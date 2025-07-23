Сегодня 14:09 «Животное на улице — не норма». Зоозащитница поддержала идею о запрете мешать отлову Зоозащитник Еремеева: люди не должны препятствовать адекватному отлову животных 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Депутаты внесли в ГД законопроект, запрещающий противодействовать представителям организаций по отлову бездомных животных. Инициативу в комментарии 360.ru поддержала зоозащитник Ольга Еремеева.

«Если имеется ввиду, что приехал отлов, а на месте люди выстроили баррикады и кричат „не отдадим“, тогда даже мне, наверное, надо быть на стороне отлова, будь он гуманный, адекватный и с прозрачным продолжением жизни тех животных, которых этот отлов забрал. Люди должны получить информацию о том, в какой приют эти животные отправятся и иметь возможность их навещать», — объяснила она. Она добавила, что не все люди готовы забрать кошку или собаку домой, но при это с заботой ухаживают за животными в местах их обитания.

Живет какая-нибудь прекрасная дворняга во дворе, весь дом ее кормит, дети с ней играют, все всех обожают, но никто не забирает ее домой. Находится какой-то инициативный человек, которому вся эта история не нравится. Он вызывает отлов, тот приезжает и пытается это животное забрать. Ольга Еремеева зоозащитник

Здесь возникают стычки с жильцами и отловом. Однако важно понимать, что комфорт для кошек и собак относителен. Животные на улице не защищены от голода, машин и плохих людей. «Должно работать правило: если ты заботишься, если ты переживаешь, если тебе это животное дорого, пожалуйста, забери его домой. <… > Вся жалость в хорошем смысле должна быть подкреплена чем-то еще, помимо прикормить и уйти потом спать домой в своей теплой кровати, а собака останется во дворе. Вопреки расхожему мнению, собаке это не супер нравится», — добавила зоозащитник. Если люди будут знать дальнейшую судьбу животного, они не будут препятствовать отлову. «Животное на улице — это не норма, и нужно повышать градус собственной ответственности, а не препятствовать службам, которые действуют в связи с законодательством», — заключила Еремеева.

Фото: Медиасток.рф

Суть законопроекта Действующая система мер по обращению с бездомными животными не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения, объяснили парламентарии. «Отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета физическим и юридическим лицам осуществлять противодействие представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев, приводит к их бесконтрольному размножению, появлению на наших улицах стай бродячих собак, которые представляют угрозу для людей», — следует из документа.