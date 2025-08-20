Сегодня 18:29 Зумеры не в почете, что будет с альфа? Почему российские работодатели не нанимают молодежь Психолог Амелина-Прилепская объяснила, какими работниками будет поколение Альфа 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России неохотно принимают на работу представителей поколения Z. Все из-за нежелания молодых специалистов быть винтиками в системе: им хочется чувствовать свою значимость, а работу они воспринимают как лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов. Что не так с зумерами и как будет строить карьеру следующее поколение — альфа, выяснил 360.ru.

Почему зумеров не хотят нанимать Представители поколения Z не хотят встраиваться в корпоративные рамки, объяснила эксперт Роскачества Мария Хмеленко «Ленте.ру». Зумеры не готовы на безграничную преданность одной компании на протяжении многих лет, не хотят подчиняться строгой иерархии и следовать KPI. Это создает сложности для руководителей организаций, которые привыкли к безропотному подчинению миллениалов.

Теория поколений Нила Хау и Уильяма Штрауса — это социологическая концепция, согласно которой люди, родившиеся в определенные периоды времени, разделяют общие ценности, убеждения и поведенческие модели. Она помогает понять различия в мышлении между беби-бумерами, поколениями X, Y (миллениалами), Z (зумерами) и альфа.

«Поколение Z смотрит на карьеру не как на вертикальную лестницу. Для них главное — чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными», — отметила эксперт. Тем временем миллениалов легко запугать увольнением, лишением премии или бонусов. Их можно мотивировать повышением, на что уже не поведутся зумеры.

Фото: PsychoShadow/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com

Что не так с зумерами Сегодня поколение Z ломает систему, рассказала 360.ru клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская. «Процесс, который сейчас происходит, — здоровая реакция на больную систему. Ведь любая структура, будь то семья, корпорация, общество, стремится к гомеостазу, то есть к равновесию», — объяснила эксперт. Родители зумеров — это бумеры и поколение X, философия которых построена на парадигме выживания. Она ведет к тотальной лояльности, где надо быть послушным винтиком на заводе или в партии. Их воспитывали в понимании, что система даст безопасность: квартиру, машину, пенсию, другие блага и гарантии.

Интересно Поколение Y изначально приучили к тому, что сначала надо потрудиться, чтобы на Новый год им что-то купили. Поколение Y изначально приучили к тому, что сначала надо потрудиться, чтобы на Новый год им что-то купили.

У зумеров такого воспитания не было, потому что с самого детства они имели все. Также представители поколения Z видели, что в семьях, где обещали безопасность, ее не получали. В более раннем возрасте до зумеров дошло, что стабильность — это иллюзия.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Не нужно забывать, что поколение Z выросло у родителей, которые постоянно выгорали и разочаровывались. «Теперь их роль в обществе — нарушить такой токсичный гомеостаз, выступить как компенсаторика. И это не только нежелание быть винтиками и даже не лень, но также здоровая адаптивная реакция на систему, которая себя изжила», — пояснила Амелина-Прилепская. Зумеры, в отличие от их родителей, отказываются подчиняться ведущим к выгоранию и нестабильности правилам. Поэтому представителей поколения трудно запугать — базовые потребности, такие как еда или кров, у них закрыты. Угроза увольнения на них не срабатывает, потому что молодые люди понимают: одна компания не может быть единственным источником заработка. Это умозаключение складывается из изобилия информации, возможностей и сервисов, в окружении которых зумеры выросли. Поэтому угроза смерти для них как бы исчезла.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

С коллегой согласилась психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Она подчеркнула, что миллениалы, родившиеся с 1981 по 1996 год, видели, как их родители переживали кризис 2008-го. Многие потеряли работу, накопления, дома, что сформировало у целого поколения травму нестабильности. «Стратегией выживания миллениалов стало стремление к надежности и предсказуемости. Бонусы, премии, повышения для них — это не просто деньги, а подтверждение безопасности и стабильности в непредсказуемом мире», — пояснила эксперт. Осознанное взросление зумеров, рожденных с 1997 по 2012 год, пришлось на пандемию. И это был шок иного рода — тотальной неопределенности, когда все рушится, а мир как будто останавливается.

Интересно Тогда они поняли, что работа может быть удаленной, иерархия — условной, а жизнь — хрупкой. Человеческих лет слишком мало, чтобы тратить их на нелюбимое дело. Исходя из этой травмы, зумеры сместили акцент с накопления гарантий на извлечение смысла и ценности из каждого своего действия. Тогда они поняли, что работа может быть удаленной, иерархия — условной, а жизнь — хрупкой. Человеческих лет слишком мало, чтобы тратить их на нелюбимое дело. Исходя из этой травмы, зумеры сместили акцент с накопления гарантий на извлечение смысла и ценности из каждого своего действия.

Кроме того, следование жесткой иерархии и правилам для поколения Z становится нелепым в их цифровом мире. Для миллениалов, которых можно назвать аналоговыми, то есть теми, кто знал мир до интернета, это необходимое условие для выживания. Зумеры же привыкли сравнивать реальный мир с онлайном, где подобное неприемлемо.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Также зумеров растили миллениалы и поколение X, которые, отчаявшись дать детям стабильность, дали им другое — гиперопеку и установку на уникальность. «В какой-то момент стало модным говорить детям, что они особенные, что нужно следовать за мечтой. На работе они искренне считают, что корпорации должны относиться к ним так же, как мама и папа, то есть признавать их уникальность и заботиться о психологическом комфорте», — отметила Валуева. Проблема в том, что они пришли в систему, которую выстроили миллениалы, где сотрудники становятся винтиками в большой машине. Возникает когнитивный диссонанс, и именно из-за него зумеры отказываются играть в то, что для них заведомо проигрышно.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Какими работниками будут поколение альфа Если зумеры ломают систему, то альфа, которые скоро окончат школу и выйдут на рынок труда, станут сборщиками новой, уверена Амелина-Прилепская. «Альфа — первое поколение, которое полностью выросло в контакте с техникой. Они находятся в среде, где идет процесс создания искусственного интеллекта», — объяснила психолог. Скорее всего, они не будут работать на одну компанию. Их формат — коллаборации, так как эти дети любят играть, за счет чего альфа выросли креативными.

Если зумеры борются с системой, то альфа будут ее просто игнорировать. Валерия Амелина-Прилепская

Альфа станут командными игроками. Важно не давать им бонусы, а говорить на языке их ценностей. Это означает, что будущие работодатели должны давать понимание, что работа нужна не для стабильности, а для перемен, причем кардинальных, где альфа изменят индустрию. Нужно будет создавать некие коллаборации, где сотрудники нового поколения смогут экспериментировать, тестировать идеи, видеть результаты, взаимодействовать с другими. Вместо премии им необходима возможность участвовать в прорывных проектах с их упоминанием.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Так как поколение альфа появилось на свет, условно говоря, с айпадами в руке, где алгоритмы настроены на уникальные предпочтения, они будут ожидать такого же от работы. А это гиперперсонализированный подход к себе, своей карьере, задачам, графику и мотивации, добавила Валуева. У альфа развиты клиповая коммуникация и мышление. Им легче воспринимать информацию через рилсы, мемы или инфографику, а не многостраничные отчеты и совещания. Кроме того, метавселенные для нового поколения, типа VR или AR, — это не фантастика, а часть среды обитания. Потому будет комфортно проводить в таких форматах летучки или совещания. Альфа видят, с чем сейчас сталкиваются их родители и старшее поколение зумеров — это выгорание, тревожность, экологический кризис. Так что потребуют не просто смысл, а прагматичную и экологичную для психики технологичную работу.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Их нельзя будет просто поместить в команду. Придется интегрировать альфа в проект. Эти работники будут великолепны в ролях, требующих быстрой адаптации, работы с данными в режиме реального времени, визуализации сложных концепций», — отметила Валуева. Не обойдется и без минусов. У альфа возникнут сложности с долгосрочным планированием и монотонной работой. Однако работа станет квестом, игрой с переходами на новые уровни, которые нужно прокачивать. «Они не будут жить, чтобы работать, и даже не будут работать, чтобы жить. Вместо этого использовать работу как один из многих инструментов для желаемого образа жизни», — объяснила психолог.

Интересно Альфа будет отлично характеризовать поговорка «Занимайся любимым делом, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Альфа будет отлично характеризовать поговорка «Занимайся любимым делом, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни».

Работодатель, который попытается присвоить их цифровую идентичность, столкнется с жестким отпором. Альфа будет волновать не только то, что производит компания, но и как она это делает. Для них будут важны ценность, этика и влияние на ментальное здоровье общества. «Задача работодателя будущего не пытаться ломать черты новых поколений, а учиться создавать среду, где альфа и зумеры станут источником инноваций и роста», — подытожила Валуева.