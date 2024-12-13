Российского ученого-ракетчика могло убить ГУР Украины. Что известно о Михаиле Шатском

СМИ сообщили, что в Москве убили заместителя генерального конструктора опытно-конструкторского бюро «Марс», руководителя отдела программного обеспечения Михаила Шатского. По неподтвержденным данным, его застрелили в районе Кузьминского лесопарка, убийца скрылся.

Убийство Михаила Шатского

Новость об убийстве Шатского подали со ссылкой на уехавшего из России журналиста Александра Невзорова*. Он утверждал, будто до заместителя генконструктора ОКБ «Марс» дотянулись «длинные руки» главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Киллеры ГУР якобы повторили сценарий расстрела экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы — его убили в Подмосковье в декабре 2023 года.

Российские правоохранительные органы пока не подтвердили гибель Шатского. Известно, что 10 декабря в Котельниках действительно слышали выстрелы и нашли тело мужчины в парке. Но никаких подробностей о его личности и причинах смерти нет.