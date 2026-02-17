Сегодня 13:37 «Даже зимой потопы из *** не прекращаются». Дом с детьми тонет в нечистотах в Балахне Жители Балахны бьют тревогу из-за постоянных потопов от неисправной канализации 0 0 0 Фото: Howard Lipin/ZUMAPRESS.com, 360.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Жильцы двухэтажного многоквартирного дома в Балахне Нижегородской области уже не первый месяц жалуются на затопление нечистотами. Канализация протекает по всему периметру здания, распространяя ужасный запах. При этом все обращения к властям, по словам горожан, игнорируются. Люди в шоке от происходящего и не понимают, почему вынуждены оставаться один на один с этим зловонием.

«За что мы платим?» По словам одной из жительниц, проблему дважды пытались решить, в том числе привлекая внимание губернатора. Однако решения хватило в первый раз на два дня, а во второй — на месяц. После этого запахи появлялись снова, пожаловалась она в беседе с 360.ru. Живущая по соседству женщина рассказала, что окна ее квартиры выходят как раз на этот злополучный дом, а запах в округе стоит настолько ужасный, что проветрить жилище — задача со звездочкой. Дышать зловониями приходится в том числе детям и беременной женщине. Более того, из-за постоянного подтопления дом проседает, в некоторых комнатах уровень пола может различаться на 10 сантиметров. Кроме того, в здании завелась плесень.

Причем, как говорят местные жители, этот дом не единственный, столкнувшийся с подобными проблемами. По мнению горожан, виной всему стала плохая работа Нижегородской областной коммунальной компании, из-за которой проблемы с канализацией возникают по всей Балахне. «То есть в АО НОКК мы платим вот за такое водоотведение!» — возмутился еще один собеседник 360.ru.

За четыре года ничего не изменилось Особенно местных жителей возмущает то, что вопрос со зловонием для Балахны остается нерешенным уже не первый год. Еще весной 2022-го KP.RU выпустила большой материал, посвященный проблемам города. И людям уже тогда приходилось терпеть зловоние и укладывать на землю деревянные поддоны, чтобы не испачкать обувь.

Тогда за несколько дней произошло сразу три засора. Первый из них коммунальщики связали со сбросом в канализацию неподходящих отходов, второй и третий — со скачками напряжения на подстанции. Глава округа поручил принять дополнительные меры, чтобы ситуация не повторилась. Однако четыре года спустя, похоже, все вернулось на круги своя.

Сейчас на ситуацию обратил внимание в том числе основатель школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» и популярный блогер Александр Картавых. В своем телеграм-канале он отметил, что Балахне не помог даже ремонт канализационной насосной станции, который провели в прошлом году. «Некоторые вещи не меняются. Например, в Балахне даже зимой потопы из говна не прекращаются ни на минуту. Бедные русские люди, за что им все это», — возмутился Картавых. Информацию о ремонте подтвердила 360.ru жительница подтопленного нечистотами дома Алена. «В конце года насос якобы заменили. Месяц было затишье, вздохнули полной грудью, но ровно через месяц, прямо перед Новым годом, начало течь опять. И продолжается по сей день», — рассказала она.

А что говорят коммунальщики?

В октябре прошлого года «Вести Нижний Новгород» сумели связаться с руководством НОКК. В компании тогда заявили, что канализационные сети действительно не обновлялись с советских времен и сильно изношены, но в происходящем в первую очередь виноваты сами жители, сбрасывающие в унитаз то, что для этого не предназначено.

«На сегодняшний момент статистика отказов по сетям канализации в Балахне: 3% — это разрушение сетей, а 97% — это засоры. Мы раков оттуда достаем», — заявил генеральный директор коммунальной компании Александр Минеев. Сегодня в ответ на запрос 360.ru в НОКК посоветовали обращаться за информацией в балахнинское отделение, но трубку там никто не взял. Получить оперативный комментарий в администрации округа на момент публикации также не удалось. В пресс-службе администрации пока заявили лишь, что приняли запрос, но никаких данных о том, как планируется помочь горожанам, не предоставили.