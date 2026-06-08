Фейк: под Электросталью Московской области произошло страшное ДТП с участием автобуса

Фейк

В некоторых сообществах соцсети «ВКонтакте» распространилась информация о крупной аварии в Московской области у города Электросталь. Сообщается, что в ДТП попал переполненный рейсовый автобус, некоторых пассажиров «зажевало между металлом».

Авторы публикаций не скупятся на метафоры, применяют такие словосочетания, как «мясорубка в автобусе», «братская могила под Электросталью». Кроме того, в публикациях сообщается, что произошедшее попало в объектив некой камеры и существует два видео, которые можно посмотреть, пройдя по приложенной ссылке.

Правда

На самом деле, никакой страшной аварии с автобусом под Электросталью не было. В одном из самых популярных телеграм-каналов о ДТП и происшествиях в Москве и Подмосковье нет ни намека на подобное происшествие за последнее время, хотя там находят отражение даже не самые серьезные происшествия на дорогах.

Нет ничего подобного и в телеграм-канале, который отслеживает аварии по всей России.

За основу для фейковой картинки злоумышленники взяли стоп-кадр из материала об аварии в Гватемале 14 марта 2025 года. Тогда небольшой автобус столкнулся с фурой, погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Факт, что это тот самый автобус, который якобы попал в ДТП в Подмосковье, подтверждает характерная конструкция на крыше, на один из элементов которой повязана узлом зеленая веревка, которую видно и на фото с места аварии на других ресурсах, и в публикациях по поводу аварии под Электросталью.

Это же фото использовалось в аналогичных постах про Орехово-Зуево, Домодедово, Люберцы, а ранее про Нижний Новгород и Оренбург.

Таким образом, информация о крупном ДТП с автобусом в Подмосковье, при котором погибло большое число пассажиров, является недостоверной.

Создатели фейка нацелены на раскрутку закрытых каналов, ссылки на которые они прикладывают к сенсационным новостям. 360.ru настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам, которые приложены к подобным публикациям, это чревато утечкой личных данных и потерей денег.

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