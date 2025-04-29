«Жены должны ноги целовать». Кто в ответе за бойцов СВО с ПТСР и побои в их семьях?

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов попал в скандал, призвав жен вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР целовать им ноги и терпеть насилие. Тезис о том, что «побои побоям рознь», особенно поразил Ксению Собчак. Она открыто раскритиковала Карнаухова, после чего тот предложил ей вместе найти «морально-этический стандарт».

«Либералов и хохлов буквально разрывает» Дискуссия о поведении жен бойцов спецоперации возникла в эфире «Соловьев Live», когда ведущие обсуждали ситуацию в семье участника СВО Тимофея. В зоне спецоперации мужчина руководил штурмовой группой и при выполнении боевых задач потерял часть своих подчиненных. После ранения вернулся домой с ПТСР. Начал пить. Отношения с женой Алиной портились. В какой-то момент Тимофей даже начал применять к супруге силу, кричать и на нее, и на их маленького ребенка. При этом он понимал, что «делает что-то не так». Решить проблему пытался на консультациях с психологом.

Одна из ведущих программы, журналистка Анастасия Кашеварова, при этом обратила внимание, что Алина не бросает мужа с ПТСР.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«И ты все время думаешь. Ты на этой грани — остаться и помогать, но это бьет по тебе и ребенку. Или свою жизнь поставить на стоп и жить ради него», — поразилась она. Карнаухова ход мысли Кашеваровой возмутил. Он резко перебил ее, заявив: «Это что еще за разговоры? Она сидит и говорит: „Я буду его бросать“. Это как бросать?» Тогда Анастасия поинтересовалась, верно ли поняла его точку зрения о том, что раз муж герой, то жена должна ему целовать ноги, пусть он мучает ее саму и их ребенка. «Да, целовать ноги. Потому что я шел отдавать свою жизнь за Родину», — отрезал Карнаухов.

Да сейчас… Ты за меня шел биться, а потом пришел и начинаешь эту войну проецировать на женщину. А она беззащитная перед тобой. Анастасия Кашеварова

Карнаухов пояснил, что жена должна помочь бойцу, а не рассуждать о том, что она его бросит. На уточняющий вопрос соведущей, правильно ли она понимает, что женщине надо терпеть побои и неуважительное отношение, журналист еще раз повторил, что ей надо помогать и потерпеть.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Потерпеть даже полезно» На этот эфир очень быстро отреагировала Ксения Собчак, признавшись, что программа вызвала у нее самую настоящую ярость. «Давайте всех российских женщин загоним под шконку, чего там. Раз Карнаухов сказал. Зато как зайдет разговор про рожать под побоями, так он первый вопить будет», — добавила журналистка.

Ответ Карнаухова не заставил себя долго ждать. На своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что «либералов и хохлов буквально разрывает» от его последнего эфира про ПТСР, а Собчак «поднимает свою любимую феминистскую тему».

Я же про сохранение семьи. Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно. Сергей Карнаухов

Позже в Telegram-канале ведущего появилось голосование. Вопрос для него он сформулировал следующим образом: «Если твой супруг вернулся с войны и у него ПТСР, он срывается, может толкнуть, ведет себя опасно, пьет алкоголь, кричит по ночам, внезапно может зарыдать…». Далее на выбор респондентам предоставили четыре варианта действий: 1. Немедленно оставляю, я не собираюсь терпеть унижения. 2. Я его люблю, войну прошли вместе, это тоже пройдем. 3. Я не знаю, что делать. Пусть мне Собчак объяснит, как надо. 4. Если болезнь будет прогрессировать, напишу заявление в полицию, разведусь. (На момент публикации материала в нем поучаствовали 8407 человек, большая часть (44%) респондентов выбрали четвертый вариант, вторым по популярности (34%) стал первый пункт, 15% выбрали второй, и 7% — третий).

Фото: РИА «Новости»

Затем Карнаухов заявил, что хочет провести эфир вместе с Собчак на тему ПТСР, чтобы обсудить, как быть женам, которые ждали мужа, прошли с ним ад, а они вернулись раненые и с травмированной психикой. «Вместе поищем морально-этический стандарт. Приходите. Дайте публичное согласие, я наберу вас», — пообещал ведущий.

«Вина лежит на государстве» Журналистка на это приглашение пока не дала публичного ответа, но заявила, что поддерживает высказавшуюся на эту тему Нину Останину. Депутат в беседе с «Осторожно, Media» выразила уверенность в том, что ответственность за то, что происходит в семьях ветеранов СВО с ПТСР, лежит на государстве.

Ни Карнаухов не прав, ни Кашеварова не права. Но если взять ситуацию в чистом виде, то, по сути, вина за то, что происходит сегодня в семьях ребят, вернувшихся из зоны спецоперации, лежит на государстве. Не на женах, не на детях, не на самих этих ребятах — на государстве. Нина Останина

Также парламентарий отметила, что с первых дней СВО обращала внимание на эту тему, направляла «тревожные» письма и в правительство, и в Минобороны, писала о том, что раненые бойцы, вернувшиеся домой, нуждаются в особой опеке и помощи, а их семьи — в подготовке, которую, по сути, пока не очень понятно, как вести.

Но решение, по словам Останиной, в итоге отдали на откуп регионам, и зачастую к этим проблемам подходят очень формально: жены военных могут проходить короткие онлайн-курсы, получать корочки психологов и работать не только со своими мужьями, но и с другими бойцами.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно депутат призвала не судить ведущих «Соловьев Live», потому что гораздо важнее сейчас работать над тем, чтобы бойцы могли получать комплексную поддержку от государства, чтобы власти брали на себя подготовку семьи к возвращению солдата, который может прийти домой совсем иным человеком, «возможно, с больной психикой». Главная награда — это не медали и почести, а семья, которая не бросила мужчину после СВО, убеждена Останина.

Работать с военными, у которых ПТСР, должно государство, не сваливая все проблемы на регионы. Конечно, есть проекты, которые работают с поддержкой государства, но это, видимо, не тот масштаб. А СВО рано или поздно кончится, и люди будут возвращаться в обычную жизнь, которую им надо будет учиться жить заново. Ксения Собчак

Не хватает даже клинических психологов Аналогичное мнение в беседе с 360.ru выразил депутат Ярослав Нилов. По его словам, государство должно понимать, что ПТСР есть у большинства возвращающихся из зоны боевых действий, и задача властей в том, чтобы создать все необходимые условия для психологической разгрузки, для помощи на терапевтическом уровне.

«Для этого нужно с теми, кто попадает в зону риска, оперативно работать, в том числе и подключая членов семьи. Чтобы не доводить до психиатрии, до стационара, домашнего насилия, разрушающего институт семьи», — подчеркнул он.

К сожалению, сегодня у нас даже клинических психологов не хватает. Недавно я был в реабилитационном центре в Казани, и об этом очень подробно разговаривал с теми, кто занимается вопросами реабилитации и оказания помощи бойцам. На базе этого гражданского медучреждения создан филиал военного госпиталя Бурденко. Ярослав Нилов

Основная задача, по мнению Нилова, состоит в том, чтобы принять все необходимые меры, создать максимальные условия для помощи в восстановлении нормального психологического климата в семье, сохранить семьи бойцов, при этом не допуская того, чтобы там укоренялось насилие, а психологические проблемы лишь нарастали. «Потому что в конечном итоге это все может привести минимум к разводу, а еще хуже к большой беде», — констатировал он.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

В СССР за насилие могли лишить звания Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после эфира Карнаухова обратил внимание на недопустимость нормализации отношения к побоям и пообещал доработать соответствующий законопроект так, чтобы человек, допускающий это, получал ограничение на публичную деятельность как минимум на шесть месяцев.

По мнению депутата, оправдывать избиения женщин и детей тем, что муж воевал, просто неадекватно: хуже только называть это семейным делом и призывать женщин разбираться с этим самостоятельно.

Много моих близких друзей сейчас на СВО. Для них слова Карнаухова — абсурд. Быть защитником страны и бить беззащитных женщин одновременно — невозможно. В СССР за насильственные преступления не просто сажали, а лишали звания героя. Это был правильный подход.

Коллега Даванкова, депутат Виталий Милонов, при этом не был так категоричен и призвал не воспринимать слова ведущего буквально. По его мнению, Карнаухов, напротив, слал сигнал SOS о том, что не во всех городах еще налажена система патронажа и сопровождения семей участников СВО.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Карнаухов — умный и воспитанный человек, он имел в виду другое: чтобы жены людей, которые возвращаются с СВО, понимали, что у них могут быть психологические проблемы, и со своими центральными кураторами стремились помочь супругам быстро и комфортно адаптироваться к мирной жизни», — отметил он в беседе с 360.ru.

Вы поймите, что они там служат, они каждый день смерть видят. Естественно, это на психику влияет. Виталий Милонов

Депутат Ксения Горячева при этом предупредила, что путь, когда травму пытаются превратить в индульгенцию на агрессию, обречен на провал. В минусе в итоге останутся все. «Проигрывают все: мужчины, которым нужна помощь, но которым стыдно ее просить, женщины и дети, которые остаются один на один со страхом, и общество, которое учится молчать, вместо того чтобы помогать», — сказала собеседница 360.ru.

Подвиг заслуживает уважения, но он не отменяет базовых границ — права на безопасность, на достоинство, на заботу. Именно поэтому, подчеркнула Горячева, стране нужны не громкие лозунги о «терпении», а реальные программы поддержки ветеранов и их семей.

Фото: РИА «Новости»

«Помочь человеку восстановиться куда важнее, чем убедить его близких в том, что боль — это их новая реальность», — добавила она. Соведущая Карнаухова также подробно высказалась о скандальном эфире в своем Telegram-канале. По мнению Кашеваровой, семья, конечно, должна помогать бойцу, но это не должно перерастать в «бессмысленное самоуничтожение женщины и детей». «Женщин нужно научить, как действовать в сложной обстановке, тут должно подключаться государство», — призвала журналистка.