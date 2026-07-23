Деревья вырывало с корнями. Туристка рассказала о смертельном урагане в Нижнем Тагиле
Во время урагана в палаточном лагере в Нижнем Тагиле деревья вырывало с корнями
Поход по реке под Нижним Тагилом обернулся трагедией: во время ночевки на берегу реки на лагерь обрушился шквалистый ветер, поваливший дерево прямо на спальное место одной из участниц сплава. Женщина 62 лет погибла, другие туристы чудом остались живы.
Кто организовал сплав
ЧП произошло на берегу реки Чусовой вечером 22 июля. По факту гибели туристки возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ГУ МЧС России по Свердловской области РИА «Новости» подтвердили, что группа была незарегистрированной. В результате падения дерева пострадала еще одна туристка — она получила перелом голени.
По информации Следственного комитета по региону, сплав по реке организовала частная компания. Ответственность за преступление предусматривает до шести лет лишения свободы.
Следствие установило, что во время водного похода участники остановились на берегу реки Чусовой и разбили палаточный лагерь. Началась гроза, поднялся порывистый ветер. Чтобы укрыться от дождя, туристы разошлись по палаткам, и на одну из них рухнула береза.
«Женщине в результате падения дерева были причинены травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в пресс-службе.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последствия непогоды
Участница сплава Ксения рассказала 360.ru, что уже сотрудничала с этими организаторами отдыха — она вместе с сыном ходила в четырехдневный водный поход в прошлом году.
«Река тогда была в своих берегах. На этой зоне у береговой линии располагались беседки, походные бани, шатер, у каждой группы было все свое. Нам очень понравилось, и мы решили в этом году повторить», — сообщила женщина.
Перед походом она позвонила в компанию и уточнила, не отменяется ли сплав из-за непогоды.
«Спросила, как обстановка в лагере, как почва, территория, потому что мы с детьми. Это был не экстремальный сплав. Мы брали семейную палатку большую, чтобы детям и собаке было комфортно. Меня заверили, что все в порядке, река в своих берегах, все сухо и лагерь такой же, как и в прошлом году», — объяснила собеседница 360.ru.
Уже на месте оказалось, что вся прибрежная территория на четыре-пять метров затоплена. Все беседки, бани, полевая кухня были в воде. По словам туристки, из-за большого количества грязи по лагерю было очень сложно передвигаться.
«Начался ветер, небо так и не потемнело, пошел дождь, сильная гроза. Подруга увидела, что валятся деревья, падают с корнями, как спички», — уточнила Ксения.
Туристка добавила, что дерево упало на палатку во время первой волны непогоды примерно в то место, где была погибшая женщина. Когда ураган снова обрушился на лагерь, пострадала еще одна участница сплава — она получила серьезную травму ноги.
По словам собеседницы 360.ru, медиков в лагере не было и помощь оказывали сами туристы. Также в палаточном городке не было ни перевязочных материалов, ни необходимых медикаментов, ни шин.