Фейк: в Москве устроили погоню за обезьяной на самокате

Ролик о катающейся на самокате по Москве обезьяне оказался подделкой

В Сети распространили видеозапись, на которой в форме репортажа рассказывали о погоне сотрудников полиции в Москве за обезьяной на электросамокате. На самом деле ролик сгенерировали при помощи нейросетей.

Фейк

В соцсетях распространился ролик, который представили как часть новостного выпуска. В видео корреспонденты рассказали, что полиция пыталась угнаться за обезьяной на самокате разными способами, в том числе с помощью автомобилей.

Правда

На самом деле видео сгенерировали с помощью нейросетей. Система «Зефир» определила, что ролик является дипфейком.

На недостоверность указывает приглушенный и ограниченный по диапазону голос ведущей и корреспондентов, а также несоответствие показанных улиц настоящей Москве — кремлевские стены в ролике будто граничат с домами.

На кадрах постоянно меняются и размеры самоката. На одном из планов он становится ниже половины роста человека. Также ведущие в репортаже обращают внимание на то, что примат одет в синюю толстовку, хотя на большинстве кадров никакой одежды на животном нет. Изменяется в ролике и сама обезьяна.

Зрители могут заметить у нее хвост, характерный для видов, преимущественно лазающих по деревьям. В то же время иногда животное больше похоже на бесхвостых приматов.

На недостоверность видео указывает и входная группа станции метро «Арбатская», которая в конце ролика выглядит иначе. На микрофоне корреспондента написано 24, что не соответствует ни одному телеканалу, кроме «Москвы 24» и «России 24». При этом ветрозащита на микрофонах у них брендируется иначе.

Первоисточником сгенерированного ролика оказался YouTube-канал «ИИ и точка». Видео опубликовали 10 октября 2025 года, оно набрало более 2,5 миллиона просмотров. Авторы ролика выпустили 17 октября продолжение, где полиция ловит обезьяну уже в метро.

В описании канала подтвердили, что он специализируется на коротких видео, сделанных с помощью нейросетей.

«Коты, собаки, городские мини-саги и добрый абсурд — снимаем так, будто вы держали камеру. Делимся промтами, гайдами и идеями подписчиков», — отметили авторы в описании.

Все указывает на то, что никакой погони за обезьяной не было, а ролик смонтировали исключительно с помощью ИИ.