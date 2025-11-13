Сегодня 17:52 Без шансов на выживание. Стая волкособов загрызла самоеда в Старокамышинске Владелица убитого самоеда в Старокамышске: волкособы не оставили ему шанса 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Собаки

Животные

В Челябинской области волкособы пролезли под забором в частном секторе и загрызли двух домашних собак. Подробности — в материале 360.ru.

Собаки в Старокамышинске Владелица пострадавшего самоеда Анастасия рассказала 360.ru, что владелица псов давно не давала соседям спокойно жить. Женщина с волкособами поселилась в копейском поселке Старокамышинске несколько лет назад. Последние три года отношения с соседями не ладились: псы сильно выли по ночам и дважды напали на других собак.

Сначала у нее стояла будка, и они забрались на эту будку, перепрыгнули через забор и проникли на участок соседа. Тоже вот погрызли собаку, у нее очень много швов, но она выжила, слава богу. Потом, три месяца назад, или чуть больше, было нападение, тоже на самоеда, вот и у него тоже очень много швов. Анастасия Владелица самоеда

Местные жители пытались построить с ней нормальные отношения. Например, видя, что у женщины проблемы с деньгами, предложили поставить забор. Но она оставила палки с подвешенными черепами животных. «Хозяйка разводит этих волкособов и устроила вообще тут приют. То есть она забирает животных на передержку. Я не знаю, насколько сейчас, но раньше у нее проживали еще и лисы. Но они, как бы в доме самом, из-за этого их не видно», — рассказала она. Волкособы загрызли самоеда и джек-рассел-терьера Очередное нападение произошло 10 ноября. Волкособы давно бились головой о забор Анастасии, оставив вмятину, но на этот раз сменили тактику — сделали подкоп.

Фото: 360.ru

«Вот с этого угла отогнули, и шесть волкособов проникли на мою территорию и загрызли мою собаку. Они безумно его подрали, у меня по всей территории валялись клоки его шерсти, и перегрызли ему трахею. Сначала он еще дышал, но, честно говоря, шансов на выживание практически не оставалось», — сказала она. В тот момент дома находилась мать хозяйки умершего самоеда с четырехлетним внуком. Она позвала мужа и владелицу волкособов. Последняя смогла увести домой только четырех псов, двое остались на участке собеседницы 360.ru. «Мои родители не стали их выпускать, потому что вдруг они кого-то еще да погрызли бы. Она взяла их, вот этих двух волкособов, на привязь, пошла к дому, но не справилась с ними, и они убежали от нее. Опять вырвались из рук, и тогда уже загрызли вторую собаку», — рассказала она.

Интересно Волкособы — это гибрид волков и немецких овчарок, выведенный в Пермском институте внутренних войск в годы СССР. Волкособы — это гибрид волков и немецких овчарок, выведенный в Пермском институте внутренних войск в годы СССР.

Второй жертвой стал джек-рассел-терьер. Увидев огромных псов, эта домашняя собака перевернулась на спину — напавшие пробили ей легкие и сломали ребра. «В этот же день все приняли решение, и хозяйка дала согласие на усыпление одной собаки, это был вожак их стаи. Вот его усыпили, просто вкололи один укол, и через 10 минут он заснул», — рассказала она. Компенсация за нападение на собак Тело волкособа осталось на участке. Его владелица заявила соседям, что съедет, но не сделала этого — собаки на месте, а сама женщина искала работу в Старокамышинске.

Фото: 360.ru

«У хозяйки, получается, этих волкособов, долги в банке на 800 или 700 тысяч рублей, у нее нет машины, это съемный дом. Я не знаю, что она с ним будет делать», — рассказала она. Жители поселка много раз обращались в полицию. На этот раз — тоже. После случившего владелица волкособов предложила возместить ущерб, а потом заблокировала Анастасию в соцсетях.