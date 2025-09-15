Россиянка похудела до неузнаваемости из-за долга почти в 120 млн. Как ее поймали приставы

Иногда для поиска должника или алиментщика служителям закона приходится организовывать целую спецоперацию. В 2018 году скрыться от краснодарских приставов пыталась 57-летняя пенсионерка, проживающая в станице Кущевской.

В 2014-му Алла Григорьева (фамилия изменена) взяла в банке Усть-Лабинского района крупный кредит для развития своего бизнеса. У нее был небольшой магазинчик, который она планировала расширить. Но, вероятно, переоценила свои возможности. Ежемесячные платежи оказались ей не по силам. Она задолжала банку 117 196 822 рубля.

Откуда у женщины взялся такой долг? Алла начиная с 2012 года брала кредиты в банке не как частное лицо, а как глава коммерческой организации. Она использовала в качестве залога имущество фирмы.

Женщина, не вернув один заем, взяла два других. Итоговая сумма долга оказалась огромной. В банке не раскрывают точные цифры, но в кулуарах говорят о 84 миллионах рублей. Алла частично погасила долг, а кредитор забрал заложенное имущество — земельный участок и транспорт фирмы. Однако она осталась должна 117 миллионов, которые ни она, ни поручители не смогли вернуть.

«Пристав-исполнитель несколько месяцев пытался выйти на связь с должницей, вручил ей предупреждение о возможном наступлении уголовной ответственности, если долг не будет погашен, постановление о возбуждении исполнительного производства. Но ни одна из мер не увенчалась успехом. Тогда мы объявили должника в розыск», — рассказал kp.ru судебный пристав-исполнитель Наира Акимкина.