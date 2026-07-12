Пострадал не только урожай манго. Чем для мира обернулся мощный тайфун «Бави»
РСТ: россияне не обращались к туроператорам из-за тайфуна «Бави» в Китае
Грандиозный тайфун «Бави» уже несколько дней бушует в Азии. Под удар попали Япония, Китай и Тайвань.
Япония
Из-за буйства стихии в Японии пострадали 12 человек. В основном они получили ушибы от ударов летящими предметами или были сбиты с ног ураганным ветром. Двух туристок на острове Мияко унесло волнами, но женщинам удалось выбраться на берег.
На Окинаве из-за тайфуна без света остались более 23 тысяч домов и квартир. Больше всего проблем возникло на курортном острове Мияко — там доступ к электроснабжению потеряли почти 16 тысяч зданий.
В результате тропического шторма серьезно пострадал урожай знаменитых местных манго. Телеканал NHK сообщил, что значительная часть фруктов, несмотря на ветрозащитные сети, попадала с деревьев и уже не дойдет до потребителей. Представители сельскохозяйственной сферы рассказали, что не видели подобного последние 10 с лишним лет.
Главное метеорологическое управление подтвердило, что «Бави» постепенно отошел от островов Сакисима в префектуре Окинава и двинулся на северо-северо-запад со скоростью 30 километров в час.
По прогнозам специалистов, сильный ветер сохранится. Японское метеорологическое агентство также сообщило о волнении на море в районах Окинавы и Амами. На территории юго-западного архипелага продолжаются ливни.
Давление в центре циклона составило 950 гектопаскалей, а максимальная скорость ветра при порывах — 55 метров в секунду.
В аэропортах страны отменили более 250 рейсов, изменения в расписания вылетов пришлось внести воздушным гаваням Наха и Кагосима. Движение паромов и других судов полностью остановили.
Тайвань
Еще более мощные последствия зарегистрировали на Тайване. На острове пострадали более 113 человек, власти эвакуировали порядка 14,5 тысячи жителей из опасных районов.
По данным властей республики, без электричества остались свыше 230 тысяч домохозяйств. В число пострадавших в основном входят люди, которые из-за сильного ветра и скользких дорог упали с велосипедов или мотоциклов.
Из-за риска наводнений и оползней жителей эвакуировали в уезде Хуалянь, в Тайчжуне, Новом Тайбэе, в городах Гаосюн и Синьчжу. Наивысший — красный — уровень опасности фиксировался в 45 районах по всей стране. Агентство развития сельских районов и охраны почв и водных ресурсов предупредило, что масштабные смещения почвы возможны в Синьчжу и Таоюане.
Желтый уровень опасности селевых потоков ввели в Новом Тайбэе, Таоюане, уездах Илань, Синьчжу, Мяоли, Юньлинь и Цзяи и других муниципалитетах.
Глава Центра прогнозирования погоды Центрального метеорологического управления (CWA) Линь По-Тун подтвердил, что «Бави» ослабевает. Специалисты ожидают, что по мере продвижения шторма на север продолжатся ливни в горных районах в центре и на юге страны. В связи с буйством стихии учебные заведения и офисы остаются закрытыми в ряде населенных пунктов Тайваня.
Китай
На фоне циклона в Окинаве Китай эвакуировал более 600 тысяч человек. Несмотря на то что тайфун ослабевает, он все еще представляет серьезную опасность. Специалисты отмечают, что явление несет огромное количество влаги — территории дождей, которые он вызывает, можно сравнить по площади с Францией.
Утром в воскресенье ураган добрался до Вэньчжоу — города с населением около 10 миллионов человек. В провинции Чжэцзян эвакуировали более 500 тысяч горожан, а в соседней Фуцзян — свыше 100 тысяч.
«Я немного волнуюсь, но думаю, все будет хорошо. Мы уже переживали тайфуны. Мы справимся», — рассказал 50-летний житель Вэньчжоу в беседе с Taipei Times.
Он признался, что его семья уже запаслась водой на пару дней. Причин паниковать и делать запасы еды на долгий срок нет, добавил мужчина.
Проливные дожди также фиксируются на Филиппинах. Из-за юго-западного муссона, усугубленного воздействием тайфуна Бави, погибли 17 человек.
За ситуацией в Китае внимательно следит Российский союз туриндустрии. Массовых обращений россиян к туроператорам и страховым компаниям пока не зафиксировали.
Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов в беседе с 360.ru уточнил, что во время тайфунов в странах регионов Восточной и Юго-Восточной Азии местные власти работают по заранее отработанным алгоритмам. Они оперативно информируют пассажиров об изменениях в расписании рейсов и возможных ограничениях.
«Города Юйцин (Юэцин) и Вэньчжоу, которые упоминаются в сообщениях о прохождении тайфуна, являются прежде всего крупными промышленными и портовыми центрами восточного Китая и не относятся к числу массовых направлений организованного туризма из России», — добавил Абдюханов.
По его словам, чаще всего путешественники направляются на Хайнань, в Пекин, Шанхай и другие точки притяжения туристов. Он добавил, что РСТ продолжит следить за ситуацией.