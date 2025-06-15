«Жевал язык с пеной у рта». В День медика пассажирка поезда спасла мужчину с приступом эпилепсии
Пассажирка поезда в День медика спасла мужчину с приступом эпилепсии
ЧП произошло в поезде Тында — Анапа, у 37-летнего мужчины ночью начался приступ эпилепсии. И только действия соседки по купе спасли ему жизнь — он начал жевать свой язык. Об этом 360.ru сообщила Лина, очевидица произошедшего, дочь спасительницы.
Девушка сообщила, что около часа ночи услышала, что соседу с верхней полки стало плохо, оттуда слышался хрип и звук жевания.
«Время было около часа ночи, мама спала, тут слышу хрип, как будто что-то жуют! Этот мужчина жевал язык! Потом его скорежило, скукожило, затрясло, он начал заваливаться. Я успела маму разбудить. Она, как спецназовец, подхватила его, пыталась перевернуть за плечи. Я побежала за проводницей, пока ей объяснила на пальцах, там дурдом начался. Тот мужчина начал орать с пеной у рта и в крови, глядя на маму: „Мамочка, мне больно, мне плохо“», — поделилась Лина.
Ее мама оказалась медиком на пенсии. В День медицинского работника пришлось показать, что медик — это навсегда. На помощь женщине пришел молодой мужчина из соседнего купе — пока другие возмущались, что им мешают спать.
«А мама все это время боролась с мужчиной и держала его, чтобы не упал, и разговаривала, вытирала пену, кровь. Пока с другого купе не помог молодой мужичок. И он прям с нами сидел еще долго. А остальные — типа моя хата с краю», — посетовала собеседница 360.ru.
Проводники позвали медицинский персонал, они прибыли примерно через 10 минут. По словам Лины, приступ длился минут 25, из них минут 15 с пациентом справлялась пассажирка, бывшая медсестра.
А как он на маму смотрел и думал, что это его мама. А мама с ним так спокойна была, будто это ее ежедневная рутина.
Лина
На ближайшей станции пострадавшему поставили укол, поезду пришлось задержаться. На другой станции мужчину снова осмотрели медики, от госпитализации он отказался. На станции прибытия в 05:55 его встречал брат.
Оказалось, в апреле мужчине поставили диагноз — опухоль, от которой случались эпилептические приступы. Он ехал к родителям, чтобы успокоить их. Когда приступ прошел, мужчина помнил произошедшее лишь частично.
«Я теперь ужастики смотреть не буду. До сих пор слышу этот звук жующегося языка. Перед глазами до сих пор этот звук и струйка крови», — поделилась очевидица.