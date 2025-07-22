Эти советы могут спасти жизнь. Что делать при налете БПЛА
Налеты БПЛА на Россию происходят практически ежедневно, только за минувшую ночь над регионами нейтрализовали 35 беспилотников. Как вести себя во время атаки дронов? Есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет уберечь себя во время экстренной ситуации.
Правила поведения при налете дронов
Подборку с советами о поведении во время налета дронов составил Life.ru. Издание обратило внимание, что БПЛА часто атакуют вертикально вниз. К примеру, дроны «Лютые» (Ан-196) создавали с учетом тактики иранских Shahed — атаки могут быть похожи. Итак, первое правило — падать.
- Слышите жужжание — падайте
Если вы услышали приближающееся жужжание, характерное для БПЛА, — падайте, положив руки на голову. Чтобы защититься от баротравмы головы, откройте рот. Это поможет уберечься от перелома черепа и перепада давления из-за взрыва.
- Отыщите «слепую зону»
При атаке БПЛА следует отыскать дома помещение, в котором нет окон. Безопасными обычно считаются коридор, ванная или туалет. Из комнаты следует убрать зеркала, так как они могут разбиться от взрыва и ранить вас.
- Не подходите к окнам
Во время налета дронов ни в коем случае нельзя приближаться к окнам. Чтобы обезопасить себя, выключите свет и пережидайте атаку в помещениях, где нет окон.
- После первого удара не выходите из укрытия
Если взорвался один дрон, то вскоре может атаковать и другой. Тактика с применением БПЛА подразумевает, что первым летит дрон-разведчик, а после него уже идет массированный удар.
- Подготовьте дома «тревожный угол»
К атакам БПЛА и другим ЧП лучше подготовиться заранее. Для этого следует создать «тревожный угол», в котором будут находиться вода, аптечка, огнетушитель и мокрое одеяло.
- Заранее затемните окна
Обезопасить дом от БПЛА можно с помощью противоосколочной пленки. Для этого нужно затемнить окна в два слоя: внешний сделать из фольги или другого светоотражающего материала металлического происхождения, а внутренний — из плотной черной ткани или пленки.
После этого щели следует заклеить таким образом, чтобы они не пропускали свет. Если окно разобьется от взрывной волны, то осколки сможет взять на себя противоосколочная пленка.
- Накройтесь мокрым одеялом
Если атака БПЛА неизбежна, то шансы на спасение повысит мокрое одеяло. Под ним можно переползти в укрытие, так как холод частично погасит тепловую волну, а масса ткани — ударную.
Что делать на улице при атаке БПЛА
Если налет дронов застал вас на улице, то в первую очередь необходимо найти укрытие. Спрятаться можно в подвалах, зданиях или тоннелях, причем бежать до них безопаснее зигзагами.
Когда вы добрались до укрытия, замрите в тени, потому что там сложнее рассмотреть очертания. Необходимо выключить телефон и сидеть тихо. Помните, что БПЛА могут реагировать на очертания и тепло вашего тела, а также на звуки и движение.
И, наконец, вспомните о первом правиле: падать при звуке жужжания, а после защитить голову руками.