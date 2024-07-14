Сегодня 21:23 Легкое мужчины разорвалось из-за веселящего газа. Чем опасен гелий? Shot: в Москве у мужчины разорвалось легкое из-за веселящего газа 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / Global Look Press Происшествия

Здравоохранение

Скорая помощь

Газ

Москва

У жителя Москвы разорвалось легкое, когда он пытался «позабавиться» с веселящим газом, вдыхая его из баллона. От полученных травм он скончался на месте. Именно гелий заставляет воздушные шары летать. Если вдохнуть этот газ, голос меняется до неузнаваемости — становится неестественным и мультяшным. Чем опасен гелий — в материале 360.ru.

Ужасная картина В минувшую среду 23-летняя девушка вернулась после работы в съемную квартиру в районе Медведково и застала ужасную картину, сообщил Telegram-канал Shot. Она обнаружила бездыханного бойфренда, рядом с которым лежал гелиевый баллон. В истерике девушка вызвала экстренные службы. Медики лишь констатировали смерть — мужчина погиб от разрыва легкого. По одной из версий, он мог покончить с собой. Но девушка заверила, что у молодого человека не было суицидальных мыслей. Он купил гелиевый баллон, чтобы надуть шарики и украсить ими жилье. Погибший был безработным. Он приехал в Москву из Брянска.

Фото: РИА «Новости»

Что такое гелий Само слово «газ» заставляет напрячься добрую половину человечества. Он может взрываться, зачастую бывает токсичным, и ведет себя непредсказуемо, вступая в химические реакции. Но это не про гелий. Гелий — инертный газ и не вступает в реакцию ни с какими элементами. Он очень легкий и уступает по этому показателю лишь водороду. Способность гелия менять голос заключается в том, что он сжимает голосовые связки. Его используют в разных сферах: для заполнения оболочки дирижабля, в дыхательных смесях для водолазов, в металлургии для выплавки чистых металлов, в промышленности, в медицине и ядерной физике.

Фото: Pxhere

Чем опасен гелий Сам по себе гелий безвреден, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» аэродизайнер Александр Соломатин. Более того, существует практика лечения легочных заболеваний с помощью воздушно-гелиевой смеси. «Но здесь нужно понимать, что есть опасность схватить асфиксию, недостаток кислорода. Мы не рекомендуем вдыхать гелий. В первую очередь потому что можно упасть в обморок», — предупредил специалист. Любые эксперименты с ингаляцией газов должны проводиться с осторожностью и под контролем, отметила врач-терапевт Алина Красикова в комментарии изданию «Чемпионат». В медицинских целях использование гелия должно осуществляться под руководством квалифицированных специалистов. Особую осторожность нужно соблюдать с гелиевыми баллонами, там газ находится под давлением. «Данные емкости наполнены гелием, его категорически нельзя использовать не по назначению. В них содержится больше вещества, чем в воздушном шарике. Помимо этого, они выпускают газ с гораздо большей силой. Это может вызвать газовую или воздушную эмболию (разрыв кровеносных сосудов из-за пузырьков воздуха)», — объяснила врач.

Фото: Pxhere

Симптомы гипоксии и первая помощь К признакам гипоксии относится затрудненное или быстрое дыхание, синюшность кожи, чувство тревоги, усталость и разбитость. Среди симптомов также — сонливость, тремор рук и ног, слабость, размытость сознания, трудности со сном и снижение концентрации, объяснила Красикова. При первых признаках гипоксии необходимо прекратить дышать гелием. Нужно выйти на свежий воздух или открыть окно. При длительной гипоксии может начаться головокружение, тошнота и головная боль. В таком случае важно обратиться за медицинской помощью. Если человек надышался гелием и потерял сознание, необходимо вызвать скорую помощь. Пока бригада в пути, следует обеспечить пострадавшему доступ к кислороду, расстегнуть верхние пуговицы на одежде, дать понюхать нашатырный спирт, открыть окно и брызнуть в лицо холодной водой. Минэкологии Подмосковья ранее призвало жителей региона отказаться от использования гелиевых шаров. Летающие игрушки вредят окружающей среде.