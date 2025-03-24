24 марта 2025 18:07 Черный дым над «Роза Росса» видела вся Москва. Как в Хамовниках сгорел пентхаус за миллиард 0 0 0 Происшествия

Пожары

Москва

Мощный пожар вспыхнул сегодня на кровле строящегося элитного ЖК на Зубовской улице. Средняя стоимость жилья в нем составляет 67 миллионов рублей. От объятой пламенем крыши здания поднимались огромные клубы черного дыма. Как горели миллиарды, было видно со всех концов Москвы. Что известно о происшествии и его возможных причинах — в материале 360.ru.

Почему загорелся ЖК «Роза Росса» Первые сообщения о ЧП на Зубовской, 7 появились около часа дня. Вскоре выяснилось, что возгорание возникло на верхнем этаже шестиэтажного жилого комплекса «Роза Росса».

Источник Mash утверждал, что пожар вспыхнул в пентхаусе на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей. По его словам, горела временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком. Огонь распространялся очень быстро и в итоге охватил 150 квадратных метров.

На место оперативно прибыли спасатели. Изначально планировалось, что к тушению могут привлечь авиацию, но затем от этой идеи отказались, отметил источник 360.ru. Из-за возгорания движение транспорта по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы, а также от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе пришлось перекрыть. На самой Зубовской также было довольно сложно ехать: была занята одна полоса из трех.

Перед пожаром на крыше авторского дома вели сварочные работы Что именно привело к пожару, пока неизвестно, выяснять это будут в том числе в рамках специальных экспертиз. Очевидцы происходящего в беседе с Shot вместе с тем обратили внимание, что перед пожаром на крыше здания проводили сварочные работы, и не исключили, что, возможно, причиной могли стать именно они.

Фото: прокуратура Москвы / Telegram

О работах на крыше также рассказал и источник Mash. По его данным, в элитном ЖК протекала крыша, поэтому собственник сам нанял специалистов, чтобы все подлатать. Начали они еще около года назад. Занимались неспешно, и до сегодняшнего дня ничего, казалось бы, не предвещало беды.

Интересно Дом с дорогущими апартаментами сдали в декабре 2022 года. А в 2024-м, по информации Mash, жильцы начали жаловаться на протечки. При этом дом считается элитным, со своими УК, консьерж-сервисом и подземным паркингом. В апартаментах есть дизайнерская отделка в духе итальянского минимализма. Дом с дорогущими апартаментами сдали в декабре 2022 года. А в 2024-м, по информации Mash, жильцы начали жаловаться на протечки. При этом дом считается элитным, со своими УК, консьерж-сервисом и подземным паркингом. В апартаментах есть дизайнерская отделка в духе итальянского минимализма.

Крыша «Роза Росса» уже горела в 2023 году Сегодняшний пожар — для этого ЖК не первый. В прошлый раз аналогичное ЧП произошло в 2023 году. Тогда у дома тоже горела крыша. Возможной причиной СМИ называли короткое замыкание.

С учетом этого нелишним будет назвать дорогущий авторский дом даже многострадальным. Посудите сами: то протечки, то пожары. И все эти «удовольствия» — за бешеные деньги.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», цена за квадратный метр в «Роза Росса» достигает полутора миллионов рублей. И, как уверяет представитель ЖК, в желающих заполучить здесь апартаменты недостатка нет. По крайней мере, сейчас они все либо проданы, либо сданы. То есть не для всех цена в 495 миллионов рублей за пятикомнатную квартиру в 254 «квадрата» такая уж и неподъемная. Но есть, конечно, и варианты поскромнее. К примеру, семейные трехкомнатные апартаменты площадью 126 квадратных метров. Судя по открытым данным на профильных ресурсах по продаже недвижимости, за них ценник будет немного превышать 151 миллион рублей. А что-то более дешевое есть? Есть — студии в 25 «квадратов» за 26 миллионов.

Сгоревший пентхаус в «Роза Росса»: фото

По информации StarHit, пострадавший от пожара пентхаус на 150 «квадратов» на самом деле стоил не миллиард, а 3,6 миллиарда рублей. Фото того, что от него осталось, опубликовали после ликвидации возгорания в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Кто является собственником недвижимости, пока неизвестно. К счастью, при тушении пожара никто не пострадал.