Фейк: в школе Оренбурга взломали родительский чат в MAX

Новость о том, что в мессенджере MAX взломали школьный чат, оказалась фейком

В одной из школ Оренбурга якобы взломали чат родителей в мессенджере MAX. Сообщения сопровождаются снимками экрана. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что в России впервые оказалась взломана переписка в мессенджере MAX. В постах говорится, что скомпрометирован оказался один из школьных чатов в Оренбургской области.

Сообщения сопровождаются снимками экрана с чатом в MAX, где участники обсуждают предполагаемый взлом беседы в мессенджере.

Правда

На самом деле, никакого взлома школьного чата не было. В Минобразования Оренбургской области дали развернутый комментарий по поводу произошедшего.

Одна из родительниц имела неосторожность перейти по ссылке с вредоносным кодом, полученным в другом мессенджере. В результате злоумышленники получили доступ к информации на ее телефоне и начали рассылать вредоносные файлы от имени пострадавшей в чаты, где было авторизовано устройство, включая родительский чат в мессенджере MAX.

В ведомстве напомнили, что опасны не мессенджеры, в том числе MAX, а переход по незнакомым ссылкам. Это может привести к заражению устройства вредоносными программами.

Такие программы способны не только получить доступ к личным данным пользователя, но и представлять угрозу для приложений, включая банковские. В минобре региона посоветовали проявлять бдительность и не переходить по ссылкам из непроверенных источников.

На платформе MAX, которая позиционируется как национальный мессенджер, серьезно подходят к вопросам безопасности. Бета-версия программы была запущена в марте 2025 года.

С 1 сентября MAX вошел в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

По данным на начало октября, в мессенджере зарегистрировалось более 40 миллионов пользователей. С момента запуска платформы пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более двух миллиардов сообщений.

В пилотном режиме 15 сентября MAX запустил возможность создания «Цифрового ID» — аналога бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст, например, при покупке товаров категории 18+. «Цифровой ID» уже начали внедрять на кассах самообслуживания крупнейшие российские ретейлеры «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».

Работа по совершенствованию безопасности мессенджера ведется постоянно. По данным центра безопасности МАХ, в августе было заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тысяч вредоносных файлов.

В июле удалось заблокировать более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

Удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. С апреля 2025 года расследуется 162 случая, когда MAX использовали мошенники. При этом только в августе 2025-го через Telegram и WhatsApp было совершено 2786 и 1496 преступлений, отметили в ФСБ.

О первом задержании мошенника, который использовал MAX для того, чтобы выманить деньги у женщины из Курской области, сообщалось 20 августа. На раскрытие преступления и задержание правоохранителям понадобилось менее недели. О факте преступления стало известно 14 августа, а спустя шесть дней произведено задержание одного из фигурантов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.