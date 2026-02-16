«Были счастливы первые 3 часа». Китайские туристы застряли под Мурманском из-за метели

Сотни туристов оказались заблокированы в Териберке из-за разбушевавшейся стихии: единственную трассу из села в Мурманск перекрыли из-за метели. Подробности — в материале 360.ru.

Дорогу закрыли еще с 9 февраля, проехать по ней можно было в составе организованной колонны, но 14 числа движение по трассе полностью ограничили. В пробке застряли десятки авто, в том числе автобусы с китайскими туристами.

«Мы отъехали метров 40 от колонны от Териберки. И дальше уже дороги нет!» — рассказал РЕН ТВ один из застрявших в снежном плену туристов.

По данным телеграм-канала Mash, на трассе встали в затор свыше 150 машин. В селе находятся около 480 путешественников, 343 из них — иностранцы.

«Туристы вооружились лопатами и самостоятельно разгребали снег. Другие выезжали на помощь тем, кто застрял в автобусах», — писали авторы Readovka.