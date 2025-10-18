«Жираф» с 11 миллиардами. Тайные сделки и двойная жизнь Михаила Прохорова

Куда пропал Михаил Прохоров? Финансовый гений, скандалист, провалившийся кандидат в президенты и один из немногих олигархов, чьи 11 миллиардов долларов не тронули санкции. Его история — это клубок противоречий: от студенческого бизнеса на джинсах до подозрительной сделки с виллой вице-премьера. Где сейчас Прохоров и почему предпочитает оставаться в тени?

Биография будущего миллиардера В мае 2025 года Михаил Прохоров отметил свой 60-летний юбилей. Родился будущий миллиардер в интеллигентной московской семье. Отец Дмитрий Ионович занимал должность начальника Управления международных связей в Госкомспорте СССР, а мать работала на кафедре полимеров в Московском институте химического машиностроения. В семье есть старшая дочь Ирина, которая стала литературоведом, телеведущей и издателем. Бабушка и дедушка по отцовской линии были крестьянами. А вот родители Тамары Михайловны были не из простого люда. Дед занимал пост наркома здравоохранения Дагестана, бабушка была микробиологом, во время войны занималась разработкой вакцин.

Фото: РИА «Новости»

Семья жила в достатке. Однако в интервью Прохоров, уже став известным и богатым, рассказывал, как его мать стояла в очередях в магазинах, добывая дефицитные продукты. По его словам, Прохоровы жили в тесной квартирке и страдали от проявлений антисемитизма — семья была наполовину еврейской со стороны матери. Отцу Михаила по должности не полагалось «стоять в очередях», чиновники его уровня отоваривались в специальных отделах.

Бизнес на «варенках» Путь предпринимателя Прохоров начал еще в студенческие годы. В одном из интервью он назвал этот бизнес «сомнительным»: с приятелем они закупали обычные джинсы, вываривали их с отбеливателем и продавали модные «варенки» с большой прибылью. Так он якобы зарабатывал свой первый миллион. Университет Михаил закончил в 1989 году с красным дипломом. После чего Михаила Прохорова взяли на работу в банк МБЭС, причем сразу на должность начальника управления — вряд ли здесь обошлось без отцовских связей. Становление бизнеса Прохорова проходило в сложное для России время. На руку начинающему предпринимателю сыграла масштабная приватизация, он попал в самую первую ее волну. Прохоров скупил бумаги ряда госпредприятий за треть стоимости, а потом удачно продал их. Прохоров прославился как крупный инвестор, он покупал и продавал компании, банки и медиапроекты. В какое-то время ему принадлежал медиахолдинг РБК. На волне любви к баскетболу предприниматель приобрел команду Brooklyn Nets и владел ею около 10 лет.

Фото: РИА «Новости»

Через два года после окончания вуза Прохоров познакомился с Владимиром Потаниным. Именно Потанин направил вчерашнего студента по прозвищу Жираф (рост Прохорова — 204 сантиметра) по пути больших денег. Бизнес-союз Прохорова и Потанина просуществовал более 15 лет. Они основали ОНЭКСИМ-банк, который принес предпринимателям миллиарды и негласный статус олигархов. В ноябре 1995 года ОНЭКСИМ-банк приобрел 38% акций РАО «Норильский никель». Разразившийся вокруг продажи «Норникеля» скандал замяли, Счетную палату «заткнули». В 2008 году Прохоров удачно продал свой пакет «Норникеля». Михаила Прохорова называли финансовым гением, чья интуиция позволяет заключать самые выгодные сделки и получать колоссальную выгоду. В 2009 году в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes он занял первое место.

В России у Прохорова крупных проектов не было с 2017 года, он начал избавляться от них после президентских выборов в 2012 году. В 2014 году в РБК, принадлежавшем Прохорову, начали появляться публикации в поддержку украинского Майдана. В результате власти инициировали смену собственника медиахолдинга.

Фото: РИА «Новости»

Общее состояние Михаила Прохорова по оценке Forbes составляет около 11 миллиардов долларов. В списке самых богатых жителей страны в 2025 году он занял 12-е место.

Скандальный поход на выборы Политика в жизнь Михаила Прохорова вошла в 2011 году, он вступил в партию «Правое дело» и ненадолго стал ее председателем. Через год он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. В предвыборной кампании он упирал на интеграцию в Европу и сотрудничество с демократическими государствами, а также обещал победить коррупцию. В программе Прохоров делал акцент на частной собственности. На выборах Прохоров набрал 7,98% голосов избирателей. Во время выборов появлялись слухи, что Прохоров — это проект Кремля. По мнению аналитиков, предвыборная программа олигарха состояла из тезисов, основанных на «противостоянии» с действующим главой государства. «Борьба» Прохорова проходила в режиме благоприятствования — в его распоряжении были все медийные площадки страны, а чиновники снисходительно относились к собраниям его сторонников.

Фото: РИА «Новости»

По мнению политтехнологов, «оппозиционер» Прохоров привлекал творческих и ученых людей, более всего недовольных властью. Именно их голоса должен был аккумулировать «кандидат-спойлер», который на выборах должен проиграть «кандидату от власти». Так и произошло — Прохоров успешно «утилизировал» голоса интеллигенции, которые могли достаться истинным противникам президента. Однако есть версия, что участие в выборах позволяло кандидату вывести в тень большие суммы денег. Политику бизнесмен всегда воспринимал как инструмент. На тот период Прохоров был «рупором либеральных элит», которые не жалели средств на поддержку «своего» кандидата. Одной из ярких сторонниц олигарха была Алла Пугачева, она всячески продвигала его с экранов и страниц печатных СМИ.

Фото: РИА «Новости»

В отличие от многих российских бизнесменов, Михаил Прохоров не пострадал от санкций. Возможно, причиной стало его «противостояние» Владимиру Путину на выборах в 2012 году. Он не делает громких заявлений о текущей мировой обстановке и не озвучивает свою позицию по отношению к конфликту России и Украины. В 2022 году его внесли в украинский санкционный список. Политтехнологи предполагают, что такую позицию Прохоров выбрал не спроста — в наше время россиянину трудно сохранить 11 миллиардов долларов от санкций и замораживания активов. При таком раскладе Прохоров уже не сможет «подстраховывать» влиятельных людей из Москвы.

Куда пропал уже не российский олигарх В апреле 2022 года Прохоров получил израильское гражданство, и хоть его пресс-служба опровергла эту информацию, в американской версии Forbes этот факт считается подтвержденным. Место постоянного проживания миллиардера неизвестно. В одном из интервью он признавался в любви к Нью-Йорку, однако домом называл Москву. Однако есть сведения, что большую часть времени миллиардер проводит не в Москве или Нью-Йорке, а в Великобритании, ОАЭ и Швейцарии. В России у Михаила Прохорова есть дом в элитном поселке Немчиново в конце Сколковского шоссе. Дом стоит практически в лесу, окруженный высоким забором.

Фото: РИА «Новости»

Завидный холостяк Михаил Прохоров очень скрытен и не афиширует свою личную жизнь. Он никогда не был женат, однако состоял в отношениях, дважды был помолвлен. Он признает, что однажды был в отношениях, которые продлились восемь лет. Однако имя спутницы бизнесмен не называл. В СМИ ранее писали, что его первой возлюбленной была однокурсница Елена Мысина. Но она вышла замуж за другого, но карьеру сделала в компании Прохорова, она стала его финансовым директором. Среди пассий бизнесмена значится Мила Журавлева, но это было в далеких 90-х. Однажды Прохоров признался, что прибегал к услугам профессионалок лишь однажды. «Был молод, горяч, любопытен. Представительница древнейшей профессии была великолепна и читала Ницше в подлиннике. И дала совет, как быть успешным в жизни: „Спинку держи прямо и не суетись“. Не суетиться научился. Над спиной еще работаю», — заявил тогда Прохоров. Единственной по-настоящему близкой женщиной в жизни Прохорова остается его сестра Ирина. Она поддерживает брата во всех начинаниях и возглавляет его фонд.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы, интриги, расследования Жизнь Михаила Прохорова, несмотря на его скрытность, не была идеальной. Периодически миллиардер попадал в скандалы, из которых не всегда удавалось выкрутиться без потерь. В январе 2007 года в Куршавеле местная полиция задержала 26 российских крупных бизнесменов в рамках расследования весьма щекотливого дела. Прохорова заподозрили в организации сети проституции и связях с несовершеннолетними. Следствие выяснило, что в своей загородной резиденции предприниматель проводил время в окружении друзей и молодых особ. В тюрьме он просидел четыре дня. Дело против Прохорова прекратили через два года за отсутствием состава преступления. Предположительно, бизнесмен откупился от французской полиции, но подтверждения этим слухам нет.

Фото: РИА «Новости»

Громкий скандал послужил причиной «развода» между бизнес-партнерами, который тоже вылился в грандиозный скандал. Потанин обвинил Прохорова в несоблюдении договоренностей при продаже пакета «Норникеля». Тот подал в суд, но проиграл его. В июне 2009 Прохоров оскорбил своим поступком все старшее поколение россиян — он устроил вечеринку на палубе крейсера «Аврора». Тогда под матерные песни Сергея Шнурова гости мероприятия ныряли прямо с борта в Неву. Пожилые петербуржцы расценили это как личное оскорбление. До Прохорова никому не приходило в голову устроить вечеринку на корабле-музее.

Фото: РИА «Новости»

В 2018 году российская пресса раскопала, что Прохоров через офшорную компанию приобрел итальянскую виллу у вице-премьера правительства России, чтобы «подстраховать» его от западных санкций. Недвижимость, приобретенную в 2008 году за 11 миллионов евро, Прохоров купил за 35,5 миллиона евро. Выдвигались предположения, что это своего рода подкуп. Прохоров подал в суд иск о защите чести и достоинства и выиграл его. Весной 2019 года снова разразился скандал, в центре которого оказался Михаил Прохоров. Сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски в штаб-квартире группы ОНЭКСИМ. Официально причины обысков не раскрывались, однако были предпосылки, что речь идет о хищениях и неуплате налогов. Через несколько месяцев ОНЭКСИМ выставил на продажу все активы. В числе имущества Прохорова значится 96-метровая яхта «Палладиум» и такая же по размеру яхта «Солемар». Также он был владельцем самолетов «Гольфстрим» и «Фалькон».