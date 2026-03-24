Большая вода пришла в СНТ под Красноярском. Почему жители оказались в паводковой ловушке?

Мартовская погода привела к затоплению садового товарищества «Черемушки-1» в Ленинском районе Красноярского края. Талые воды потекли по дорогам и уже затопили несколько участков. Как рассказал 360.ru один из местных жителей, такие наводнения происходят каждую весну, но в этом году ситуация оказалась критической.

По словам мужчины, раньше под потоп попадал только один дом в нижней части СНТ. Но в прошлом году на находящемся неподалеку озере выстроили дамбу, и вся вода ушла в котлован, предназначенный для сточных вод. Перед наступлением холодов осушить его не успели, и котлован покрылся льдом.

«Вот и получается, что в этом году в полный котлован поступает огромное количество воды. Если бы он был пустой, как в прошлые годы, то затопило бы максимум один дом. А сейчас вода подбирается и к другим домам. И это только начало паводков», — посетовал собеседник 360.ru.

Усугубляет все еще и то, что рядом с СНТ проходит дорога, где в прошлом году сошел оползень.

«Администрация осенью взялась делать эту дорогу с отводом талых вод, там соорудили колодцы, но до конца не довели. И отводы не работают, а грунтовые воды с дороги льются к нам в СНТ», — добавил мужчина.