростков из села Котик Иркутской области издевались над собакой. Они затянули у нее на шее петлю и подвесили к крыше сарая. Пока пес задыхался, малолетние живодеры нанесли ему несколько ударов тупым топором и вилами. Первым на видео с издевательствами обратил внимание Telegram-канал «Взгляд Иркутска». Местные полицейские отреагировали на сюжет и начали проверку по факту жестокого обращения с животным. В итоге удалось найти якобы чудом выжившего пса и двух живодеров — 14 и 16 лет. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что общественность уверена: произошедшее пытаются замять, поэтому на видео, которое показали полицейские, другая, хоть и похожая собака. Следственный комитет пообещал провести ветеринарную экспертизу. «Я столь жестоких видео с живодерством не видела давно. Считаю, что подростки должны быть наказаны по всей строгости закона. Неизвестно, на что еще они способны, если такое могут творить с безобидным животным», — подчеркнула Мизулина.

Впоследствии выяснилось, что события, запечатленные на видео, произошли еще в июле 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В настоящее время участники этой возмутительной истории поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел. Законные представители молодых людей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы проверки переданы в следственное подразделение МО МВД России „Тулунский“ Иркутской области. Назначена ветеринарная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавила она.

Как дети становятся садистами Трудно найти какое-то объяснение такого поведения подростков — для этого с ними лично должны работать специалисты, отметила в разговоре с 360.ru детский и подростковый психолог Елена Лосева. Однако можно предположить достаточно большой спектр причин. Скорее всего, имело место комплексное воздействие.

От невнимания родителей, то есть упущения ситуации, такие яркие проявления, как правило, не случаются. Просто так, вдруг подобное тоже редко бывает. Если мы говорим с образовательной стороны, есть три фактора: образовательная среда, генетика и личные особенности подростка. Они друг без друга не существуют. Елена Лосева

Возможно, жестокость к животным вызвана какой-то врожденной предрасположенностью, допустила психолог. Ученые давно пытались выявить ген агрессивности, сейчас на это звание претендует ген МАОА — его еще называют «геном воина» или «геном ярости»: мутации в нем связаны с повышенным уровнем агрессии и насилия. «Ген воина» может сработать, а может и нет, уточнила Лосева. Тут важна не только генетическая составляющая, но и среда, в которой живет человек. Причем это не обязательно касается родителей — могут сказаться попытки копирования поведения старших подростков или влияние социальных сетей.

Фото: Orian Lev Ari / Unsplash

«Личные психические отклонения тоже имеют место быть. Число больных детей за последние 50 лет увеличилось кратно, агрессивных — в том числе. Это не только дети с уже установленными заболеваниями, находящиеся под наблюдением, но и большое число недиагностированных», — заверила психолог. Нередко при тревожных симптомах родители отказываются вести к врачу ребенка, считая, что он это перерастет. Проблеме не уделяют должного внимания, а потом зачастую становится поздно. Лосева подчеркнула, что с подростками из Иркутской области должны работать специалисты. Но ключевой момент любого обучения и переобучения — системность подхода адекватно ситуации. То есть нужен комплекс мероприятий, разработанный под конкретного ребенка.

Это должно реализоваться последовательно, не день, два, три или пять, а на протяжении нескольких лет, минимум до совершеннолетия, а может, дальше. Только тогда можно говорить о каком-то результате. Если подростков отругают, раза три с ними поработает психолог, результата не будет. Нужна планомерная работа. Елена Лосева

Почему общество должно объединиться С зоозащитницей Ольгой Еремеевой 360.ru связался, пока она ехала на заседание суда по поводу жестокого обращения с животными в Ессентуках: мужчина засунул собаку в будку и поджег ее. Скорее всего, подсудимый получит реальный срок — практика наказания за подобные зверства существует. Но, чтобы этого добиться, общество должно объединяться. «Законодательство крайне сложно устроено по части несовершеннолетних. Но мы все помним хабаровских живодерок: да, они тоже были несовершеннолетними, тем не менее нашлись какие-то рычаги воздействия на таких детей», — напомнила Еремеева.

Интересно В 2016 году интернет потрясли снимки и видеозаписи, на которых две девушки из Хабаровска невероятно жестоко издевались над собаками и кошками. Хотя садистки закрывали лица, полиция смогла их вычислить. Алина Орлова (на тот момент 17 лет) получила три года лишения свободы, Алена Савченко (16 лет) — четыре года и три месяца колонии. Набрать эти сроки преступницы смогли не только за жестокое обращение с животными, но и за разбой, а также оскорбление чувств верующих. Савченко также признали виновной в возбуждении ненависти и вражды. В 2016 году интернет потрясли снимки и видеозаписи, на которых две девушки из Хабаровска невероятно жестоко издевались над собаками и кошками. Хотя садистки закрывали лица, полиция смогла их вычислить. Алина Орлова (на тот момент 17 лет) получила три года лишения свободы, Алена Савченко (16 лет) — четыре года и три месяца колонии. Набрать эти сроки преступницы смогли не только за жестокое обращение с животными, но и за разбой, а также оскорбление чувств верующих. Савченко также признали виновной в возбуждении ненависти и вражды.

Видео из Иркутской области попало в интернет, вызвало реакцию — вероятно, это выступит отягчающим обстоятельством, отметила зоозащитник. Тот факт, что история стала достоянием общественности, дает в разы больше шансов на развитие дела. «Понятно, что родителей никуда не посадят, какой-то штраф в любом случае выпишут. Но та жестокость, с которой это было сделано, думаю, заслуживает каких-то мер непосредственно для подростков», — согласилась Еремеева.

Интересно Недавно в Щелкове осудили женщину, которая мучила соседских собак ультразвуком. Она установила на участке мощный ультразвуковой отпугиватель животных, и псы ее соседей серьезно пострадали: им назначили противосудорожные и успокоительные препараты, приступы паники возвращались. Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животными. Ей придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и 400 тысяч рублей компенсации затрат на услуги представителя в суде. Недавно в Щелкове осудили женщину, которая мучила соседских собак ультразвуком. Она установила на участке мощный ультразвуковой отпугиватель животных, и псы ее соседей серьезно пострадали: им назначили противосудорожные и успокоительные препараты, приступы паники возвращались. Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животными. Ей придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и 400 тысяч рублей компенсации затрат на услуги представителя в суде.

Что будет с несовершеннолетними живодерами Ответственность перед законом напрямую зависит от возраста юных садистов, заметил в разговоре с 360.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Дело не в конкретной статье: малолетние преступники уходят от наказания благодаря своему несовершеннолетию.

Сейчас дополнительно к уголовной ответственности за преступления против животных ввели и административную, чтобы можно было привлекать тех, кто не достиг возраста уголовной ответственности. К тому же у нас есть практика помещения малолетних преступников в специализированные лечебные учреждения. Владимир Бурматов

Кроме того, Бурматов напомнил о существовании органов опеки, которые должны проверить семьи подростков и выяснить, в каких условиях они живут, как взрослые могли допустить, что дети устроили садистскую пытку. В любом случае от ответственности они не уйдут, заверил депутат.