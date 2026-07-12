Пострадал не только урожай манго. Чем для мира обернулся мощный тайфун «Бави»

РСТ: россияне не обращались к туроператорам из-за тайфуна «Бави» в Китае

Грандиозный тайфун «Бави» уже несколько дней бушует в Азии. Под удар попали Япония, Китай и Тайвань.

Япония

Из-за буйства стихии в Японии пострадали 12 человек. В основном они получили ушибы от ударов летящими предметами или были сбиты с ног ураганным ветром. Двух туристок на острове Мияко унесло волнами, но женщинам удалось выбраться на берег.

На Окинаве из-за тайфуна без света остались более 23 тысяч домов и квартир. Больше всего проблем возникло на курортном острове Мияко — там доступ к электроснабжению потеряли почти 16 тысяч зданий.

В результате тропического шторма серьезно пострадал урожай знаменитых местных манго. Телеканал NHK сообщил, что значительная часть фруктов, несмотря на ветрозащитные сети, попадала с деревьев и уже не дойдет до потребителей. Представители сельскохозяйственной сферы рассказали, что не видели подобного последние 10 с лишним лет.

Главное метеорологическое управление подтвердило, что «Бави» постепенно отошел от островов Сакисима в префектуре Окинава и двинулся на северо-северо-запад со скоростью 30 километров в час.

По прогнозам специалистов, сильный ветер сохранится. Японское метеорологическое агентство также сообщило о волнении на море в районах Окинавы и Амами. На территории юго-западного архипелага продолжаются ливни.

Давление в центре циклона составило 950 гектопаскалей, а максимальная скорость ветра при порывах — 55 метров в секунду.

В аэропортах страны отменили более 250 рейсов, изменения в расписания вылетов пришлось внести воздушным гаваням Наха и Кагосима. Движение паромов и других судов полностью остановили.