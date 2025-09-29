«Двойное наказание» водителей за одно ДТП проверят в КС: поводом стала авария с ПАЗ

Конституционный суд должен выяснить, не противоречит ли Основной закон практике привлечения водителя к административной и уголовной ответственности за одно ДТП. С таким запросом в КС обратился районный суд Ивановской области, сообщили «Ведомости» .

Причиной подачи жалобы стало уголовное дело Андрея Иванова, который в феврале 2024 года был за рулем автобуса ПАЗ. Он выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем ВАЗ, а тот, в свою очередь, врезался в другую машину. В итоге один человек получил легкие травмы, а другой погиб.

Иванова лишили прав за нарушение ПДД, которое привело к легкому или среднему вреду здоровью (статья 12.24 КоАП). Одновременно ему предъявили обвинение по статье 264 УК за причинение смерти по неосторожности.

Судья районного суда подчеркнул, что такая ситуация фактически приводит к двойному наказанию за одно и то же нарушение ПДД. По его мнению, это противоречит статье 50 Конституции, которая гласит, что никто не может быть осужден дважды за одно и то же преступление. Это также ставит под сомнение согласованность норм КоАП и УК.

Получается, что смерть одного рассматривается в уголовном порядке, а легкие травмы другого — в административном. В итоге пострадавшие, не получившие серьезных увечий, не могут сразу подать иск о компенсации, что противоречит принципу равенства.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что водителей часто привлекают к административной и уголовной ответственности одновременно за одно ДТП. Он добавил, что Конституционный суд может ограничиться пересмотром отдельного дела, например, отменить административное наказание. Однако вероятность признания норм неконституционными и требования к законодателю вносить поправки, по его мнению, мала.

Автоюрист Лев Воропаев считает, что в этой ситуации нельзя говорить о «двойном наказании». Иначе водитель не понес бы ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Это создало бы правовой пробел: наказание наступало бы только за смерть пострадавшего. Вред другому участнику ДТП остался бы без последствий.