18 октября 2025 09:58 Это был не беспилотник. Что известно о взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке Хабиров: при взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека 0 0 0 Фото: Соцсети Происшествия

Жители Стерлитамака вечером 17 октября услышали раздавшийся на весь город взрыв. Оказалось, что ЧП произошло на химическом заводе «Авангард». 360.ru собрал всю информацию о произошедшем к данному моменту.

Что произошло После взрыва к предприятию прибыли экстренные службы и правоохранители. Спасатели приступили к разбору завалов и извлекли из-под обломков пятерых человек, трое из которых погибли. На место ЧП прибыл и мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов. Он отметил, что городскую больницу перевели на особый режим работы.

Следственные работы продолжаются, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Повторюсь, произошедшее на особом контроле главы республики. На данный момент угрозы для здоровья сотрудников предприятия нет. Эмиль Шаймарданов Мэр Стерлитамака

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что «Авангард» — завод с особыми условиями труда, на котором работают со взрывчатыми веществами. Он подтвердил, что из-за взрыва разрушилось одно из зданий предприятия. «Самое главное — это, конечно, люди. К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети», — подчеркнул Хабиров. Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что предприятие окажет необходимые меры поддержки и выплатит компенсации.

По его словам, сейчас в больнице находятся пять пострадавших, их всех перевезли в Уфу.

У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных — средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги. Радий Хабиров Глава Башкортостана

Причины взрыва Хабиров также опроверг сообщения о том, что взрыв произошел из-за атаки беспилотника. Он добавил, что в причинах произошедшего разбираются криминалисты. Также глава Башкирии заявил, что предприятие продолжит работу, несмотря на ЧП. «Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ним справятся», — объяснил он. К настоящему моменту поисковые работы на месте взрыва завершились. МЧС не зафиксировало превышений ПДК вредных веществ, сообщила пресс-служба ведомства.