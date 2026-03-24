Большая вода пришла в СНТ под Красноярском. Почему жители оказались в паводковой ловушке?
Жители садового товарищества под Красноярском бьют тревогу из-за паводка
Мартовская погода привела к затоплению садового товарищества «Черемушки-1» в Ленинском районе Красноярского края. Талые воды потекли по дорогам и уже затопили несколько участков. Как рассказал 360.ru один из местных жителей, такие наводнения происходят каждую весну, но в этом году ситуация оказалась критической.
По словам мужчины, раньше под потоп попадал только один дом в нижней части СНТ. Но в прошлом году на находящемся неподалеку озере выстроили дамбу, и вся вода ушла в котлован, предназначенный для сточных вод. Перед наступлением холодов осушить его не успели, и котлован покрылся льдом.
«Вот и получается, что в этом году в полный котлован поступает огромное количество воды. Если бы он был пустой, как в прошлые годы, то затопило бы максимум один дом. А сейчас вода подбирается и к другим домам. И это только начало паводков», — посетовал собеседник 360.ru.
Усугубляет все еще и то, что рядом с СНТ проходит дорога, где в прошлом году сошел оползень.
«Администрация осенью взялась делать эту дорогу с отводом талых вод, там соорудили колодцы, но до конца не довели. И отводы не работают, а грунтовые воды с дороги льются к нам в СНТ», — добавил мужчина.
Он подчеркнул, что председатель обращалась в профильное управление администрации, но там никакой помощи не получила. В итоге владельцы местных участков своими силами высыпают на обочину дороги все, что могут, чтобы снизить количество прибывающей воды.
Что говорят в администрации
Журналисты «Вестей» еще в 2024 году обращались в администрацию Ленинского района Красноярска по поводу затопления СНТ «Черемушки-1».
В пресс-службе заявили, что все участки предназначены только для разведения садов и огородов. Дома владельцы строили на свой страх и риск.
«Строительство домов здесь изначально не было разрешено, так как участок находится в низине, не имеет стока и является накопителем талых вод», — пояснили в администрации.
Пресс-секретарь управления дорог и благоустройства Красноярска Олеся Кочерова в комментарии «7 каналу Красноярск» заявила, что на затопленной дороге около СНТ ведется работа по откачиванию воды и грейдированию проезжей части,
«Специалисты ведут мониторинг состояния дороги, на сегодняшний день угроз нет», — подчеркнула она.
В самом управлении в беседе с журналистами заявили, что на территории СНТ начали работу по водоотведению. Кроме того, там нужно заасфальтировать дороги, но на это требуется финансирование, которое пока не поступило.