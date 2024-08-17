17 августа 2024 00:32 Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции Психолог Кольцова: IT-специалистам общаться с окружающими не так уж и важно 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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У IT-специалистов нашли профессиональную деформацию: оказывается, некоторые из них испытывают трудности с управлением эмоциями, сопереживанием и распознаванием чужих чувств. Психолог Екатерина Кольцова в беседе с 360.ru заметила, что обычно в этой сфере работают люди, которым не так важно окружение, поэтому они плохо понимают настроение и потребности других.

«Во-первых, нужно начать с того, что в IT, в принципе, идут те, у кого изначально уровень эмпатии чуть ниже. <…> Это не самое социальное направление [деятельности], а [такие специалисты] не из тех, кто любит быть в окружении людей», — пояснила она. Люди, не понимающие намеков Кольцова добавила, что им хорошо наедине с собой и с ноутбуком, хотя о снижении уровня эмпатии или эмоциональной вовлеченности здесь говорить не приходится. В влиянии программирования на эмоциональный интеллект специалист тоже усомнилась.

Эмоциональный интеллект включает в себя не только эмпатию и эмоциональную включенность, тепло по отношению к другим людям, но и стрессоустойчивость, адаптивность, гибкость. Я думаю, что с этими качествами у них все хорошо. Екатерина Кольцова психолог

Однако Кольцова согласилась с тем, что для представителей IT-сферы контактировать с окружающими не так уж и важно. «[Чтобы] быть включенным в человека уметь его слышать, слушать, чувствовать его потребности, чтобы этот навык нарабатывался, нужно очень много взаимодействовать с другими. Поэтому такой навык развит у тех, кто работает с людьми. Они умеют по малейшим изменениям интонации, движения понимать, что с человеком происходит. У тех, кто работает с цифрами или с компьютерами, такой навык просто не формируется», — добавила психолог.

Фото: Pxhere

Говоря о проявлении низкого уровня эмпатии и эмоционального интеллекта, она объяснила, что любого рода любого рода отношения — коммуникации, партнерство, семья или дружба — предполагают умение двух или нескольких личностей слышать потребности друг друга и каким-либо образом подстраиваться под ситуацию.

Если человек занимается программированием, он же как субъект, который влияет на объект: то есть он может поменять программу, изменить какие-то действия в компьютере. А с человеком так не получится. Эмпатия заключается в том, что я с тобой разговариваю на равных, мы не пытаемся друг друга изменить, учимся подстраиваться друг под друга, замечать изменения в настроении. Екатерина Кольцова

В быту, предположила собеседница 360.ru, скорее всего, погруженный в компьютер и хорошо разбирающийся в программировании человек вряд ли адекватно воспримет намеки от усталой жены, если она будет стараться обратить на себя внимание ненавязчиво. «Он либо не заметит, потому что не настроен на эти мельчайшие изменения в поведении, либо предложит ей помощь [в лоб]», — заключила Кольцова.

Фото: Pxhere

В мире кода В профдеформации IT-специалистов разбирались в Московском психолого-социальном университете. В проведенном исследовании указали, что большую часть рабочего времени программисты проводят в мире кода, и, как правило, уровень социального взаимодействия у представителей данной профессии ниже большинства других. И хотя у айтишников действительно низкий уровень эмоционального интеллекта, с осмысленностью и удовлетворенностью жизни у них все в порядке. Тем не менее у подавляющего большинства принявших участие в научном изыскании программистов низкий или даже крайне низкий показатель по управлению эмоциями — своими и других людей, — эмпатии, а также трудности с сопереживанием и распознаванием чужих чувств.