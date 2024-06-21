Сегодня 18:04 Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге Социальный психолог Кичаев: эпатаж — для инфантильных и незрелых личностей 1 1 0 Фото: Joël in 't Veld / Unsplash Происшествия

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Петербургская художница устроила обнаженную фотосессию на кладбище. Девушка объяснила это попыткой пережить травму от изнасилования, которое, по ее словам, произошло три года назад, а также из-за отказа полиции принять заявление. Подробности выяснил 360.ru.

Кто участвовал в «голой» фотосессии на кладбище в Петербурге Петербургская полиция и центр «Э» задержали участников скандальной фотосессии на Большеохтинском кладбище. Молодые люди вечером 17 июня устроили съемку «с элементами обнажения на фоне захоронения усопших с использованием христианских символов и атрибутики», сообщил Telegram-канал Mash на Мойке. Первыми задержали двух девушек, засветившихся в кадре: 22-летнюю художницу Анну Пантелееву и 19-летнюю модель, имя которой не назвали. Позже правоохранительные органы нашли 27-летнюю организатора съемки Кристину Рожкову и 37-летнего фотографа Сергея Евстюхина. Всем им вменяют статью о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Пантелеева сначала выложила фотографии с Большеохтинского кладбища в соцсетях. Но после волны недовольных комментариев удалила снимки и принесла извинения. Художница заверила, что не хотела ранить чьи-нибудь чувства и сама регулярно посещает церковь.

Донесли экстремисты На сомнительное кладбищенское творчество изначально обратил внимание основатель «Мужского государства»* Владислав Поздняков. В своем закрытом Telegram-канале он опубликовал снимки Пантелеевой, а также раскрыл ее личные данные: имя, адрес, аккаунты в соцсетях. Художнице начали поступать оскорбления и угрозы. Позже к травле присоединился петербургский активист Тимур Булатов — автор многочисленных жалоб, недавно оштрафованный на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. На своей странице во «ВКонтакте» мужчина сообщил, что подал заявление в местный отдел МВД.

Пантелеева собиралась было бежать за границу — объявила в интернете сбор денег на билет, хотя еще не решила, куда именно поехать. Однако полиция пришла к ней раньше, и 19 июня суд Санкт-Петербурга отправил художницу, а также Рожкову и Евстюхина под стражу в СИЗО до 17 июля этого года, сообщила пресс-служба.

Публичные обвинения Возникает вопрос: может ли следствие рассматривать обращение экстремиста или тех, кто был осужден? Почетный адвокат России Алексей Скляренко пояснил 360.ru: если дело касается частно-публичного или публичного обвинения, то неважно, от кого поступило такое заявление.

Проходит проверка, по ее результатам принимают процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, которое направляется прокурору. Тот, в свою очередь, проверяет правомерность такого решения. Алексей Скляренко

Адвокат уточнил, что если у человека что-то украли, то, кроме него, никто жалобу подать не может. Это так называемое дело частно-публичного обвинения. Нет заявления — нет и уголовного дела. В случае же публичного обвинения, когда происшествие затрагивает или нарушает права неограниченного круга лиц, одно из них имеет право подать заявление.

Кто такой Виктор Забуга и в чем его обвинили Пантелеева утверждает, что перформанс на кладбище был ее попыткой пережить травму от изнасилования. С этим же она связала и волну преследований, которая поднялась против нее в Сети: художница уверена, что скандал инициировали сторонники ее бывшего бойфренда, художника Виктора Забуги. Пантелеева и Забуга познакомились в 2021 году в интернете. Работы художника часто размещали фем-художницы и активистки, его продвигало ЛГБТ*-сообщество. Девушка подписалась на страницу мужчины в соцсетях, тот подписался в ответ — стандартная история начала отношений новых времен. Довольно скоро Виктор принялся агрессивно настаивать на личной встрече, что показалось довольно лестным его собеседнице. Они начали общаться лично, занимались сексом, но назвать это отношениями влюбленных все же было нельзя.

Интересно Виктор Забуга родился в Башкирии, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. По непроверенным данным, якобы жил в Берлине, на Бали, бывал в Париже, Амстердаме, Барселоне, Копенгагене. Занимался татуировкой, стрит-артом, живописью в примитивистском стиле. Цена одной его работы доходит до 100 тысяч рублей. Виктор Забуга родился в Башкирии, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. По непроверенным данным, якобы жил в Берлине, на Бали, бывал в Париже, Амстердаме, Барселоне, Копенгагене. Занимался татуировкой, стрит-артом, живописью в примитивистском стиле. Цена одной его работы доходит до 100 тысяч рублей.

Вечером 30 апреля у Забуги собрались Пантелеева и еще двое приятелей художника. Молодые люди беседовали, пили вино, курили. Вскоре девушке стало нехорошо, она легла на пол. Переносить ее на матрас или обращаться к врачу хозяин дома не стал. Позже, по словам Пантелеевой, она смутно помнит, что художник занимался с ней сексом, а спустя какое-то время она пришла в себя — голой на полу. Девушка пыталась поговорить с Забугой о случившемся, но он начинал злиться и обвинять ее в «развратном поведении». При этом пара продолжила встречаться.

Знакомые, которым Пантелеева рассказала свою историю, отговорили идти в полицию. Но спустя три года она все же решилась все обнародовать в соцсетях и обратилась в органы. Однако в УМВД по Адмиралтейскому району сказали, что через три года никто не даст делу ход, и потребовали подписать отказ от заявления. Между тем к обвинениям в изнасиловании присоединилась еще одна пострадавшая — некая Полина Михайлова, писала Афиша.Daily. Пантелеева утверждала, что есть и другие жертвы, а «очень многие в творческом комьюнити знали об этой истории, но закрывали на нее глаза». Никто не хотел ссориться с модным художником. Редакция СМИ «Осторожно Mediа» направила запросы в СК и МВД.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сам Забуга потребовал доказательств и назвал все обвинения в свой адрес оговором и травлей. Также в соцсетях (сейчас эти страницы удалены) он признал, что два года встречался с Пантелеевой, у них была бурная сексуальная жизнь: пара занималась сексом в публичных местах и при людях. Художник подтвердил, что нередко бывал груб, но лишь на словах — никакого физического вреда девушке он не причинил. По его словам, Анна всегда приходила по собственному желанию и безо всякого принуждения оставалась ночевать, иногда выпивала спиртное, но столько, сколько хотела сама. Кроме того, как рассказал молодой человек, Пантелеева по своей воле нередко позировала обнаженной для фотографий — их собрался целый архив. Эти снимки использовали на выставках или для печати, и девушка была в курсе. Скандал повлек только одно последствие для художника: известный бренд одежды убрал с сайта упоминания о коллаборации с ним. Забуга устроил спектакль с собственными похоронами: лег в гроб возле дома, а переодетый в священника товарищ «отпевал усопшего». Действо кончилось веселыми песнями под баян.

Эпатаж Шапокляк Всевозможные перформансы на кладбищах говорят в первую очередь о желании привлечь к себе внимание, отметил социальный психолог Александр Кичаев. Сакральные вещи всегда на особом счету для пиара. «Если смотреть на более глубинные мотивы, то это еще и нарциссизм. Человек просто не может без ощущения того, что к нему внимание приковано. Он, как Шапокляк, уверен: хорошими делами прославиться нельзя. Вот и прославляется эпатажем, обесцениванием каких-то традиционных человеческих ценностей», — пояснил Кичаев.

Таким способом некоторые инфантильные и незрелые личности делают себе имя, деньги и так далее. Для них главное — внимание к себе, хороша любая реклама, кроме некролога, подчеркнул психолог.

Как правило, это не массовые все-таки явления. Но и они иной раз даже полезны для общества: чтобы люди видели, как не нужно жить, как не стоит себя позиционировать в обществе. Александр Кичаев

Любители эпатажа могут быть опасны в том случае, если, например, их желание привлечь внимание происходит в формате каких-то террористических актов. Это своего рода комплекс Герострата — навредить обществу, чтобы войти в историю, подытожил Кичаев.

* Запрещенная в России экстремистская организация.