Фейк: беременная девушка покончила с собой после ухода мужа на СВО

Новости о девушке, покончившей с собой после ухода мужа на СВО, не подтвердились

Беременная женщина якобы покончила с собой после того, как ее муж отправился на СВО. Видео с места трагедии в соцсетях и мессенджерах предлагают посмотреть, перейдя по специальной ссылке.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что беременная девушка свела счеты с жизнью после того, как ее муж ушел на СВО. В постах говорится, что 17 марта 23-летний Андрей решил добровольно уйти на СВО, но его 21-летняя беременная девушка Юлия не смогла смириться с таким решением.

Публикации сопровождаются одной отретушированной фотографией якобы с места происшествия, дополнительные снимки и видеоматериалы предлагают посмотреть по ссылке, которая ведет в закрытый канал в мессенджере МАХ «ЧП | Россия 24».

Правда

На самом деле история с самоубийством девушки из-за ухода партнера на СВО — чистой воды фейк. Во-первых, ни в федеральных, ни в крупных региональных СМИ нет ни слова о трагедии. Во-вторых, даже авторы поста запутались, кем доводятся друг другу участники липовой истории. Сначала говорится об уходе мужа на СВО, а потом, что 21-летняя Юлия не супруга, а беременная девушка, что дезориентирует читателя.

Вброс оформлен по уже хорошо известной цепочке: драматическая история –> эмоциональный триггер –> приглашение посмотреть видео по ссылке. Эта схема характерна для фишинга, распространения вирусов и накрутки каналов, как в этом случае. Аналогичные тексты («страшные кадры, только по ссылке», «в закрытом канале») активно используют мошенники для заманивания людей в каналы/боты или на страницы с вредоносным кодом. Вот пример.

При этом историю про беременную девушку, которая якобы покончила с собой, распространяли и ранее. Подобный пост появился 17 февраля 2025 года в телеграм-канале «ЧП России 18+», но был удален спустя два дня — 19 февраля 2025 года.

Кроме того, новая волна распространения фейка практически одновременно затронула сразу несколько городов. Текст везде идентичный, меняются только регионы и ссылки: Курск, Архангельск, Уфа, Новороссийск.

Не стоит проходить по приложенным ссылкам, так как это может спровоцировать утечку личных данных и мошеннические действия против вас в будущем. Также важный аспект — отказ от пересылки подобных новостей. Так вы не способствуете расширению охвата фейка и защищаете своих близких и друзей от мошенников.

Информация о девушке, которая свела счеты с жизнью после того, как ее муж ушел на СВО, — фейк. Под новостью о трагедии скрывается схема накрутки закрытого канала в мессенджере МАХ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.