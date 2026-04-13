Жилые дома, женщина и ребенок под снегом: что известно о сходе лавины в Дагестане 13 апреля
Снежная лавина накрыла два жилых дома в селе Шайтли Цунтинского района Дагестана 13 апреля. Под толщей снега оказались люди. Подробности происшествия — в материале 360.ru.
Лавина обрушилась на жилые дома 13 апреля примерно в 06:00 по московскому времени. Предварительно, под завалами оказались женщина и семилетний ребенок.
«В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок», — сообщили в региональном МЧС.
Жители и спасатели вручную разбирают снег и обломки. Борт МЧС не удалось задействовать из-за сложных погодных условий, но он находится в готовности к вылету.
Шайтли фактически оказался отрезан от внешнего мира. В селе из-за погоды начались проблемы с электричеством и связью, из-за чего вызвать помощь или координировать действия крайне сложно.
Местный житель рассказал 360.ru подробности.
«Там была семья брата. Брата и его сына нашли в начале, они живые, а жену и другого ребенка еще ищут. И скотина там осталась, два дома и сарай. Это случилось под утро, темно было еще. В горах с пяти-шести утра на ногах, у всех хозяйство, скот и так далее. Оползней очень много, горы сыпаться начали», — сообщил он.
Происшествием заинтересовались СК и прокуратура
Прокуратура Дагестана поставила на контроль установление обстоятельств схода снежной лавины в Цунтинском районе.
«Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему», — написали в пресс-службе.
Следователи организовали процессуальную проверку по факту схода лавины.
Следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка по факту схода лавины в селе Шайтли Цунтинского района. По предварительным данным, в результате схода лавины под снежной массой оказались два жилых дома, в которых, возможно, находятся женщина и ребенок.
На место происшествия выехали специалисты для осмотра и установления обстоятельств произошедшего.
Непогода в Дагестане
За последнюю неделю это уже шестая лавина в Дагестане. В регионе сохраняются сложные погодные условия и действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
На прошедших выходных за последнюю неделю снежные массы сошли в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах.
Лавины обрушились на регион после мартовских ливней и камнепадов, в апреле произошло масштабное наводнение с человеческими жертвами и разрушениями.