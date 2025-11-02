Сегодня 19:44 «Он не очень умный». Что скрывает сын пропавших Усольцевых? 0 0 0 Фото: Пресс-служба Следственного комитета Происшествия

Прошло больше месяца с тех пор, как в окрестностях живописной горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье пропала семья. Сергей Усольцев, его жена Ирина, их пятилетняя дочь Арина и корги отправились на прогулку и исчезли. Поиски, начавшиеся в октябре, пока не дали результатов.

Трагические события в дикой тайге происходят регулярно. Но чем больше проходит времени, тем больше вопросов возникает у людей. В том числе к единственному человеку, который может пролить свет на произошедшее, — к сыну Ирины Усольцевой, Данилу Баталову. Загадочное исчезновение Усольцевых. С чего все началось. Усольцевы отправились на прогулку в окрестностях горы Буратинка. Эти места манят туристов своей красотой, но тайга всегда остается суровой и непредсказуемой. Внезапно погода начала ухудшаться. Что случилось дальше — остается загадкой. Семья пропала. Первым тревогу забил Данил Баталов. По некоторым данным, в полицию он обратился только через несколько дней, сообщило издание aif.ru. С тех пор, уже целый месяц, о судьбе Усольцевых ничего не известно. Поисковики и волонтеры недоумевают: в лесу даже в непогоду всегда что-то остается — забытая вещь, след от костра, обрывок одежды на ветке. Но здесь — ничего. В день исчезновения семьи с ними была собака. Она тоже пропала бесследно. Таежники с опытом утверждают, что даже если хозяева погибли, собака могла бы выжить, выйти к людям или оставить следы. Ничего подобного не произошло.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Две «личности» Данила Баталова Данил Баталов появился на федеральном телеканале и рассказал о трагедии. Его поведение шокировало зрителей. Он говорил о пропаже своей семьи удивительно спокойно. Люди были поражены: «У него пропала мама, сестра и любимый отчим, а он сидит как ни в чем не бывало». После того как Баталов стал активно вести соцсети, на него обрушился шквал вопросов. Вместо того чтобы выглядеть опечаленным, он явил подписчикам нечто совершенно иное. Баталов опубликовал в соцсетях исчезающие видео. На кадрах он с другом смеется на фоне небоскребов «Москва-Сити». Это произошло после съемок программы о поисках его семьи. Сложно понять эмоции человека, чьи близкие пропали в тайге. Но радостные кадры в такой ситуации выглядят неоднозначно. Многие сочли его смех странным. Молодой человек сообщил на своей странице в соцсетях, что у него появилась возможность переехать в Москву. Он опубликовал фото своего зрачка с подписью: «Разве эти глаза могут врать?» Также он поделился кадрами с празднования Хеллоуина. Василий Шуров, врач-психиатр, спокойно отреагировал на поведение Баталова в студии. По его мнению, стресс проявляется у всех по-разному.

Не все являются гиперэмпатами. Сдержанный молодой человек, который логично отвечает на вопросы. Если бы он хотел отвести от себя вину, может быть, симулировал бы скорбь и слезы. А так он спокойно отвечает. Василий Шуров врач-психиатр

Но вот веселые видео Баталова эксперт оценил иначе. «Демонстративное фриковатое поведение на камеру. Кроме того, что он не очень умный», — отметил он. Тем не менее разница между телевизионным спокойствием и радостными видео вызвала сильный когнитивный диссонанс и породила основные подозрения в адрес Баталова.

Фото: Скриншот с видео / Соцсети

Странные несостыковки Вопросы к Баталову возникли из-за его странного поведения неслучайно. Среди множества версий исчезновения Усольцевых была одна, которую быстро отвергли. Но теперь она снова привлекла внимание. Некоторые россияне предположили, что семья Усольцевых могла сбежать из-за угрозы проверки бизнеса Сергея. Это объясняет, почему их начали искать только через несколько дней — Баталов, вероятно, не сообщал о пропаже и дал родственникам время. Находились и другие странные несоответствия. Через несколько дней поисков в интернете обнаружилась заброшенная страница Сергея Усольцева. Аккаунт был активен 3 октября. Это стало ключевым моментом. Аккаунт пропавшего человека появился в Сети через несколько дней после исчезновения.

Баталов подтвердил, что это страница его отчима, а заход на нее объяснил тем, что пытался звонить туда через мессенджер. aif.ru

Объяснение кажется логичным. Но технические особенности соцсети вызывают сомнения. Проблема в том, что дозвониться на страницу Усольцева мог только один добавленный друг, а Баталова в друзьях нет. Остальные пользователи не могут позвонить из-за ограничений приватности. Выходит, что Данил Баталов не мог физически совершить звонок, который, как он утверждает, стал причиной появления страницы его отчима в интернете. Кто же тогда посещал эту страницу? Сам Сергей Усольцев, который, возможно, все еще жив? Или же кто-то другой, который имел доступ к его аккаунту? Это несоответствие является одним из ключевых аргументов тех, кто полагает, что Баталов что-то утаивает. Данил Баталов настаивает на том, что произошедшее в тайге — это трагическое стечение обстоятельств. Все другие версии он отвергает, считая их недостоверными. Такая категоричность, учитывая обнаруженные несоответствия и его поведение в соцсетях, вызывает вопросы. Почему родственник пропавших людей так решительно отвергает любые альтернативные версии? Ведь при расследовании исчезновения людей важно рассматривать все возможные сценарии — от несчастного случая до криминала.

Фото: Соцсети

На сегодняшний день расследование исчезновения семьи Усольцевых не сдвинулось с мертвой точки. Странность происходящего, по мнению наблюдателей, только усиливается, когда в соцсетях сын Усольцевой ведет себя так, будто ничего не случилось. Поиски семьи не прекращаются, и тысячи людей по всей стране ждут их возвращения. Но чем дольше длится молчание, тем сильнее звучит главный вопрос: что же случилось на самом деле?