Жилые дома, женщина и ребенок под снегом: что известно о сходе лавины в Дагестане 13 апреля

В Дагестане лавина накрыла женщину и ребенка, Шайтли отрезан от внешнего мира

Снежная лавина накрыла два жилых дома в селе Шайтли Цунтинского района Дагестана 13 апреля. Под толщей снега оказались люди. Подробности происшествия — в материале 360.ru.

Лавина обрушилась на жилые дома 13 апреля примерно в 06:00 по московскому времени. Предварительно, под завалами оказались женщина и семилетний ребенок.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок», — сообщили в региональном МЧС.

Жители и спасатели вручную разбирают снег и обломки. Борт МЧС не удалось задействовать из-за сложных погодных условий, но он находится в готовности к вылету.