Сегодня 00:01 Королева хаоса. Почему дочь Цапка сбежала из рехаба после пьяного ДТП Психолог Миллер назвала побег дочери Цапка из рехаба «криком о помощи» Фото: anastasiyatsapok / Соцсети Эксклюзив

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Анастасия Цапок — 25-летняя дочь главаря печально известной банды — снова отказалась в центре скандала. После пьяного ДТП представительница «золотой молодежи» попала в рехаб, но сбежала оттуда. Подробности — в материале 360.ru.

Что произошло В конце сентября девушка на полной скорости въехала в фасад дома в Ростовской области. Mercedes за 20 миллионов рублей разнес одну из комнат, чудом обошлось без жертв. Капот иномарки протаранил детскую, где обычно спал ребенок. Сама Цапок и ее спутник не пострадали, однако автоледи лишили водительских прав. Также матери виновницы ДТП пришлось заплатить два миллиона рублей за восстановление дома. По информации 161.ru, после этого случая терпение жены Сергея Цапка лопнуло, и она поместила дочь в рехаб. Такое решение Анастасии совершенно не понравилось — она не захотела оставаться в клинике для людей, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

Фото: Пресс-служба МВД

Побег из рехаба Любительница езды в нетрезвом виде заявила, что у нее нет проблем со спиртным, поэтому обратилась к правоохранителям. Пациентка рехаба пожаловалась, что ее держат в клинике против воли. «В рехаб ее привезла мать. Добровольно или принудительно — неизвестно. Анастасия провела там немного времени. Все время, пока она находилась там, подговаривала других девушек сбежать», — рассказал источник издания. Также Анастасия Цапок просила помощи у известного ростовского предпринимателя и блогера, чтобы он вытащил ее из рехаба. В итоге девушка уехала из клиники, не закончив курс. Незадолго до «побега» из центра она устроила вечеринку в честь дня рождения. Безработная девушка отпраздновала событие в ресторане и получила в подарок ювелирные украшения на два миллиона рублей и модный фотоаппарат. Серьги от известного бренда обошлись дарителю в 500 тысяч, а колье с узнаваемым цветком клевера — в 1,5 миллиона рублей. Имя того, кто оставил дорогой подарок, Анастасия не стала. По соцсетям дочери Цапка заметно, что та не стыдится богатства — она часто публикует фото с элитными курортами и премиальными машинами. Несмотря на криминальное прошлое ближайшего родственника, девушка не стремится вести закрытый образ жизни. Отца Анастасии — Сергея Цапка — приговорили к пожизненному заключению. Следствие установило, что в ноябре 2010 года банда под его руководством ворвалась в дом фермера и расправилась с 12 людьми, среди которых были маленькие дети. Преступники зарезали жертв, а затем подожгли здание, чтобы замести следы. До тюрьмы Цапок не доехал — он умер от сердечного приступа в СИЗО Краснодара.

Фото: anastasiyatsapok / Соцсети

Почему дочь бандита так себя ведет Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер объяснила, что родственные связи с криминальным авторитетом могут серьезно влиять на человека. Ребенок может получает травму, которая работает на нескольких уровнях. «Раскол базового доверия к миру. Ребенок живет в парадоксе: дома он видит „заботливого отца/деда“, а из новостей и слухов знает о чудовищных преступлениях. Это разрушает цельность образа мира», — объяснила эксперт. Она подчеркнула, что окружающая жизнь может казаться ребенку непредсказуемой и опасной, а главным защитником выступает сам источник этой опасности.

Дочь главаря банды может неосознанно пытаться «переиграть» судьбу, демонстрируя свою неуправляемость. Она как бы говорит: «Ты — король криминала, а я — королева хаоса». Это попытка занять свое место в иерархии семьи через деструкцию.

Психолог уточнила, что даже в элитных кругах такое прошлое накладывает отпечаток. «Ребенок чувствует себя „не таким, как все“, отсюда либо агрессия (как в рехабе), либо замкнутость. Это формирует ложное чувство исключительности, но не здоровой („я талантлив“), а токсичной („меня нельзя трогать, я сын/дочь того самого“)», — подчеркнула эксперт. Проблемы могут возникать в том числе из-за богатства семьи. Если родители сильно заняты сохранением и приумножением капитала, они заменяют свое живое участие материальными благами. В итоге у ребенка может сформироваться искаженная картина мира — он считает себя ценным ровно настолько, насколько дорого стоят игрушки или насколько громкий скандал он может закатить. «Вседозволенность — это не причина, а следствие отсутствия границ. Ребенок не чувствует безопасности, потому что настоящие границы (которые дают опору) подменяются финансовой „подушкой“, которая амортизирует любые его удары о реальность. ДТП и рехаб для него — не трагедия, а очередной „квест“, потому что подсознательно он знает: последствий не будет», — рассказала специалист. Миллер добавила, что ключевую роль в негативном сценарии играет одиночество.

Эпатаж, побег из рехаба, крики о насильственном удержании — это крик о помощи. Это попытка доказать себе и миру: «Я существую! Мои чувства имеют значение!». Пьяное ДТП — это суицидальное поведение на грани, неосознанное желание разрушить ту клетку, в которой он оказался.

По мнению психолога, Анастасия Цапок считает даже негативное внимание к себе более приемлемым по сравнению с равнодушием и холодными стенами особняка.

Фото: anastasiyatsapok / Соцсети