Российского ученого-ракетчика могло убить ГУР Украины. Что известно о Михаиле Шатском

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

СМИ сообщили, что в Москве убили заместителя генерального конструктора опытно-конструкторского бюро «Марс», руководителя отдела программного обеспечения Михаила Шатского. По неподтвержденным данным, его застрелили в районе Кузьминского лесопарка, убийца скрылся.

Убийство Михаила Шатского

Новость об убийстве Шатского подали со ссылкой на уехавшего из России журналиста Александра Невзорова*. Он утверждал, будто до заместителя генконструктора ОКБ «Марс» дотянулись «длинные руки» главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Киллеры ГУР якобы повторили сценарий расстрела экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — его убили в Подмосковье в декабре 2023 года.

Российские правоохранительные органы пока не подтвердили гибель Шатского. Известно, что 10 декабря в Котельниках действительно слышали выстрелы и нашли тело мужчины в парке. Но никаких подробностей о его личности и причинах смерти нет.

Кто такой Михаил Шатский

На сайте Московского авиационного института Михаил Шатский указан как кандидат технических наук, доцент. Он числился среди преподавателей, предмет — «Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами» на кафедре 705Б «Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов».

Чем занимается ОКБ «Марс»

Студенты учились на базе Московского опытно-конструкторского бюро «Марс», основанное в 1955 году. Именно там в середине XX века создали астронавигационную систему управления для первой в мире сверхзвуковой двухступенчатой межконтинентальной крылатой ракеты наземного базирования «Буря».

Помимо этого, специалисты «Марса» разработали астросистемы для луноходов и самолетов Ту-95М, Ту-142, Ту-160, придумали системы управления для исследовательских космических аппаратов и спутников, разгонных блоков, космических телескопов и крылатых ракет Х-55, Х-59, X-101.

Крылатые ракеты (X-69 — справа) и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
Фото: Крылатые ракеты (X-69 — справа) и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун/РИА «Новости»

Считается, что именно Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 класса «воздух — земля» среднего радиуса действия до уровня X-69. Также ученый участвовал в создании систем управления для 11 космических аппаратов.

* Внесен в список иностранных агентов.

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