Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Ровно 20 лет назад, 24 августа 2004 года, Россию потрясли теракты, которые устроили смертницы. Как две женщины смогли пронести на борт бомбы, кто за это ответил и какие катастрофы преследовали самолеты Туполева — в материале 360.ru.

Взрывы в самолетах Ту в августе 2004-го: как все было Вечером 24 августа 2004 года из аэропорта Домодедово одновременно вылетели два самолета. Рейс 1303 выполнял Ту-134А-3 компании «Волга-Авиаэкспресс» — он перевозил в Волгоград 35 пассажиров. На борту лайнер Ту-154Б-2 рейса 1047 авиакомпании «Сибирь» 38 человек летели в Сочи.

Фото: Взорванный Ту-134А-3 за два месяца до катастрофы (тогда судно принадлежало другой авиакомпании) / Викимедиа 1/2 Фото: Взорванный Ту-154Б-2 за два месяца до катастрофы / Викимедиа 2/2

Прошло чуть менее получаса, и оба самолета одновременно внезапно исчезли с радаров. Позже выяснилось, что борт, следовавший в Волгоград, пролетая над Тульской областью, рухнул на землю с высоты 9500 метров. Сочинский лайнер упал в Ростовской области. Выжить не удалось никому.

Фото: Обломки Ту-154Б-2 в 138 километрах от Ростова-на-Дону. Сергей Венявский / РИА «Новости»

На каждом судне было по восемь членов экипажа. Пилоты, бортмеханики, штурманы — все опытные специалисты. Самолеты тоже были исправны. Да и едва ли фатальные поломки на обоих Ту случились в одно и то же время, с разницей в одну минуту. Следователи с самого начала заподозрили теракт. К тому же один из экипажей успел передать сигнал SOS. Расшифрованные данные с бортовых самописцев обоих самолетов подтвердили: на борту каждого из них произошел взрыв.

Фото: Bogdan Pasca / Unsplash

Террористки-смертницы Следователи уверены, что убийцами 89 человек стали две уроженки Чечни — 30-летняя Аминат Нагаева (она летела в Волгоград) и ее подруга, 37-летняя Сацита Джебирханова. Обе отправились в путь без багажа, а их ручная кладь не вызвала никаких подозрений. Скорее всего, женщины пронесли бомбы на себе в разобранном виде. Причем в качестве детонаторов использовали неметаллический взрыватель, так как металлодетекторы в аэропорту не сработали. Уже во время полета террористки прошли в туалет, где собрали и активировали бомбы.

Интересно Сразу после взрывов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады Исламбули». Но террорист Шамиль Басаев заявил, что организатором массовых убийств стал он лично, они обошлись ему в четыре тысячи долларов. Если это так, то нападения на лайнеры понадобились чеченскому боевику для того, чтобы отвлечь власти от подготовки следующего теракта — захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Два года спустя Басаева ликвидировала ФСБ. Сразу после взрывов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады Исламбули». Но террорист Шамиль Басаев заявил, что организатором массовых убийств стал он лично, они обошлись ему в четыре тысячи долларов. Если это так, то нападения на лайнеры понадобились чеченскому боевику для того, чтобы отвлечь власти от подготовки следующего теракта — захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Два года спустя Басаева ликвидировала ФСБ.

Мощность взрывчатки была небольшой, не более 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Но этого оказалось достаточно, чтобы разрушить воздушное судно. Кстати, в пользу того, что террористками были именно Нагаева и Джебирханова, говорил и тот факт, что только от их тел остались одни фрагменты, которые опознавали методом исключения. Были мнения, что документы женщин использовали другие смертницы, а самих чеченок убили. Но это сомнительно. Брата Нагаевой арестовали по подозрению в сотрудничестве с чеченскими боевиками. А родная сестра Аминат, Роза Нагаева, была одной из тех, кто спустя неделю после воздушных терактов захватил школу в Беслане.

Фото: На месте теракта в школе N 1 в Беслане. Наталья Львова / РИА «Новости»

Кто понес наказание за теракты 24 августа 2004 Обе женщины привлекли к себе внимание еще в аэропорту Домодедово. Это неудивительно: в то время как раз шла Вторая чеченская война, страну сотрясали теракты, слова «пояса шахидов», «террористы-смертники» постоянно звучали в прессе и по телевизору. До мира оставалось долгих пять лет. Наряд милиции, дежуривший в тот день в терминале внутренних рейсов, доставил чеченок к оперуполномоченному по борьбе с терроризмом капитану Михаилу Артамонову. Однако он лишь проверил документы женщин и отпустил их. Халатность обошлась ему в семь лет лишения свободы.

Интересно В те времена в России произошло немало крупных терактов. В октябре 2002 года террористы захватили заложников в театральном центре на Дубровке. Смертник протаранил грузовиком, начиненным взрывчаткой, военный госпиталь в Моздоке в августе 2003-го. В феврале 2004 года прогремел взрыв в московском метро, между «Автозаводской» и «Павелецкой». В те времена в России произошло немало крупных терактов. В октябре 2002 года террористы захватили заложников в театральном центре на Дубровке. Смертник протаранил грузовиком, начиненным взрывчаткой, военный госпиталь в Моздоке в августе 2003-го. В феврале 2004 года прогремел взрыв в московском метро, между «Автозаводской» и «Павелецкой».

Чеченки улетели с помощью спекулянта-перекупщика Армена Арутюняна. За мзду в пять тысяч рублей он быстро организовал им билеты, причем с помощью своего приятеля из авиакомпании «Сибирь» Николая Коренкова переоформил билет Джебирхановой на более ранний рейс. Оба мужчины получили полтора года колонии. Обвинения совершенно не коснулись ни сотрудников службы безопасности Домодедова, которые осуществляли предполетный контроль, ни в целом администрации аэропорта.

Фото: Самолет ТУ-154. Владимир Иванов / РИА «Новости»

Катастрофа Ту-154 на Шпицбергене Сервис Aviation Safety Network, который отслеживает авиационные происшествия, утверждает, что при различных происшествиях было потеряно более 70 самолетов Ту-154. Всего в этих авиакатастрофах погибли 3078 человек. Угнать лайнер пытались примерно 30 раз. Рано утром 29 августа 1996 года из Внукова вылетел Ту-154М по маршруту Москва — Лонгйир. Чартерный рейс вез сотрудников компании «Арктикуголь» и членов их семей. Они возвращались после двухмесячного отпуска на работу в российские рудники «Баренцбург» и «Пирамида». Всего на борту были 130 пассажиров и 11 членов экипажа.

Фото: Разбившийся самолет за три месяца до катастрофы / Викимедиа

Норвежский диспетчер предупредил пилотов, что из-за сильного ветра посадку придется совершить не с привычной стороны залива Ис-Фиорд, а наоборот, с запада. Для этого нужно было пролететь в тумане над горами, снизиться в узкой лощине, огибая возвышенности. Как оказалось позже, штурман самолета неправильно установил GPS-индикатор, а никому из команды не пришло в голову проверить аппарат. В результате на высоте 907 метров лайнер врезался в гору Опера. Все люди погибли. Эта авиакатастрофа остается крупнейшей в истории всей Скандинавии.

Фото: Гора Опера, Норвегия / Викимедиа

Авиакатастрофы в пустыне и на море Самой крупной катастрофой в истории всей советской авиации остается крушение рейса 5143 под Учкудуком 10 июля 1985 года. Самолет Ту-154Б-2 ушел в вертикальный штопор и плашмя упал в пустыне. На борту находились 200 человек, выжить никому не удалось. Эксперты заявили, что самолет был исправен — трагедия произошла по вине экипажа. По неофициальной версии, ошибки пилотов объяснялись усталостью: они сутки бодрствовали и уснули в полете, поставив машину на автопилот. Так пропустили момент, когда лайнер клюнул носом, а потом не смогли быстро исправить ситуацию.

Фото: Обломки самолета Ту-154Б-2 в пустыне / Викимедиа

Последнее крушение Ту-154Б-2 произошла под Сочи утром 25 декабря 2016 года. Лайнер, который вылетал в Сирию, спустя минуту после взлета рухнул в Черное море. Погибли все: экипаж, артисты военного Ансамбля Александрова и Елизавета Глинка — знаменитая доктор Лиза.