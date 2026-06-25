Жительница Московской области стала победительницей акции «Диктант Победы»

«Единая Россия» в Музее Победы в Москве наградила победителей международного исторического тестирования, ими стали 20 человек из разных регионов страны. Среди них — жительница Можайска Дарья Полякова. Дарья преподает физическую культуру в школе, а также работает социальным педагогом.

«Я всегда считала, что знание истории — это не менее важно, чем физическая подготовка. Великая Отечественная война — это наша общая память. А „Диктант Победы“ — отличная возможность проверить свои знания и еще раз осознать, насколько важно беречь правду. Я рада, что смогла показать хороший результат и присоединиться к этому важному событию», — поделилась Дарья.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на награждении победителей акции отметил, что «Диктант Победы» стал одним из главных ответов на попытки противников переписать историю нашей страны.

«Все 20 федеральных победителей из 5170 участников, набравшие максимальные 25 баллов, получили диплом, сертификат на 50 тысяч рублей и подарочные наборы. Школьники и студенты колледжей также получили дипломы финалистов, которые дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы. Ну и самый главный приз будет в будущем году — это приглашение на Парад Победы 9 мая», — рассказал он.

Александр Сидякин напомнил, что в «Диктанте Победы» в этом году приняли участие 2,8 миллионов человек — это рекордное количество за всю историю проекта. Акция прошла на 37,7 тысячах площадок в 77 странах мира.