«Зима с одноклассниками»: конкурс от 360.ru

Обогреватель, лопату для снега, минипарники для выращивания рассады и множество других подарков для сада и огорода приготовил телеканал 360.ru для участников конкурса «Зима с одноклассниками». Победителей выберут 8 декабря генератором случайных цифр, их будет 55.

Регламент проведения конкурса «Зима с одноклассниками»

1. Лицо (далее – Ответственное лицо), утвержденное приказом генерального директора АО «Телеканал 360», и ответственное за организацию проведения Конкурса «Зима с одноклассниками» (далее – Конкурс) в порядке, предусмотренном Правилами Конкурса, определяет победителей Конкурса (далее – Победители).

2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения итогов Конкурса Ответственное лицо посредством системы сообщений социальной сети Одноклассники направляет каждому победителю Конкурса сообщение следующего содержания:

«Сообщаем, что вы признаны победителем конкурса «Зима с одноклассниками», организатором которого является акционерное общество «Телеканал 360», ОГРН 1175024019983, ИНН 5024176605, КПП 502401001.

Просьба ответным сообщением подтвердить свое намерение получить Приз и сообщить адрес пункта выдачи OZON (https://www.ozon.ru/), в котором вам будет удобно забрать Приз, либо сообщить о своем отказе от получения Приза».

3. По истечении срока ответа на сообщение, указанное в п. 2 настоящего регламента, и составляющего 1 (один) рабочий день, Ответственное лицо готовит служебную записку на имя генерального директора АО «Телеканал 360», содержащую информацию о количестве и стоимости Призов, необходимых к приобретению АО «Телеканал 360» для их последующего вручения победителям Конкурса, подтвердившим свое намерение получить приз и сообщивших адрес пункта выдачи Озон.

4. После визирования служебной записки генеральным директором АО «Телеканал 360», Ответственное лицо обеспечивает подготовку и направление заявок для оплаты призов на маркетплейсе OZON (https://www.ozon.ru/) согласно утвержденному регламенту прохождения платежей АО «Телеканал 360» и направление QR-кодов для получения призов победителями Конкурса.

Правила проведения конкурса «Зима с одноклассниками»

1. Общие положения

1.1. Используемые термины и понятия:

1.1.1. Конкурс – розыгрыш Призов, который проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами. Конкурс не относится к лотереям в соответствии с Федеральным законом РФ «О лотереях» или иным мероприятиям, основанным на риске.

1.1.2. Организатор – акционерное общество «Телеканал 360», адрес: 143404, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, помещ. 16, ОГРН 1175024019983, ИНН 5024176605, КПП 502401001.

1.1.3. Группа – официальная группа Телеканал 360 (https://ok.ru/tv360) в социальной сети Одноклассники (https://ok.ru/).

1.1.4. Сервис – сервис KonkursOK.ru (https://konkursok.ru/) для определения победителей конкурсов, проводимых в социальной сети Одноклассники.

1.1.5. Участник – лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими правилами и желающее принять участие в Конкурсе.

1.1.6. Победитель – Участник, который в соответствии с настоящими правилами признается победителем и вправе получить от Организатора Приз.

1.1.7. Приз – один из следующих призов, вручаемых Победителю:

- напольный, настольный керамический тепловентилятор Tefal SE8230F0 (2 штуки);

- лопата пластиковая для уборки снега с черенком 500x400 мм «Богатырь» (3 штуки);

- фитолампа для растений, цветов, рассады, полный спектр, 3 лампы (3 штуки);

- мини-теплица для рассады (4 штуки);

- набор садовых инструментов для ухода за растениями (4 штуки);

- удобрение универсальное для всех овощей, ягод и фруктов (20 штук);

- набор семян овощей (20 штук).

Призы не облагаются НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ.

1.2. Порядок проведения Конкурса и условия определения Победителя, установлены настоящими правилами.

1.3. Срок проведения Конкурса: с 25.10.2025 по 30.11.2025.

1.4. Дата подведения итогов Конкурса (определения победителей): 08.12.2025.

1.5. Конкурс проводится в рекламных целях, для привлечения внимания и поддержания интереса пользователей социальной сети Одноклассники к Группе.

1.6. Настоящие правила размещаются в Группе или на сайте Организатора.

1.7. Организатор проводит Конкурс за счет собственных средств.

2. УЧАСТНИКИ

2.1. Участником может стать любое физическое, дееспособное лицо, гражданин РФ, достигшее восемнадцатилетнего возраста на дату начала Конкурса, не включенное в реестр иностранных агентов, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, зарегистрированное в качестве пользователя социальной сети ВКонтакте, идентифицированное по номеру мобильного (сотового) телефона, зарегистрированного на территории РФ.

2.2. Каждый Участник:

- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенных настоящими правилами;

- в случае использования псевдонима (вымышленного имени) и (или) изменения имени в период проведения Конкурса, должен сообщить (подтвердить) свое подлинное имя посредством системы сообщений социальной сети Одноклассники;

- лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;

- должен знать и обязан соблюдать настоящие правила;

- вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе, отказаться от получения Приза;

- не вправе передать и (или) любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам);

- у Участника должна быть активна функция, позволяющая направлять ему сообщения посредством системы сообщений социальной сети Одноклассники.

2.3. Участник за свой счет уплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.

2.4. Участник действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в своем волеизъявлении. Участник принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным получением Приза по итогам участия в Конкурсе.

2.5. Лица, не названные в п. 2.1 настоящих правил, а также лица, признанные судом недееспособными на дату начала Конкурса, стать Участниками не могут и не вправе получить Приз.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Срок проведения Конкурса указан в п. 1.3 настоящих правил.

3.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо подписаться на Группу, осуществить репост поста о проведении конкурса (https://ok.ru/group/52574216781995/topic/158198777819307?utm_campaign=web_share) на своей странице в социальной сети Одноклассники (страница Участника в социальной сети Одноклассники должна быть открытой для просмотра).

3.3. В дату подведения итогов Конкурса, указанную в п. 1.4 настоящих правил, ответственное лицо Организатора с помощью сервиса определит Победителей в количестве 56 человек и разместит информацию о победителях в Группе.

3.4. В случае приостановки работы Сервиса, технических неполадок в работе Сервиса или прекращения работы Сервиса, Организатор вправе использовать иной сервис с аналогичным функционалом для определения Победителя.

3.5. Участия в Конкурсе одного Участника с двух и более аккаунтов не допускается (фейковые аккаунты). Если Участник создал более одного аккаунта для участия в Конкурсе и занял призовые места, то он лишается права на получение Приза.

3.6. Участники, признанные Победителями, получают возможность получить Приз.

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

4.1. После подведения итогов Конкурса ответственное лицо Организатора посредством системы сообщений социальной сети Одноклассники направляет Участнику, признанному Победителем, текстовое уведомление о признании его Победителем и возможности получить Приз.

4.2. Победитель в течение 1 (одного) календарного дня с даты направления ему сообщения ответственным лицом Организатора обязан подтвердить получение им текстового уведомления ответным сообщением, в котором должен сообщить ответственному лицу Организатора о своем намерении получить Приз и адрес пункта выдачи OZON (https://www.ozon.ru/), в котором Победителю будет удобно забрать Приз, либо отказаться от получения Приза. Если Победитель не направит сообщение о намерении получить Приз в указанный срок, он утрачивает право на получение Приза.

4.3. В случае подтверждения Победителем своего намерения получить Приз, Ответственное лицо организатора посредством системы сообщений социальной сети Одноклассники направляет Участнику QR-код для получения Приза в пункте выдачи Озон, указанном Победителем.

4.4. Приз не заменяется иными материальными и нематериальными ценностями.

4.5. Каждому Победителю Конкурса может быть вручено не более 1 (одного) Приза.

4.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих правилах, или сообщил недостоверные (недействительные) сведения и информацию, или отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный Приз в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Получая Приз, Победитель выражает свое безусловное согласие с тем, что его изображение, фото- и видеоматериалы, а также иные данные и материалы, размещенные Победителем на своей странице в социальной сети Одноклассники, могут быть использованы Организатором в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока без выплаты вознаграждения Победителю.

5.2. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику во время проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора предоставить права и (или) выполнить обязательства.

5.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и (или) настоящих правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.

5.4. Организатор оставляет за собой исключительное право:

- дополнять и (или) изменять настоящие правила;

- прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и (или) аннулировать в целом или в части, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством.

Информация о существенных изменениях настоящих правил размещается в Группе либо на сайте Организатора.

5.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ и при недостижении согласия могут быть переданы на рассмотрение Пресненского районного суда города Москвы.

5.6. Заглавия в настоящих правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих правил.