Россиянка похудела до неузнаваемости из-за долга почти в 120 млн. Как ее поймали приставы
Иногда для поиска должника или алиментщика служителям закона приходится организовывать целую спецоперацию. В 2018 году скрыться от краснодарских приставов пыталась 57-летняя пенсионерка, проживающая в станице Кущевской.
В 2014-му Алла Григорьева (фамилия изменена) взяла в банке Усть-Лабинского района крупный кредит для развития своего бизнеса. У нее был небольшой магазинчик, который она планировала расширить. Но, вероятно, переоценила свои возможности. Ежемесячные платежи оказались ей не по силам. Она задолжала банку 117 196 822 рубля.
Откуда у женщины взялся такой долг? Алла начиная с 2012 года брала кредиты в банке не как частное лицо, а как глава коммерческой организации. Она использовала в качестве залога имущество фирмы.
Женщина, не вернув один заем, взяла два других. Итоговая сумма долга оказалась огромной. В банке не раскрывают точные цифры, но в кулуарах говорят о 84 миллионах рублей. Алла частично погасила долг, а кредитор забрал заложенное имущество — земельный участок и транспорт фирмы. Однако она осталась должна 117 миллионов, которые ни она, ни поручители не смогли вернуть.
«Пристав-исполнитель несколько месяцев пытался выйти на связь с должницей, вручил ей предупреждение о возможном наступлении уголовной ответственности, если долг не будет погашен, постановление о возбуждении исполнительного производства. Но ни одна из мер не увенчалась успехом. Тогда мы объявили должника в розыск», — рассказал kp.ru судебный пристав-исполнитель Наира Акимкина.
Работа была сложной и трудоемкой. Приставы месяц собирали информацию: опрашивали соседей, искали следы в соцсетях, отправляли запросы во все краевые инстанции. Но Алла словно исчезла — никаких новостей о ней не было.
И тут нам приходит ответ из РЖД о том, что данная гражданка приобрела билет на поезд из Краснодара в Омск. Уезжать она собиралась вечером 26 июня, мы, естественно, не теряя времени, поехали на вокзал, чтобы ее встретить.
Наира Акимкина
судебный пристав-исполнитель
Как преображалась пенсионерка, чтобы скрыться от приставов.
Приставы пытались найти должницу среди пассажиров, но это оказалось непросто. У них были распечатанные фотографии женщины из соцсетей. На них она выглядела так, как была год назад: немного полноватая, с короткой темной стрижкой.
Приставы внимательно смотрели по сторонам, но нигде не видели знакомого лица. Время до отправления поезда стремительно уходило, оставалось всего несколько минут. Они бегали по перрону в поисках, и вдруг удача улыбнулась им.
У должницы есть отличительная черта — нависшие веки и изогнутая форма бровей, которую мы запомнили. Когда заметили в толпе людей похожую на нашу фотографию женщину, мы попросили полицейских проверить ее документы. Женщина предъявила паспорт… и через несколько минут оказалась лицом к лицу с нами — судебными приставами. Вот только изменилась она очень сильно — заметно похудела, стрижку изменила, осветлила волосы, потому мы ее сразу и не признали.
Наира Акимкина
судебный пристав-исполнитель
Алла Григорьева не думала, что увидит судебных приставов на вокзале, рассчитывая, что 3500 километров от Омска до Краснодара должны были защитить ее от них.
Хотя после рассказала, что не пряталась и в последнее время чаще жила в Омске. После выхода на пенсию она не смогла выплачивать кредит из-за высокой ежемесячной суммы.
«К должнице применены меры принудительного взыскания. В таких случаях пристав направляет запрос в Пенсионный фонд и арестовывает ее счет, ограничивает выезд из России», — рассказали в УФССП по Краснодарскому краю.