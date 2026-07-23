Деревья вырывало с корнями. Туристка рассказала о смертельном урагане в Нижнем Тагиле

Во время урагана в палаточном лагере в Нижнем Тагиле деревья вырывало с корнями

Поход по реке под Нижним Тагилом обернулся трагедией: во время ночевки на берегу реки на лагерь обрушился шквалистый ветер, поваливший дерево прямо на спальное место одной из участниц сплава. Женщина 62 лет погибла, другие туристы чудом остались живы.

«Женщине в результате падения дерева были причинены травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в пресс-службе.

Следствие установило, что во время водного похода участники остановились на берегу реки Чусовой и разбили палаточный лагерь. Началась гроза, поднялся порывистый ветер. Чтобы укрыться от дождя, туристы разошлись по палаткам, и на одну из них рухнула береза.

По информации Следственного комитета по региону, сплав по реке организовала частная компания. Ответственность за преступление предусматривает до шести лет лишения свободы.

В ГУ МЧС России по Свердловской области РИА «Новости» подтвердили, что группа была незарегистрированной. В результате падения дерева пострадала еще одна туристка — она получила перелом голени.

ЧП произошло на берегу реки Чусовой вечером 22 июля. По факту гибели туристки возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Последствия непогоды

Участница сплава Ксения рассказала 360.ru, что уже сотрудничала с этими организаторами отдыха — она вместе с сыном ходила в четырехдневный водный поход в прошлом году.

«Река тогда была в своих берегах. На этой зоне у береговой линии располагались беседки, походные бани, шатер, у каждой группы было все свое. Нам очень понравилось, и мы решили в этом году повторить», — сообщила женщина.

Перед походом она позвонила в компанию и уточнила, не отменяется ли сплав из-за непогоды.

«Спросила, как обстановка в лагере, как почва, территория, потому что мы с детьми. Это был не экстремальный сплав. Мы брали семейную палатку большую, чтобы детям и собаке было комфортно. Меня заверили, что все в порядке, река в своих берегах, все сухо и лагерь такой же, как и в прошлом году», — объяснила собеседница 360.ru.

Уже на месте оказалось, что вся прибрежная территория на четыре-пять метров затоплена. Все беседки, бани, полевая кухня были в воде. По словам туристки, из-за большого количества грязи по лагерю было очень сложно передвигаться.

«Начался ветер, небо так и не потемнело, пошел дождь, сильная гроза. Подруга увидела, что валятся деревья, падают с корнями, как спички», — уточнила Ксения.

Туристка добавила, что дерево упало на палатку во время первой волны непогоды примерно в то место, где была погибшая женщина. Когда ураган снова обрушился на лагерь, пострадала еще одна участница сплава — она получила серьезную травму ноги.

По словам собеседницы 360.ru, медиков в лагере не было и помощь оказывали сами туристы. Также в палаточном городке не было ни перевязочных материалов, ни необходимых медикаментов, ни шин.