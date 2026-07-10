Фейк: в Москве после прилета БПЛА произошел пожар на НПЗ в Капотне

Сообщения о пожаре на НПЗ в Москве оказались недостоверными

В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что 10 июля украинский беспилотник якобы атаковал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Авторы публикаций утверждали, что после удара на территории предприятия начался пожар, а в качестве подтверждения распространяли фото и видео со столбом черного дыма. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций заявили, что украинский БПЛА попал по объекту на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. По их версии, после удара на предприятии вспыхнул пожар. Посты сопровождались фотографиями и видеозаписями с густым черным дымом на фоне резервуаров НПЗ, которые выдавались за последствия атаки.

Правда

Действительно, в ночь и первую половину дня 10 июля Москва подверглась атаке украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО были уничтожены 19 дронов. Он также отмечал, что на места падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.

Однако информация о пожаре на Московском нефтеперерабатывающем заводе официального подтверждения не получила.

В Главном управлении МЧС России по Москве в комментарии РБК сообщили, что никаких происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировали. Аналогичное заявление ведомство сделало и агентству ТАСС.

«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», — заявили в ведомстве.

Косвенно отсутствие каких-либо чрезвычайных происшествий подтверждала и дорожная обстановка в районе предприятия. По данным сервиса «Яндекс Карты», движение возле территории Московского НПЗ оставалось штатным. Небольшие затруднения на МКАД были связаны с дорожными работами и ДТП, а не с последствиями атаки или пожара.