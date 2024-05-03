Жилье для сотрудников оборонного предприятия начали строить в Серпухове | 360°

Общество 03 мая 2024, 19:30 Жилье для сотрудников оборонного предприятия начали строить в Серпухове пресс-служба ПСБ

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Строители заложили в Серпухове первый камень в фундамент жилого дома, в котором поселятся сотрудники местного оборонного предприятия. В современном 16-этажном здании появятся 142 комфортабельные квартиры, спроектированные с учетом всех необходимых требований.

Поддержка людей

Строительство жилья для сотрудников предприятия ОПК стало возможным благодаря банку ПСБ, который профинансировал возведение жилого комплекса.

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Старший вице-президент банка ПСБ Александр Рохмин рассказал, что финансовая организация занимается сопровождением гособоронзаказа и поддержкой предприятий ОПК, в том числе и связанной с ними социальной сферой.

«Предприятия ОПК — это не только станки и производственные площади, это в первую очередь люди. Именно поэтому банк занимается поддержкой программ, направленных на привлечение в отрасль молодых специалистов и удержание ключевых кадров», — подчеркнул он.

По программе финансового стимулирования сотрудников предприятий ОПК работники подмосковного производства смогут приобрести жилье на специальных условиях. В одной только Московской области сейчас реализуются семь проектов.

Для поддержки отрасли банк предоставляет ипотечные кредиты и специальные программы финансирования застройщиков, благодаря чему снижается стоимость жилья.

пресс-служба ПСБ

Создание стабильности

По словам генерального директора АО «РАТЕП» Марата Изгутдинова, этот проект позволяет решить сразу несколько задач. Программа помогает привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов.

Изгутдинов добавил, что благодаря специальной программе банка ПСБ для сотрудников предприятия создаются комфортные условия быта, что благоприятно влияет на их мотивацию к работе.

Строительство дома в Серпухове планируют закончить в начале 2026 года. Благодаря возведению этого комплекса жилье обретут более 200 работников радиотехнического предприятия. Помимо дома на территории появится новая школа для их детей.

«Наш проект окружен всем необходимым для комфортной жизни: школы, детские сады, транспортные развязки. Мы уверенно движемся вперед в этом проекте, в том числе и благодаря нашей успешной работе с ПСБ», — заключил генеральный директор компании-застройщика «Эхо» Игорь Манзюк.

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