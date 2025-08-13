13 августа 2025 18:15 Звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничили в России. Что будет с полной блокировкой? 0 0 0 Фото: Jaque Silva, РИА Новости / www.globallookpress.com Общество

Мессенджеры

WhatsApp

Госдума РФ

Блокировки

Telegram

Россия

«Большая четверка» операторов связи попросила запретить россиянам звонки через WhatsApp* и Telegram. В Госдуме такую идею называли утопией, но ясности после этого как будто не прибавилось: запретят звонки в иностранных мессенджерах полностью или все-таки нет. В итоге 13 августа РКН и Минцифры наконец выпустили официальные заявления. Что решили власти, будет ли полная блокировка и где еще можно удобно звонить, разбирался 360.ru.

Зачем операторам блокировка звонков в WhatsApp* и Telegram О том, что операторы «большой четверки» просят заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах, 9 августа сообщал медиа-холдинг Ксении Собчак «Осторожно Media». В публикации в Telegram-канале журналисты сослались на свой источник в правительстве.

По его словам, с такой инициативой МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 выступили на стратегической сессии по развитию отрасли связи, которая прошла в конце мая. Представители компаний также указали на потребность в дополнительных доходах для поддержания существующей инфраструктуры.

Фото: РИА «Новости»

По их данным, на фоне подорожания базовых станций из-за санкций и в связи с резким ростом трафика мобильного интернета темпы развития их сетей могут упасть — такие неутешительные прогнозы. А это повлечет уменьшение скорости доступа в интернет, прежде всего в мегаполисах. Также операторы поделились тревогами в связи с планируемым введением финансовой компенсации ущерба за пропуск трафика от кибермошенников. «На совещаниях, прошедших в Минцифре в июне–июле, операторы лоббируют предложение блокировать голосовые вызовы в мессенджерах, как это сделано, например, в ОАЭ», — добавил источник «Осторожно Media». По мнению компаний, блокировка звонков могла бы решить сразу несколько задач: Вернет из мессенджеров трафик в обычные голосовые вызовы, а это позитивно скажется на их экономике;

Позволит решить проблему кибермошенничества, так как большая часть этих случаев происходит именно через WhatsApp* и Telegram;

Предотвратит возможную полную блокировку зарубежных мессенджеров, потому что будут сняты главные претензии силовиков.

При этом, по словам источников «Осторожно Media» среди операторов, в Минцифре эти предложения не поддержали. Однако обсуждения все еще идут.

В Госдуме блокировку звонков называли утопией, но… В минувший понедельник идею запрета звонков через иностранные мессенджеры комментировал РБК первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Он подтвердил, что «большая четверка» операторов действительно обратилась с просьбой запретить звонки через иностранные мессенджеры. Однако, по мнению парламентария, запрет таких звонков существенно не изменит ситуацию, ведь люди уже привыкли к такому способу связи и просто будут использовать для звонков отечественные сервисы.

Что касается вообще идеи запретить звонки на западных мессенджерах, это тоже утопия. Антон Ткачев

Интересно В тот же день россияне массово жаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видеозвонками в Telegram и WhatsApp*. На Downdetector на работу Telegram за сутки пожаловались более восьми тысячи раз, на работу WhatsApp* — более пяти тысяч. Также жалобы поступали и 10 августа. В тот же день россияне массово жаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видеозвонками в Telegram и WhatsApp*. На Downdetector на работу Telegram за сутки пожаловались более восьми тысячи раз, на работу WhatsApp* — более пяти тысяч. Также жалобы поступали и 10 августа.

Несколько дней четкого и однозначного ответа на вопрос, будут блокировать звонки через иностранные мессенджеры, никто не давал. Молчали и до сих пор молчат и сами операторы «большой четверки».

По словам высокопоставленного источника «Осторожно, новости» на телекоммуникационном рынке, компании решили пока официально не высказываться на тему ограничений звонков, потому что «технически не влияют на процедуры блокировок».

Фото: РИА «Новости»

«Пока никто официально не хочет говорить о ситуации со звонками, называя это „политическим вопросом“. Никто из основных игроков также не хочет „выступать пионерами“ и ждет заявлений от государственных ведомств», — добавил он. Все идет к полной блокировке звонков При этом журналистка Анастасия Кашеварова сегодня довольно однозначно написала у себя в Telegram, что все идет к тому, что звонки в WhatsApp* и Telegram все-таки заблокируют. «Планомерно все к этому идет. Сейчас еще можно созвониться, если оба пользователя подключены к Wi-Fi, либо через VPN. Но и это скоро прикроют, так как операторы Wi-Fi получат определенные установки, а VPN будут только российские проверенные», — указала она.

Также Кашеварова подчеркнула, что все это никак не связано с мессенджером MAX, так как это «две параллельные истории».

MAX не имеет отношения к блокировкам. Недальновидные, честно говоря, плохие журналисты ставят равно между топорной работой пиарщиков MAX и происходящим киберконтроле со стороны силовиков, мол это все в угоду новому мессенджеру. Блокировки должны были начаться и без создания этого мессенджера, так как есть опасность киберкатастрофы в России. Анастасия Кашеварова

Тот факт, что в медийном пространстве нет нормальных четких объяснений о блокировке звонков, она объяснила нежеланием политиков «брать на себя ответственность и отвечать на вопросы населения». «Боятся потерять электорат, чиновники также не хотят быть ответственными за блокировку, боятся быть козлом отпущения, и не особо понимают что говорить. А бизнес просто не лезет туда, где даже чиновники с политиками не комментируют», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем очень важно понимать, что сейчас россияне действительно столкнулись со со страшной угрозой, предупредила Кашеварова. По ее данным, число подростков, работающих на СБУ, приближается уже к 100 тысячам.

Этот спрут опутал всю Россию. Спецслужбы и силовики приезжали по адресам, где зарегистрированы номера WhatsApp*, с которых развели очередную жертву на большие деньги, и преступниками оказывались дети!!! Анастасия Кашеварова

Хорошо известно и то, что через WhatsApp* идет утечка переписок, личных данных пользователей. Этот мессенджер, по словам Кашеваровой, однозначно будут выгонять из России. «Россия будет планомерно выстраивать киберщит от засилья иностранных вредоносных мессенджеров, соцсетей и приложений. Будут только отечественные VPN. Telegram будет по-прежнему работать на сообщения, голосовые», — добавила она.

Заявление РКН: звонки в мессенджерах частично ограничены После этой публикации журналистки 360.ru обратился за комментариями к Антону Ткачеву, чтобы прояснить, что в итоге будет со звонками и откуда у Кашеваровой такая уверенность, что их все-таки заблокируют. Но депутат тему обсуждать не стал.

«Я не буду реагировать на чьи-то высказывания. В Госдуме эта тема не обсуждалось, не поднималась информация, я не понимаю, что обсуждать. Заявления о блокировке может давать Минцифры или Роскомнадзор», — отрезал он.

Фото: РИА «Новости»

Вскоре заявление на тему, наконец, опубликовал РКН. В пресс-службе заявили, что ограничение звонков через Telegram и WhatsApp* ввели для противодействия мошенникам. Решение об этом приняли из-за данных правоохранительных органов и жалоб россиян на звонки мошенников, вымогающих деньги, а также вовлекающих людей в диверсионную и террористическую деятельность. «Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», — указали в Роскомнадзоре. Кроме частичного ограничения звонков, других мер к функционалу мессенджеров пока не вводили. С пояснением выступило и Минцифры, назвав условие восстановления доступа к звонкам в мессенджерах WhatsApp* и Telegram.

Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства. Минцифры

Альтернативы звонкам в WhatsApp и Telegram На фоне бурного обсуждения судьбы звонков в WhatsApp* и Telegram россияне уже не первый день ищут возможные замены этим мессенджерам. По мнению эксперта комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчика сайта Кремля Артема Геллера, большая часть российских пользователей, возможно, перейдет в MAX.

«Какое-то время люди будут искать удобные для себя варианты. В MAX никаких ограничений не ожидается, поэтому значительная доля пользователей перейдет туда», — пояснил он в беседе с НСН.

Фото: РИА «Новости»

Эту точку зрения разделил бывший пресс-секретарь Павла Дурова и «ВКонтакте» Георгий Лобушкин в комментарии NEWS.ru. По его мнению, вполне возможно, что когда-то все мы будем «созваниваться в мессенджере MAX или вспомним старую добрую сотовую связь». Эксперт в сфере инфобезопасности Александр Колесников не исключил, что востребованным может стать «Яндекс.Мессенджер», который поддерживает личные и групповые аудио- и видеозвонки, а также голосовые сообщения.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.