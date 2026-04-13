Жилые дома, женщина и ребенок под снегом: что известно о сходе лавины в Дагестане 13 апреля

В Дагестане лавина накрыла женщину и ребенка, Шайтли отрезан от внешнего мира

Фото: Roland Hemmi/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Снежная лавина накрыла два жилых дома в селе Шайтли Цунтинского района Дагестана 13 апреля. Под толщей снега оказались люди. Подробности происшествия — в материале 360.ru.

Сход лавины в Дагестане 13 апреля

Лавина обрушилась на жилые дома 13 апреля примерно в 06:00 по московскому времени. Предварительно, под завалами оказались женщина и семилетний ребенок.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок», — сообщили в региональном МЧС.

Жители и спасатели вручную разбирают снег и обломки. Борт МЧС не удалось задействовать из-за сложных погодных условий, но он находится в готовности к вылету.

Фото: Пресс-служба МЧС

Шайтли фактически оказался отрезан от внешнего мира. В селе из-за погоды начались проблемы с электричеством и связью, из-за чего вызвать помощь или координировать действия крайне сложно.

Местный житель рассказал 360.ru подробности.

«Там была семья брата. Брата и его сына нашли в начале, они живые, а жену и другого ребенка еще ищут. И скотина там осталась, два дома и сарай. Это случилось под утро, темно было еще. В горах с пяти-шести утра на ногах, у всех хозяйство, скот и так далее. Оползней очень много, горы сыпаться начали», — сообщил он.

Фото: Пресс-служба МЧС

Происшествием заинтересовались СК и прокуратура

Прокуратура Дагестана поставила на контроль установление обстоятельств схода снежной лавины в Цунтинском районе.

«Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему», — написали в пресс-службе.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту схода лавины.

Следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка по факту схода лавины в селе Шайтли Цунтинского района. По предварительным данным, в результате схода лавины под снежной массой оказались два жилых дома, в которых, возможно, находятся женщина и ребенок.

СУ СК по Дагестану

На место происшествия выехали специалисты для осмотра и установления обстоятельств произошедшего.

Фото: Пресс-служба МЧС

Непогода в Дагестане

За последнюю неделю это уже шестая лавина в Дагестане. В регионе сохраняются сложные погодные условия и действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

На прошедших выходных за последнюю неделю снежные массы сошли в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах.

Лавины обрушились на регион после мартовских ливней и камнепадов, в апреле произошло масштабное наводнение с человеческими жертвами и разрушениями.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте