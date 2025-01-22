22 января 2025 22:49 «Не бьюсь в истерике». «Журналистка» Несоевая два года публиковала выдуманные истории Продававшая СМИ выдуманные истории об СВО Несоевая нашла новую работу 0 0 0 Фото: Pixabay Эксклюзив

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«Журналистку» из Татарстана, которая писала под псевдонимом Асия Несоевая, обвинили в выдумывании историй для материалов, которые она продавала в независимые издания, некоторые из них являются иноагентами. Ее статьи чаще всего касались темы СВО. Материалы отражали якобы негативную сторону околовоенной действительности в России. Писательницу разоблачили, но девушка не унывает, «не бьется в истерике» и все у нее хорошо, рассказала она сама 360.ru.

«Достаточно сказала» Оправдываться Несоевая не стала, заявила, что «и так уже достаточно сказала». Telegram-канал Baza ранее опубликовал комментарий 21-летней «журналистки», в котором она заявила, что никогда не придумывала цитаты, события и персонажей. «Наша деревня живет на тюремных законах, поэтому я решила, что лучше обосрусь и встану в не лучшем виде перед журналистами и завершу карьеру, чем буду продолжать. <…> Лучше сетевой трибунал, чем адская жизнь от зеков и военных дома», — привел Telegram-канал слова «журналистки».

Фото: Freepik

В беседе с 360.ru Несоевая заявила, что больше не планирует публиковать собственные статьи и ищет работу в другой сфере. По ее словам, предложения уже поступили, и она их рассматривает. «В любом случае, сейчас я надеюсь, что буду в безопасности, это самое главное. На счет здоровья я не переживаю, у меня все в порядке, у меня нет никакого нервного срыва и прочего, все в порядке. <…> Предложения рассматриваю. Я уверена, что смогу реализоваться, выстроить полноценную карьеру и то все будет в итоге отлично», — отметила собеседница 360.ru. Девушка добавила, что угроз в ее адрес не поступало, однако о безопасности она упомянула несколько раз. Несоевая призналась, что некоторые ее бывшие работодатели связывались с ней, но никаких требований не выдвигали и гонорары вернуть не просили. «Вы им идейки не подкидывайте, потому что я бы не хотела этого делать. В любом случае, это не публичный вопрос. Самое главное, чтобы я оставалась в безопасности, что до моего ментального состояния — переживать не нужно, все в порядке. Я держусь и буду держаться. Я не бьюсь в истерике и так далее», — подытожила «журналист».

Фото: РИА «Новости»

«Спалилась» на подделке переписки Telegram-канал «Осторожно, новости», с которым среди прочих сотрудничала «журналистка», рассказал, как ее разоблачили и уличили в фальсификации материалов. Одно из изданий попросило подтвердить детали истории о российском военнослужащем, и Несоевая прислала якобы скриншот переписки. Однако при проверке в них обнаружили признаки подделки, после этого редакция стала проверять и все подробности материала. Эта история стала достоянием гласности, и другие издания, которые ранее публиковали материалы этого автора, удалили статьи с сайтов. За два года работы у 21-летней «журналистки» набралось 33 больших «публикации от источников». Несоевая сотрудничала с изданиями «Холод»*, «Новая газета. Европа»**, «Важные истории»**, The Insider**, «Дискурс». Для Telegram-канала Ксении Собчак «журналистка» из Татарстана писала материал о мужчине, которому удалось спрятаться от призыва в отдаленной деревне. Для других СМИ девушка писала, как военкоматы не дают хоронить солдат-мусульман по религиозным обычаям, или как родственников солдат СВО лишают выплат. Также были статьи о расстреле военных, которые отказывались ехать в зону спецоперации. Все материалы Несоева писала якобы со слов «источников», но не смогла предоставить ни одного достоверного доказательства. Сейчас все издания спешно удалили публикации «журналистки» со своих ресурсов. *Признаны иностранными агентами.

**Признаны нежелательными организациями.