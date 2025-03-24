Черный дым над «Роза Росса» видела вся Москва. Как в Хамовниках сгорел пентхаус за миллиард
Мощный пожар вспыхнул сегодня на кровле строящегося элитного ЖК на Зубовской улице. Средняя стоимость жилья в нем составляет 67 миллионов рублей. От объятой пламенем крыши здания поднимались огромные клубы черного дыма. Как горели миллиарды, было видно со всех концов Москвы. Что известно о происшествии и его возможных причинах — в материале 360.ru.
Почему загорелся ЖК «Роза Росса»
Первые сообщения о ЧП на Зубовской, 7 появились около часа дня. Вскоре выяснилось, что возгорание возникло на верхнем этаже шестиэтажного жилого комплекса «Роза Росса».
Источник Mash утверждал, что пожар вспыхнул в пентхаусе на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей.
По его словам, горела временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком. Огонь распространялся очень быстро и в итоге охватил 150 квадратных метров.
На место оперативно прибыли спасатели. Изначально планировалось, что к тушению могут привлечь авиацию, но затем от этой идеи отказались, отметил источник 360.ru.
Из-за возгорания движение транспорта по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы, а также от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе пришлось перекрыть. На самой Зубовской также было довольно сложно ехать: была занята одна полоса из трех.
Перед пожаром на крыше авторского дома вели сварочные работы
Что именно привело к пожару, пока неизвестно, выяснять это будут в том числе в рамках специальных экспертиз.
Очевидцы происходящего в беседе с Shot вместе с тем обратили внимание, что перед пожаром на крыше здания проводили сварочные работы, и не исключили, что, возможно, причиной могли стать именно они.
О работах на крыше также рассказал и источник Mash. По его данным, в элитном ЖК протекала крыша, поэтому собственник сам нанял специалистов, чтобы все подлатать.
Начали они еще около года назад. Занимались неспешно, и до сегодняшнего дня ничего, казалось бы, не предвещало беды.
Интересно
Крыша «Роза Росса» уже горела в 2023 году
Сегодняшний пожар — для этого ЖК не первый. В прошлый раз аналогичное ЧП произошло в 2023 году. Тогда у дома тоже горела крыша. Возможной причиной СМИ называли короткое замыкание.
С учетом этого нелишним будет назвать дорогущий авторский дом даже многострадальным. Посудите сами: то протечки, то пожары. И все эти «удовольствия» — за бешеные деньги.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», цена за квадратный метр в «Роза Росса» достигает полутора миллионов рублей.
И, как уверяет представитель ЖК, в желающих заполучить здесь апартаменты недостатка нет. По крайней мере, сейчас они все либо проданы, либо сданы.
То есть не для всех цена в 495 миллионов рублей за пятикомнатную квартиру в 254 «квадрата» такая уж и неподъемная. Но есть, конечно, и варианты поскромнее.
К примеру, семейные трехкомнатные апартаменты площадью 126 квадратных метров. Судя по открытым данным на профильных ресурсах по продаже недвижимости, за них ценник будет немного превышать 151 миллион рублей. А что-то более дешевое есть? Есть — студии в 25 «квадратов» за 26 миллионов.
Сгоревший пентхаус в «Роза Росса»: фото
По информации StarHit, пострадавший от пожара пентхаус на 150 «квадратов» на самом деле стоил не миллиард, а 3,6 миллиарда рублей.
Фото того, что от него осталось, опубликовали после ликвидации возгорания в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Кто является собственником недвижимости, пока неизвестно.
К счастью, при тушении пожара никто не пострадал.