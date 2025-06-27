Сегодня 03:19 «Это было ужасно». Жители Красногорска бьют тревогу из-за нападений агрессивного стаффорда Жители Красногорска пожаловались на нападения агрессивного стаффорда 0 0 0 Эксклюзив

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В Красногорске стаффордширский терьер терроризирует жителей и их питомцев на территории жилого комплекса. Об этом 360.ru рассказал Александр, хозяин одной из пострадавших собак. Она тоже стала жертвой нападения агрессивного пса.

«Он догнал нас за секунды» По словам мужчины, хозяева стаффорда пренебрегают правилами безопасности. Собака гуляет без поводка и намордника. Это, добавил Александр, происходит постоянно. Несколько месяцев назад стаффордширский терьер напал на его вест-хайленд-терьера, которого он выгуливал на поводке и в наморднике. Собака вцепилась в лапу противника и рвала кожу, а ее хозяин вынужден был придушить стаффорда, чтобы заставить его разжать челюсти. «Мы не провоцировали. Наоборот, увидели стаффорда и сразу развернулись, но он догнал нас за секунды», — рассказал пострадавший. Собака получила серьезные травмы, а ее хозяин — ушибы, когда пытался защитить своего питомца.

Фото: 360.ru

«Стаффорд зубами пробил мне куртку и оставил огромный ушиб на руке от челюстей. Я хотел спасти своего пса и подставлял свои руки», — рассказал мужчина. Избил на глазах людей Владелец стаффорда, по словам хозяина пострадавшей собаки, не мог успокоить своего пса, а после нападения избил его на глазах у людей.

Собака его не слушала. Он ее бил, душил. Когда уже стаффорд отпустил нашу собаку, тот избил своего пса у всех на глазах. Это было ужасно. Александр хозяин пострадавшего вест-хайленд-терьера

Как рассказал Александр, это не первое нападение стаффордширского терьера на чужих собак. На днях в том же жилом комплексе он напал на совсем маленького пса. Как и в предыдущем случае, его хозяева заявили, что он «сорвался с поводка». «Владельцы маленькой собаки только забрали своего малыша из ветеринарной клиники, ночью была операция под общим наркозом. Была открытая рана под хвостом, стаффорд кусок откусил, и дырка на спине — прокусил. Хозяйка собачки маленькой вся в ссадинах, и у нее подвернулась нога», — рассказал мужчина. Безопасность под угрозой Жильцы комплекса, по словам собаковода, серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Особое беспокойство вызывает то, что владельцы стаффорда, по словам мужчины, «могут позволить себе платить штрафы, но не собираются решать проблему с поведением собаки». «Сейчас они просто перестали отвечать на звонки. У нас дочке 5 месяцев, супруга гуляет с ней и собачкой на поводке. Что делать, если такой пес бойцовый нападет, мы не знаем», — выразил обеспокоенность Александр. Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что не следует сильно душиться парфюмом в присутствии собаки, так как аромат духов может быть вреден для собак. Его процитировал RT.