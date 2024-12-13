Российского ученого-ракетчика могло убить ГУР Украины. Что известно о Михаиле Шатском
СМИ сообщили, что в Москве убили заместителя генерального конструктора опытно-конструкторского бюро «Марс», руководителя отдела программного обеспечения Михаила Шатского. По неподтвержденным данным, его застрелили в районе Кузьминского лесопарка, убийца скрылся.
Убийство Михаила Шатского
Новость об убийстве Шатского подали со ссылкой на уехавшего из России журналиста Александра Невзорова*. Он утверждал, будто до заместителя генконструктора ОКБ «Марс» дотянулись «длинные руки» главы украинской разведки Кирилла Буданова.
Киллеры ГУР якобы повторили сценарий расстрела экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — его убили в Подмосковье в декабре 2023 года.
Российские правоохранительные органы пока не подтвердили гибель Шатского. Известно, что 10 декабря в Котельниках действительно слышали выстрелы и нашли тело мужчины в парке. Но никаких подробностей о его личности и причинах смерти нет.
Кто такой Михаил Шатский
На сайте Московского авиационного института Михаил Шатский указан как кандидат технических наук, доцент. Он числился среди преподавателей, предмет — «Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами» на кафедре 705Б «Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов».
Чем занимается ОКБ «Марс»
Студенты учились на базе Московского опытно-конструкторского бюро «Марс», основанное в 1955 году. Именно там в середине XX века создали астронавигационную систему управления для первой в мире сверхзвуковой двухступенчатой межконтинентальной крылатой ракеты наземного базирования «Буря».
Помимо этого, специалисты «Марса» разработали астросистемы для луноходов и самолетов Ту-95М, Ту-142, Ту-160, придумали системы управления для исследовательских космических аппаратов и спутников, разгонных блоков, космических телескопов и крылатых ракет Х-55, Х-59, X-101.
Считается, что именно Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 класса «воздух — земля» среднего радиуса действия до уровня X-69. Также ученый участвовал в создании систем управления для 11 космических аппаратов.
* Внесен в список иностранных агентов.