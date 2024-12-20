«Во дворах режут баранов». Что известно о хостеле, где жил подозреваемый в убийстве Кириллова

Москвичи регулярно жаловались на хостел, где проживал мигрант, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Однако получали в ответ только отписки чиновников и постоянный мусор во дворе. Между тем даже в интернете у ночлежки было не лучшее реноме.

Что известно о подозреваемом в убийстве Игоря Кириллова Утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Рядом с домом припарковали заминированный электросамокат — он взорвался, когда военные выходили из подъезда. Подозреваемым в теракте оказался 29-летний уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признался, что его завербовали украинские спецслужбы. По их заданию осенью мужчина приехал в столицу, устроился на работу доставщиком, а жил в хостеле «Карачарово», неподалеку от дома Кириллова. Когда «засланный казачок» получил компоненты взрывного устройства, он собрал бомбу, прикрепил к загодя купленному самокату и оставил его у входа в подъезд. Предположительно, Курбанов устроил взрыв по команде от кураторов. Видео теракта в прямом эфире транслировал в Днепр.

Ночлежка с мигрантами Бюджетная мини-гостиница, где проживал бомбист, не раз вызывала возмущение у местных жителей. Они рассказали 360.ru, что в районе ЖК «Среда» и «Профит» есть четыре хостела. Их основной контингент — мигранты, которые совершенно не соблюдают элементарных норм общежития.

Во дворе хостела мигранты сушат белье, разводят костры и ставят мангалы, там же складируется мусор. Мы писали много жалоб, чтобы проверить законность размещения и оказания гостиничных услуг, а также соблюдение миграционного законодательства. Но хостел продолжал себе спокойно работать, соседям приходили только отписки. Елена, одна из жительниц дома рядом с хостелом

Действительно, по словам многочисленных чиновников (копии их ответов есть в распоряжении 360.ru), хозяева хостелов ничего не нарушают. Ни их, ни постояльцев ни разу не привлекали к ответу. При этом неприятности жители ночлежки доставляли не один раз.

Были нападения мигрантов с попыткой изнасилования, драки толпой. Год-два назад напали на девушку. Там были миллионы жалоб, не только жителей ЖК «Среда», но и жителей ЖК «Профит». Во дворах режут баранов на праздник. Вечером никто из жителей мимо не ходит, да и днем обходят. Анастасия, одна из жительниц дома рядом с хостелом

Совсем недавно во дворе случился пожар, который чудом не перекинулся на соседний дом — до него оставалось всего 20 метров. Загорелся хлам, который приезжие складировали на улице. С огнем справился экипаж МЧС, оперативно прибывший на вызов.

Фото: Двор рядом с хостелом / Телеканал «360»

Отзывы в интернете на ночлежки, в частности на хостел «Карачарово», тоже нелестные. Люди пишут, что там царит антисанитария, плодятся тараканы и клопы, да и большинство постояльцев не фанаты гигиены.

Мораль, которую хотелось бы донести, даже не в том, что, если бы наши жалобы действительно рассмотрели, а не прислали отписки, трагедии удалось бы избежать. Вряд ли он жил бы в другом хостеле. А в том, что у нас почему-то пока не случится горе, никто всерьез ничем не хочет заниматься. Елена, одна из жительниц дома рядом с хостелом

Дворы — ответственность УК и ТСЖ В России действует Федеральный закон № 59-ФЗ, который в народе прозвали «законом о хостелах». Именно благодаря ему такие временные общежития запретили устраивать в жилых квартирах, напомнил в разговоре с 360.ru адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов — конторы адвокатов «Берест» Максим Сикач. «Для организации хостела требуется перевести квартиру из жилого помещения в нежилое, сделать отдельный вход для хостела, а также получить согласие общего собрания многоквартирного дома и отдельные согласия граждан, проживающих в примыкающих квартирах», — уточнил адвокат. Придомовая территория многоквартирного дома — общедомовое имущество. Его уборкой должны заниматься ТСЖ, УК или другая специальная организация. Так что претензии к мусору во дворе нужно адресовать им.

Фото: Двор рядом с хосстелом / Телеканал «360»

Другое дело — профилактика преступности. Это прямая обязанность участкового: он должен реагировать и фиксировать нарушения, пояснил Сикач. Также работу хостелов контролируют жилинспекция, управляющая компания или ТСЖ. Ко всем ним можно и нужно обращаться.

Если власти не реагируют, нужно писать в прокуратуру, прокуратура — надзорный орган, и у них больше полномочий заставить чиновников реагировать, чем у граждан. Максим Сикач

Ужесточение правил пребывания мигрантов в России маловероятно, ведь они и так достаточно жесткие. Приезжие сдают биометрию и образцы ДНК, нужно множество разрешений и бумаг, при большинстве нарушений — депортируют, перечислил адвокат. «Экономика не выдержит отсутствия дешевой рабочей силы, поэтому законодательные инициативы, на мой взгляд, направлены на сброс пара у граждан. Приходится выбирать между пушками и маслом, но ни то, ни другое без рабочих рук не будет производиться», — добавил Сикач.

Фото: Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины-мигранта. Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Обращаться в миграционную службу Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев подтвердил, что к российским хостелам применим ряд правил, которые устанавливаются и требованиями по размещению, и ГОСТами по туризму, и специально разработанными нормативами и регламентами. Например, если там царит антисанитария, должна реагировать санитарно-экологическая служба.

Кроме того, есть миграционные службы, курирующие эту территорию. Все требования необходимо направлять туда: они должны осуществить выездную проверку и принять меры. Если никто не отреагировал, не было проверки, есть органы надзора. Владимир Комсолев

Итак, куда нужно обращаться: в санитарно-эпидемиологическую и миграционную службы, Роспотребнадзор и прокуратуру, органы внутренних дел, перечислил правозащитник. Также стоит потревожить местную исполнительную власть. Отправив заявления в эти инстанции, можно добиться проверок и соблюдения законодательства.

Редакция 360.ru попыталась связаться с управляющей компанией ЖК «Среда», но она отказалась от комментариев.