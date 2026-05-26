Зима возвращается? Жителей Подмосковья предупредили о похолодании и мокром снеге в конце мая

На текущей неделе жителям московского региона обещают похолодание и обильные осадки — такая погода характерна для смены сезонов. 360.ru выяснил, ждать ли снега в конце и мая и когда вернется тепло.

Прогноз погоды на неделю в Москве и Подмосковье Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в комментарии 360.ru призвал не обнадеживаться из-за временного прояснения, так как всю неделю будет сохраняться циклональный характер погоды. «Преимущественно облачная, временами даже пасмурная, несмотря на то, что иногда будет выглядывать солнце. В течение всей рабочей недели временами будут идти дожди, пусть и небольшие, но местами будут усиливаться до умеренных. Температура воздуха радовать тоже не будет. Отставание от нормы климата составит порядка пяти-семи градусов», — подчеркнул специалист.

Фактические значения, которые прогнозируются до конца рабочей недели — +11…+16 градусов. В четверг и пятницу местами по области воздух прогреется лишь до +9…+11 градусов.

Выше температура не поднимется. Также стоит отметить, что в ночные часы в пятницу и в субботу местами по области температура будет опускаться до +2…+4 градусов. Москве такая низкая температура не грозит, но все равно будет холодно — +5…+7. При +2…+4 градусах могут формироваться дождевые облака, которые могут дать осадки в смешанной фазе. Александр Ильин

Таким образом, местами по области может к дождю подмешиваться мокрый снег. «Но, естественно, он будет таять прямо на лету, а если какие-то снежинки достигнут земли, то тоже растают очень быстро, моментально», — отметил синоптик. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 12-17 метров в секунду.

Затем вплоть до конца рабочей недели и в субботу ветер будет дуть с северо-запада и с севера со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление минимальных значений достигнет завтра и составит порядка 733 миллиметров ртутного столба, затем начнет расти. Александр Ильин

Прогноз на выходные в столичном регионе Суббота будет холодной и ветреной, в воскресенье появится надежда на рост температуры до +15…+20 градусов. «Будет преобладать облачная погода, местами опять пройдет небольшой дождь, но зато стихнет ветер, он подует с запада со скоростью два-семь метра в секунду, а атмосферное давление вырастет до 743 миллиметра ртутного столба», — рассказал Ильин. Температурный минимум значительно повысится ночью в воскресенье до +5…+10 градусов.

А это уже хороший признак того, что и дальше в начале следующей недели температура воздуха будет все-таки поближе к 20-градусным отметкам, нежели на этой неделе, когда она ближе к 10-градусным отметкам. Александр Ильин

С чем связано похолодание Неустойчивость атмосферных процессов свойственна для переходных периодов, в том числе для мая. «В конце мая — начале июня достаточно свежая погода устанавливается в центральной части России. Данное похолодание связано с тем, что на севере сформировался циклон. Он просматривается от нулевых значений, то есть от земли до больших высот, до 8-10 километров, он очень устойчив», — объяснил Ильин.

Всю неделю циклон оказывает влияние на европейскую территорию России, удерживая холодную погоду. «Можно сказать, что последняя дата выпадения снега для Московской области — это 23 мая, была отмечена в 1980 году. Учитывая это похолодание, не исключено, что все-таки по области в ночные часы где-нибудь могут это отметить. Не знаю, будет ли это отмечено на базовых станциях, но какие-то запоздавшие водители или гуляющие люди могут это наблюдать. Ситуация неоднозначная», — сказал синоптик. По его словам, воскресное потепление с +10…+12 градусов до +15…+20 градусов — это уже хорошо. «И начало июня +17…+22, +18…+23 не исключено, и в отдельные дни будет в первой декаде гораздо теплее», — заключил Ильин.