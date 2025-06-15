«Жевал язык с пеной у рта». В День медика пассажирка поезда спасла мужчину с приступом эпилепсии

ЧП произошло в поезде Тында — Анапа, у 37-летнего мужчины ночью начался приступ эпилепсии. И только действия соседки по купе спасли ему жизнь — он начал жевать свой язык. Об этом 360.ru сообщила Лина, очевидица произошедшего, дочь спасительницы.

Девушка сообщила, что около часа ночи услышала, что соседу с верхней полки стало плохо, оттуда слышался хрип и звук жевания.

«Время было около часа ночи, мама спала, тут слышу хрип, как будто что-то жуют! Этот мужчина жевал язык! Потом его скорежило, скукожило, затрясло, он начал заваливаться. Я успела маму разбудить. Она, как спецназовец, подхватила его, пыталась перевернуть за плечи. Я побежала за проводницей, пока ей объяснила на пальцах, там дурдом начался. Тот мужчина начал орать с пеной у рта и в крови, глядя на маму: „Мамочка, мне больно, мне плохо“», — поделилась Лина.

Ее мама оказалась медиком на пенсии. В День медицинского работника пришлось показать, что медик — это навсегда. На помощь женщине пришел молодой мужчина из соседнего купе — пока другие возмущались, что им мешают спать.

«А мама все это время боролась с мужчиной и держала его, чтобы не упал, и разговаривала, вытирала пену, кровь. Пока с другого купе не помог молодой мужичок. И он прям с нами сидел еще долго. А остальные — типа моя хата с краю», — посетовала собеседница 360.ru.