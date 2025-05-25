Сегодня 14:14 Жить или вылеченными, или в клетке. Что делать с зоофилами? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Находке ищут зоофила: мужчина увел с рынка бездомную собаку, а через три дня она вернулась с разорванным кишечником. В Люберцах изувечили пса. Год назад там же находили изнасилованных котят. В Белгородской области мигрант изнасиловал алабая. В Нижнем Новгороде у попавшегося в ходе рейда мигранта в телефоне нашли видео изнасилования черепахи. Таких случаев все больше — внимание к себе они привлекают все меньше. Вероятно, потому, что наше сознание не способно вместить в себя новую реальность, в которой мы имеем дело с садистической зоофилией.

Итак, у нас проблема. Реально большая проблема. В России много зоофилов. Вероятно, были они и раньше, но не было всеобщего охвата СМИ, не было интернета у каждого — нам элементарно неоткуда было узнать. Сейчас узнали. На первые случаи публика реагировала остро, с возмущением. Затем реакция стала притупляться, потому что уж больно специфическая тема. И очень пугающая. Нам страшно. И от картин садизма, и от осознания факта, что у государства на данном этапе нет против садистов адекватного орудия.

Посмотрите, по каким статьям разыскивают зоофилов, которые насилуют кошек, собак и черепах: по статье о жестоком обращении с животными. Не поспоришь, вспороть котенку кишечник — это жестоко. До смерти изнасиловать черепаху — это тоже жестоко.

Так почему же нам страшно, если за жестокое обращение с братьями меньшими привлекают по соответствующей уголовной статье?

Фото: РИА «Новости»

А потому, что, во-первых, не сильно-то и привлекают. Примеров уголовных дел по статье о жестоком обращении с животными очень мало. Пока это единицы на всю страну. И я навскидку не припомню ни одного случая, когда осудили бы за жестокий сексуальный контакт с животным. Ищут, прямо скажем, будто бы нехотя. Вот когда кота в прямом эфире убивали, то искали. Разорванные насильником котята? Почему-то ажитации вокруг этого случая не видно.

Сдается мне, я даже знаю почему. Потому что в полиции и следствии тоже люди! И им тоже неприятно. Такая неудобная тема.

Одно дело, когда ты на семейном празднике сидишь и вся твоя родня знает, что ты… Ну, не знаю, поймал обидчика бабушки. Изловил убийцу ребеночка. Ну или даже выловил мучителей рыжего кота Кузи.

Совсем другое, согласитесь, дело, когда ты приходишь на юбилей родной тети и все за столом в курсе, что ты ловил и допрашивал гражданина, который насилует до смерти котят. За руку его еще вел. Как-то и неприятно, и неудобно.

Фото: РИА «Новости»

В сфере человеческого (а скорее, уже парачеловеческого) есть много такого, с чем рядом никто не хочет оказаться даже в роли героя. Я убеждена, что следователь предпочтет ловить убийцу старушек, чем насильника маленькой собачки.

Во-вторых, нам страшно, потому что мы понимаем, что статья о жестоком обращении с животными для тех, кто насилует собак с кошками, слишком мягкая. Почему? Потому что тот, кто способен на такое, представляет опасность далеко не только для одних животных.

Если человек может скальпелем разрезать задний проход собаки, изнасиловать ее и выпустить на улицу, кто не испугается, если его ребенок поедет с таким живодером в лифте? Любой садизм в отношении животных говорит о тяжелейшей девиации носителя, которая легко может выбрать себе другой объект для издевательств — человека. То есть мы все понимаем, что эти товарищи насилуют и режут животных потому, что пока попросту боятся провернуть то же самое с человеком.

Фото: РИА «Новости»

Если эти типы сталкиваются с безнаказанностью, если они получают полтора года лишения свободы или и вовсе не получают ничего, как они себя начинают вести? Они смелеют! Котенка искалечил, черепаху убил, потом собаку изнасиловал — а все равно не ищут. Если ищут, то не находят, если находят, то надолго не сажают и освещают в прессе скупо, потому что даже журналисту снимать такого человека неприятно.

В обед телевизионщики поехали делать репортаж о суде над человеком, который изнасиловал и вспорол (а то и сначала вспорол, а потом изнасиловал) собаку, а вечером они идут на все тот же юбилей тетушки, да?

И чего нам ждать в таких условиях? Люди, потерявшие человеческий облик, совершают садистические акты с животными, судят их за это нехотя и по той же статье, по которой идет под суд бабулька, выкинувшая на улицу кошкиных котят. Хотя разница между этой бабулькой и тем, кто изнасиловал черепаху, очевидна.

Число подобных преступлений будет расти из-за атомизации общества, удорожания человеческих контактов. Люди становятся одинокими. Иметь семью, партнера дорого, нет денег и времени, все сложнее содержать даже домашнего питомца, а людям нужно чувствовать живого рядом, человек не одиночка.

Фото: Richard Atrero De Guzman / www.globallookpress.com

Посмотрите пример Японии, Южной Кореи — где переработки, карьерная конкуренция, дороговизна жизни делают малодоступными любовные отношения, дружбу. Собаку там завести дорого, кота не каждый себе может позволить. Покупают подушки в форме объятий. Ношеную одежду и белье.

В Японии вы можете купить не только женские ношеные трусы, но и чужую потную футболку. Зачем? Чтобы создать иллюзию живого человека рядом и не сойти с ума.

У нас не такой менталитет. Никто не будет покупать чужие футболки и подушки в форме объятий, ведь это сразу выдаст в человеке одинокого, неудачника. А что может быть? Ну вот зоофилия может быть. Сходящие с ума от одиночества люди будут реализовывать потребность в сексе и интимных отношениях с животными.

Фото: РИА «Новости»

Плюс — много мигрантов, у которых контакт с животными не настолько табуирован. Вопреки расхожему мифу, он у тех же таджиков не поощряется и не остается без осуждения, но в условиях горных кишлаков де-факто становится нормой, потому что осудить там некому. По этой причине сегодня зоофилия в России стойко ассоциируется прежде всего с мигрантами: они не понимают разницы жизни в горном кишлаке и в Москве, к примеру, и менее скрытны.

Помните, когда у нас была волна педоистерии? Домохозяйкам всюду мерещились педофилы. А сейчас они голосят, что, если отпускать собаку без поводка, ее украдут зоофилы. Эти же люди 10 лет назад пугали собачников, что животное злоумышленники пустят на шашлык.

В России уже есть примеры индуцированного страхом перед зоофилами сумасшествия и примеры токсичных сборов на спасение от зоофилов. Есть пара случаев, когда люди, кажется, в прямом смысле помешались на идее, что их животное было украдено зоофилами для сексуальных утех. Есть мужчина, который создал популярный канал и доказывает, будто бы зоофил через полицию выманил у него дворнягу и сношается с ней. Это в людях говорят страхи и ужас перед дикостью.

Фото: РИА «Новости»

Что делать? Очевидно, что нужно что-то делать, дабы предотвратить не только массовую истерию, но и выход таких охотников к людям. Мы узнали, что в нашем обществе живут граждане, которые получают удовольствие, насилуя разрезанное животное. Спокойно с этим знанием жить нельзя. Нужна защита. Уже даже не животных, а нас. Чтобы эти насильники завтра не вышли резать нас. Поэтому нужно продумывать действенное наказание. Сегодня по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») не каждого зоофила можно привлечь, ведь нужно доказать, что он причинил животному травмы или смерть и при этом сделал сие из садистических побуждений. Изнасилование алабая, который никаких травм не получил, сегодня не является уголовным наказанием.

По идее, и от наказания за изнасилование до смерти черепахи можно отвертеться: скажет изверг, будто не знал, что черепахе больно, и не ждал, что она умрет. И все!

Нужно наказание за сам сексуальный контакт с животными. И понятие о половой неприкосновенности животного. И нужно обязательное психиатрическое освидетельствование зоофила и зоосадиста с возможностью назначения принудительного психиатрического лечения. Потому что если человек способен разрезать собаке скальпелем анус и насиловать ее, то такой может жить или вылеченным, или в клетке — никак иначе.