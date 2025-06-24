Сегодня 15:55 Беспредел на глазах у ребенка. Сахалинец сбил собаку и обстрелял ее хозяев Водитель внедорожника насмерть сбил собаку и устроил стрельбу на Сахалине 0 0 0 Эксклюзив

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Недалеко от села Стародубское на побережье Охотского моря в Сахалинской области Toyota Land Cruiser 80 насмерть сбила собаку прямо на глазах у хозяина, его беременной жены и четырехлетней племянницы. Водитель внедорожника попытался скрыться с места происшествия, а когда за ним бросились в погоню, открыл огонь. Подробности — в материале 360.ru.

Жуткая авария произошла вечером 22 июня. Хозяин пса Сергей рассказал 360.ru, что весь день отдыхал на побережье с семьей. Молодые люди собирались уезжать домой, когда заметили внедорожник, мчащийся на большой скорости. Как отметил Сергей, у него две собаки. Одна вместе с ребенком и супругой уже была в машине, а вторая кинулась к приближающемуся автомобилю. «Я вижу то, что хозяин машины не успевает затормозить, я ему машу, говорю: „Ты куда едешь?“ Он еще дает газу, собаку мою переезжает сначала передними колесами, потом задними. У него Toyota Land Cruiser 80 аж подпрыгнула. Собака у меня скончалась практически сразу», — рассказал Сергей.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Мужчина поднял собаку, уложил ее на заднее сидение. Пока он ехал, позвонил ветеринару, и тут увидел, что мимо проезжает тот самый внедорожник, который сбил собаку. «Я последовал за ним в сторону города Долинск. Там я увидел, что он припарковался у магазина. Я подъехал к нему, чтобы узнать, почему он уехал, и чтобы вызвать сотрудников полиции. Я даже не успел и слова сказать, подошел к нему, водитель закрыл окно и начал сдавать назад. Рядом сидевшая девушка направила на меня оружие. Думаю, что это пистолет был, и они скрылись», — сообщил собеседник 360.ru. Мужчина сразу же позвонил в службу 112 и сообщил о вооруженном человеке. Затем он попросил брата и товарища проследить за автомобилем.

Брат устроил погоню за этой машиной, чтобы остановить ее и передать сотрудникам полиции. Прижимая к обочине этот авто, он увидел, что из окна достали пистолет и начали расстреливать его машину. Произвели не менее четырех выстрелов, разбили стекло. Сергей

По словам Сергея, водитель и его пассажирка, когда пытались скрыться, чуть не сбили двух женщин-пешеходов на переходе. По мнению хозяина погибшего пса, виновник аварии — либо депутат, либо помощник мэра, а также владелец одного из местных магазинов. «Как я знаю, он к администрации причастен. В 2016 году его привлекали к уголовной ответственности, но почему-то наказания он избежал», — подчеркнул Сергей.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Брат Сергея уверен, что по его машине стрелял именно водитель. Но у него нет лицензии на оружие, а пистолет зарегистрирован на спутницу. Та утверждает, что стреляла сама. «Хочет уберечь его от ответственности», — предположил Сергей. По словам собеседника 360.ru, его брат пострадал — у него либо осколок в руке, либо травматическая пуля. Племянница Сергея тоже в шоке, ведь все произошло на ее глазах. «Ребенок два дня от нас не отходил. Ночью просыпается, говорит: „А где Кутя, где Кутя? Я видела, что он умер, где Кутя?“», — добавил Сергей. Мужчина рассказал, что подобрал погибшего пса на улице у помойки. Он прожил с ним пять лет. Вторая собака — тойтерьер — сейчас очень стрессует без своего друга.