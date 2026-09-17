Фейк: МВД запретило регистрировать заявления пострадавших от участников СВО

В Сети распространилась информация о том, что территориальным органам МВД России по Московской области якобы запретили регистрировать заявления граждан, пострадавших от участников СВО. В качестве подтверждения авторы публикаций ссылаются на некое указание МВД, предписывающее не вносить такие обращения в Книгу учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (КУСП). 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что территориальные органы МВД в Московской области получили указание по возможности не регистрировать заявления граждан на участников СВО. Целью такой меры якобы стало «исключение репутационных рисков и недопущение негативного информационного фона» вокруг действующих и бывших военнослужащих.

Согласно распространяемой информации, подобные обращения якобы предписано разбирать до регистрации, ограничиваясь устными предупреждениями и не оформляя документы, которые могут повлиять на статистику. Отдельные ситуации предлагается конфиденциально рассматривать вместе с военными ведомствами, не передавать сведения СМИ и «проявлять гибкость и тактичность».

Правда

ГУ МВД России по Московской области официально опровергло эту информацию. В ведомстве заявили, что никаких запретов на регистрацию отдельных категорий заявлений граждан не вводилось, а распространяемые сведения не соответствуют действительности.

В подмосковном главке МВД также назвали публикацию провокационной и заявили, что органы внутренних дел ведут служебную деятельность в строгом соответствии с законом. Представителей СМИ и блогосферы призвали тщательно проверять распространяемую в интернете информацию и обращаться за подтверждением в пресс-службы соответствующих ведомств.

Кроме того, действующие правила не предусматривают возможности отказывать в регистрации заявления в зависимости от личности предполагаемого нарушителя. Приказ МВД России от 29 августа 2014 года № 736 обязывает круглосуточно принимать и регистрировать в КУСП заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях независимо от места и времени произошедшего и полноты содержащихся в обращении сведений. Описанной в публикации «дорегистрационной стадии», позволяющей отказывать в приеме заявления из-за личности подозреваемого, регламент не предусматривает.

Есть и другие признаки недостоверности публикации. Для ее иллюстрации использовали фотографию мужчины из Приморья, которого в 2022 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима за преступление, совершенное еще в 2021 году — до начала СВО.

Сам сайт, распространивший сообщение, оформлен как региональный информационный ресурс, однако использует домен rf.gd и не имеет отношения к государственным структурам.

Подобные поддельные документы появлялись и раньше. В других регионах уже опровергали фальшивые «приказы» и «указы», согласно которым власти якобы предписывали скрывать сведения о преступлениях участников СВО. В частности,УФСБ по Свердловской области разоблачило фальшивый «указ губернатора», а серию поддельных региональных указов разбирала «Комсомольская правда».

Таким образом, информация о том, что территориальным органам МВД России по Московской области запретили регистрировать заявления и сообщения граждан, пострадавших от участников СВО, не соответствует действительности. Подмосковное управление МВД официально опровергло эти сведения, а действующий порядок обязывает органы внутренних дел принимать и регистрировать сообщения о преступлениях и происшествиях.

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