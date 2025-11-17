Фейк: в Солнечногорске нашли пачку пятитысячных купюр со взрывчаткой

В Солнечногорске якобы обнаружили пачку купюр номиналом в пять тысяч рублей, начиненную взрывчаткой. Новость об этом оказалась недостоверной.

Фейк

В социальных сетях и СМИ разошлась информация, что в Солнечногорске, около мусорной площадки жилого комплекса «Таисия», местные жители обнаружили лежавшую на асфальте подозрительную пачку банкнот номиналом 5000 рублей. В ряде публикаций отмечали, что прибывшие полицейские подтвердили наличие взрывчатки и обезвредили ее.

Правда

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале опровергла данную информацию.

«Информирую, что это не соответствует действительности: 14 ноября в дежурную часть ОМВД России по Солнечногорску поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова на дороге лежит пачка денег. Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлено, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружено», — завила она.

Официальный представитель МВД обратилась к представителям СМИ и блогерам с призывом проверять информацию из неофициальных источников перед ее публикацией. Волк напомнила, что распространение непроверенных и недостоверных сведений вводит граждан в заблуждение, и призвала не допускать подобных случаев.

Также о том, что информация не соответствует действительности, сообщили и в RT. Журналисты сослались на свой источник в правоохранительных органах, который категорически опроверг слухи о взрывчатке, якобы находившейся в пачке пятитысячных купюр.

Собеседник издания уточнил, что хотя деньги действительно обнаружили в Солнечногорске, при проверке они оказались бутафорскими купюрами из «банка приколов». Представитель ведомства подчеркнул, что никаких взрывчатых веществ или опасных устройств на месте не нашли, что полностью опровергает распространявшиеся ранее тревожные сообщения.

Данный фейк явно спровоцирован недавними событиями в Красногорске, когда десятилетний школьник получил тяжелые травмы, подорвавшись на взрывном устройстве. СВУ замаскировали под денежную купюру.

Взрыв произошел, когда мальчик поднял предмет с земли. В результате ребенок лишился нескольких пальцев на правой руке. Его прооперировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, идет расследование.

