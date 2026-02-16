«Были счастливы первые 3 часа». Китайские туристы застряли под Мурманском из-за метели
Сотни китайских туристов застряли в Териберке из-за сильной метели
Сотни туристов оказались заблокированы в Териберке из-за разбушевавшейся стихии: единственную трассу из села в Мурманск перекрыли из-за метели. Подробности — в материале 360.ru.
Дорогу закрыли еще с 9 февраля, проехать по ней можно было в составе организованной колонны, но 14 числа движение по трассе полностью ограничили. В пробке застряли десятки авто, в том числе автобусы с китайскими туристами.
«Мы отъехали метров 40 от колонны от Териберки. И дальше уже дороги нет!» — рассказал РЕН ТВ один из застрявших в снежном плену туристов.
По данным телеграм-канала Mash, на трассе встали в затор свыше 150 машин. В селе находятся около 480 путешественников, 343 из них — иностранцы.
«Туристы вооружились лопатами и самостоятельно разгребали снег. Другие выезжали на помощь тем, кто застрял в автобусах», — писали авторы Readovka.
Радовались первые три часа
Водитель трансфера Ольга рассказала 360.ru о случившемся — ей самой удалось выбраться из западни накануне.
«Сейчас последняя колонна идет из Териберки, идут большие автобусы. Вывезли всех туристов. Я выехала на своем авто 15 февраля утром, полный привод выпустили первыми, чтобы мы укатали дорогу. Вертолет вчера был, вывез тех, кому срочно нужно. Размещали [туристов] в школе и ДК, в отелях в лобби люди спали. Работали рестораны ночью, поили чаем и кофе», — поделилась Ольга.
Утром волонтеры организовали за свой счет подвоз еды и воды, рестораны кормили туристов бесплатно.
Мои [туристы] были счастливы первые 3 часа, после начали нервничать немного. Но я им объяснила, что возвращаемся в Териберку ради их безопасности. Написали слова благодарности.
Ольга
водитель
Водители-нелегалы на дороге
Ольга обратила внимание, что туристов часто возят водители-нелегалы без гражданства и российского водительского удостоверения.
«Они не имеют права заниматься пассажирскими перевозками. Регулярно попадают в ДТП. Если что-то серьезное — просто улетают на родину», — добавила она.
Китайский турист уже получил травму из-за такого водителя. В своих соцсетях путешественник написал, что машину занесло, она влетела в сугроб и чудом не перевернулась.
К счастью, до Мурманска оставалось всего 23 километра, на телефоне появился сигнал. Проехав еще минут пять, остановились на видном месте и дождались машину, которая подвезла нас до отеля.
Турист из Китая
В ночь на 16 февраля на трассе из Териберки в Мурманск работала снегоуборочная техника, в том числе — предоставленная Северным флотом. К утру число авто в пробке заметно сократилось.