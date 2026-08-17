Была в маске из «Игры в кальмара». Что известно о нападении школьницы в Уфе

В Башкирии 16-летняя девушка набросилась на сверстницу и ее девятилетнюю сестру. Оказалось, что школьница решила устроить поножовщину из-за личного конфликта. Камеры засняли, что она неоднократно появлялась у дома пострадавших в маске из сериала «Игра в кальмара».

Что произошло

Девушка напала на сестер в квартире по улице Высотной в Уфе. По данным республиканской прокуратуры, все произошло, пока дома не было взрослых.

Между двумя 16-летними девочками произошел конфликт. В ходе ссоры одна школьница пырнула ножом свою сверстницу и ее девятилетнюю сестру. Их брат 2016 года рождения не пострадал.

Под данным телеграм-канала «112», мальчик выбежал к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Обеих сестер госпитализировали.

«Врачи экстренно приступили к операциям, которые только что завершились», — написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Старшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии, а младшая — в стабильно тяжелом. Обеим оказывается вся необходимая медицинская помощь.