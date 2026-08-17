Была в маске из «Игры в кальмара». Что известно о нападении школьницы в Уфе
В Башкирии 16-летняя девушка набросилась на сверстницу и ее девятилетнюю сестру. Оказалось, что школьница решила устроить поножовщину из-за личного конфликта. Камеры засняли, что она неоднократно появлялась у дома пострадавших в маске из сериала «Игра в кальмара».
Что произошло
Девушка напала на сестер в квартире по улице Высотной в Уфе. По данным республиканской прокуратуры, все произошло, пока дома не было взрослых.
Между двумя 16-летними девочками произошел конфликт. В ходе ссоры одна школьница пырнула ножом свою сверстницу и ее девятилетнюю сестру. Их брат 2016 года рождения не пострадал.
Под данным телеграм-канала «112», мальчик выбежал к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.
Обеих сестер госпитализировали.
«Врачи экстренно приступили к операциям, которые только что завершились», — написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.
Старшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии, а младшая — в стабильно тяжелом. Обеим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Нападавшая скрылась, но ее поймали.
«Сотрудниками полиции девочка задержана, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе МВД по региону.
По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Следствие планирует ходатайствовать об избрании нападавшей меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетней», — добавили в ведомстве.
Что известно о подростках
Телеграм-канал Mash сообщил, что напавшая на девочек школьница ранее ходила по улицам Уфы в маске из сериала «Игра в кальмара» и пугала детей. Она часто появлялась в подъезде пострадавших в черном костюме и капюшоне и иногда долго сидела у дома.
По информации Mash, получившая ранения девочка была из неблагополучной семьи — родители в разводе, отец иногда агрессивно вымещал свои эмоции на близких.
Девушка окончила школу и училась в колледже, жила в общежитии. Одноклассники охарактеризовали пострадавшую как тихого и спокойного человека.
Телеграм-канал Baza уточнил, что соседи неоднократно видели ее подругу в образе из сериала «Игра в кальмара», однако в день нападения она пришла в гости без маски.