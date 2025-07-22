Эти советы могут спасти жизнь. Что делать при налете БПЛА

Налеты БПЛА на Россию происходят практически ежедневно, только за минувшую ночь над регионами нейтрализовали 35 беспилотников. Как вести себя во время атаки дронов? Есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет уберечь себя во время экстренной ситуации.

Подборку с советами о поведении во время налета дронов составил Life.ru. Издание обратило внимание, что БПЛА часто атакуют вертикально вниз. К примеру, дроны «Лютые» (Ан-196) создавали с учетом тактики иранских Shahed — атаки могут быть похожи. Итак, первое правило — падать.

Слышите жужжание — падайте

Если вы услышали приближающееся жужжание, характерное для БПЛА, — падайте, положив руки на голову. Чтобы защититься от баротравмы головы, откройте рот. Это поможет уберечься от перелома черепа и перепада давления из-за взрыва.

Отыщите «слепую зону»

При атаке БПЛА следует отыскать дома помещение, в котором нет окон. Безопасными обычно считаются коридор, ванная или туалет. Из комнаты следует убрать зеркала, так как они могут разбиться от взрыва и ранить вас.

Не подходите к окнам

Во время налета дронов ни в коем случае нельзя приближаться к окнам. Чтобы обезопасить себя, выключите свет и пережидайте атаку в помещениях, где нет окон.

После первого удара не выходите из укрытия

Если взорвался один дрон, то вскоре может атаковать и другой. Тактика с применением БПЛА подразумевает, что первым летит дрон-разведчик, а после него уже идет массированный удар.